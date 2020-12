Le tigre impliqué dans la mutilation d’un volontaire à Big Cat Rescue à Tampa jeudi a été laissé « assez secoué » par l’épreuve, a déclaré Carole Baskin.

Baskin, le militant controversé des droits des grands félins, a déclaré que le tigre mâle impliqué dans la mutilation – Kimba – était déjà dans un état fragile avant l’attaque de Candy Couser.

« Kimba a été assez secoué hier par toute l’agitation et c’est déjà un chat très craintif venu d’un cirque », a-t-elle expliqué au Sun.

« Sa quarantaine sera dans sa même cage, mais avec quelques gardiens qui lui sont assignés et ses propres outils de nettoyage désignés pour les 30 prochains jours.

« Nous étions en train d’installer 46 autres caméras en direct, un couple étant désigné pour être dans sa cage qui avait été fermée pour l’empêcher de s’approcher trop près des travaux de tranchée juste à l’extérieur de la cage de ce côté, alors j’espère qu’ils sera bientôt opérationnel. »

Sur leur site Web, Big Cat Rescue a partagé que Kimba avait été sauvé avec deux autres tigres d’un cirque interdit au Guatemala en 2018. Big Cat Rescue a entendu parler des tigres après avoir lu un article de DailyMail.com sur un travailleur qui a été attaqué par des tigres au cirque en 2018.

Le cirque Ponce serait parti en fuite au lieu de livrer les tigres à Animal Defenders International.

« Pendant le transfert du cirque à l’ADI, les travailleurs du cirque ont commencé à battre vicieusement Kimba avec une barre de fer jusqu’à ce qu’il saigne. Les sauveteurs de l’ADI sont intervenus pour lui sauver la vie », a déclaré Big Cat Rescue. « Kimba était terrifiée, avec une jambe et une bouche qui saignaient. »

Les tigres finiraient par se rendre au Big Cat Rescue en novembre 2019.

Big Cat Rescue a partagé dans un article publié jeudi sur Facebook que Kimba « avait attrapé son bras (de Couser) et l’a presque déchiré à l’épaule » alors qu’elle nourrissait le gros chat et s’est rendu compte que ce n’était pas dans une section dans laquelle il restait normalement.

Le personnel s’est précipité vers la femme alors qu’elle était mutilée et Kimba a relâché sa prise sur son bras. Couser a été soignée avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital St. Joseph.

Dans une mise à jour publiée quelques heures de plus sur leur site Web, Big Cat Rescue a déclaré qu’ils « comprenaient que le CDC pouvait exiger » que Kimba soit tué et testé pour la rage, mais que ce serait « peu probable étant donné qu’il est vacciné. et Candy ne veut pas qu’il soit tué pour avoir fait ce qui vient naturellement.

Couser a été mutilée par l’animal peu après 8 heures du matin jeudi, alors qu’elle faisait un tour d’alimentation au sanctuaire.

Les responsables des services de secours incendie du comté de Hillsborough ont déclaré à Bay News 9 que les blessures de Couser étaient considérées comme « graves ».

Une déclaration de Big Cat Rescue publiée sur les réseaux sociaux quelques heures après l’attaque a expliqué que Couser se préparait à nourrir un tigre mâle nommé Kimba quand elle « a vu qu’il était enfermé dans une section éloignée de l’endroit où il était habituellement nourri et a contacté le coordinateur par radio. pour savoir pourquoi ».

La volontaire âgée a ensuite atteint son bras dans la cage de Kimba pour ouvrir une porte de tunnel verrouillée avant que le prédateur ne saute.

‘[At that moment] Kimba attrapa le bras de Couser et faillit l’arracher à l’épaule. Jeanne [the coordinator] entendu l’agitation et accourut. Kimba a laissé tomber sa prise et Couser est tombé du côté du tunnel.

Un autre employé a tenu l’aisselle de Couser pour arrêter le saignement alors qu’une ambulance était appelée.

D’autres ont emballé le bras de Couser dans des blocs de glace pour essayer de le sauver avant l’arrivée des médecins dans le parc.

Couser a été transportée à l’hôpital St. Joseph, où elle subit actuellement une intervention chirurgicale.

Pendant son trajet jusqu’au centre médical, Couser était « toujours consciente et a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas que Kimba Tiger se fasse du mal pour cette erreur ».

Baskin – qui est récemment apparu dans Dancing With The Stars – était présent à Big Cat Rescue au moment de l’incident.

Par coïncidence, l’incident s’est produit le même jour que la loi de Baskin sur la sécurité publique des grands chats – un projet de loi visant à interdire la propriété privée de grands félins – a été adoptée par la Chambre.

Baskin, 59 ans, a été placée sous les feux de la rampe plus tôt cette année après être apparue lorsqu’elle est apparue dans le documentaire Netflix à succès « Tiger King » avec Joe Exotic.

La série s’est concentrée sur la vie bizarre d’Exotic, son zoo de l’Oklahoma, ainsi que sa querelle amère avec Baskin, un militant des droits des grands félins.

Un manieur du zoo d’Exotic – Greater Wynnewood Exotic Animal Park – a également été mordu par un tigre.

L’employé, Kelci ‘Saff’ Saffery, a eu le bras mutilé lors de cette horrible attaque.

Exotique, son vrai nom est Joseph Allen Maldonado-Passage, est un an après une peine de 22 ans pour avoir tenté d’embaucher un tueur à gages pour tuer Baskin.

Il a nié avec véhémence les allégations.

Pendant ce temps, Baskin a également rejeté les rumeurs selon lesquelles elle serait responsable du meurtre de son ancien mari, Don Lewis.

Lewis a disparu en août 1997 et n’a pas été revu depuis. Certains fans ont spéculé sauvagement que Baskin a nourri Lewis à des tigres au parc Big Cat Rescue.