Carnival Row Saison 2 Date de sortie, distribution, actualités et rumeurs

Carnival Row a fait ses débuts sur Amazon Prime en 2019, avec Orlando Bloom et Cara Delevingne nous présentant un monde dystopique sombre de style victorien qui a été brisé par la guerre et la division raciale. Le problème était que ce n’était pas la couleur de la peau des gens qui comptait, mais plutôt leur espèce, car les fées et autres créatures mythiques constituaient les réfugiés qui se trouvaient indésirables dans leur nouveau foyer humain.

Mais, avec Covid ravageant les calendriers de production ou de nombreux spectacles, quand saurons-nous ce qui est arrivé à nos héros Philo et Vignette? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce à quoi vous devez vous attendre de la saison 2 de Carnival Row.

Quelle est la date de sortie de la saison 2 de Carnival Row?

S’il est vrai que la dernière fois que l’émission a honoré nos écrans était de retour en 2019, et qu’Amazon avait déjà commandé la saison 2 avant la diffusion de la première, il n’y a toujours pas de date annoncée pour le retour de la série.

Il a été largement rapporté que le tournage avait commencé à la fin de 2019, pour s’arrêter lorsque la pandémie s’est installée en 2020. Nous avons vu plusieurs récits affirmant que le tournage avait depuis repris et s’était en fait terminé en août 2020.

Alors, cela signifie-t-il qu’il apparaîtra n’importe quel jour maintenant? Enfin, pas tout à fait. Il y a beaucoup de post-production impliquée dans des spectacles comme Carnival Row, en particulier pour le rendu de la grande ville de style victorien et de son vaste éventail de résidents magiques. Cela étant dit, il serait inhabituel que quelque chose comme ça prenne plus d’un an, il semble donc probable qu’Amazon dévoilera très bientôt les dernières tranches de la série.

Quelle est l’intrigue de Carnival Row saison 2?

Encore une fois, on sait peu de choses jusqu’à présent sur ce qui se passera dans la saison 2. Avec des événements à la fin de la saison 1, voir (spoilers devant) un ghetto créé dans le Burgue, emprisonnant tous les fae, y compris Philon qui rejoint volontiers ses frères opprimés aux côtés de Vignette; Jonah et Sophie forment une alliance politique qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour tous les non-humains; plus Agreus et Imogen partent sur son navire pour trouver un monde plus tolérant, les choses se préparent vraiment bien pour la saison 2.

Verrons-nous un violent soulèvement des Fae? Le nouveau pouvoir politique peut-il maintenir son emprise? Agreus pourrait-il retourner avec ceux qui voudraient mettre fin au ghetto? Et le noble héritage de Philon sera-t-il révélé et le verra-t-il se faire connaître? Tant de choses à attendre quand le spectacle reviendra.

Voici la bande-annonce de la première saison pour vous mettre en appétit:

Qui sont les acteurs et l’équipe de Carnival Row saison 2?

On s’attend à ce que le casting reste le même pour la saison 2, les suivants reprenant leurs rôles:

Orlando Bloom: Philostrate Rycroft ‘Philo’

Cara Delevigne: Vignette Stonemoss

Simon McBurney: Runyon Milworthy

Marchand Tamzin: Imogen Spurnrose

David Gyasi: Agreus Astrayon

Karla Crome: Tourmaline Larou

Arty Froushan: Jonah Breakspear

Caroline Ford: Sophie Longerbane

Andrew Gower: Ezra Spurnrose

Cependant, il y a eu quelques changements derrière la caméra, avec Deadline rapportant que le showrunner de la série, Marc Guggenheim, a quitté la série pour se concentrer sur d’autres projets déjà en cours. Erik Oleson prendra la barre cependant, apportant son expérience récente de la diffusion de la troisième saison de la série Netflix Daredevil.

Une autre absence très médiatisée sera l’un des créateurs de l’émission, Travis Beacham, qui a quitté la production en invoquant des différences créatives.

Où puis-je regarder Carnival Row saison 2?

Carnival Row est une production Amazon, vous devrez donc être abonné à Amazon Prime pour accéder au service Amazon Prime Video sur lequel il apparaîtra.

Articles connexes pour plus de lecture