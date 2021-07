Carnival lancera sa première croisière depuis un port américain depuis l’année dernière

Le Carnival Vista devrait partir samedi après-midi de Galveston, au Texas, marquant la première croisière américaine de Carnival Cruise Line depuis que la pandémie a interrompu ses opérations.

La croisière d’une semaine devrait se rendre à Roatan, au Belize et à Cozumel. Les passagers à bord doivent présenter une preuve de vaccination ou être pré-approuvés pour une exemption par Carnival, qui suit strictement des lignes directrices.

Le lendemain, son navire Carnival Horizon quittera Miami.

L’industrie des croisières est l’un des derniers secteurs à revenir aux opérations d’avant la pandémie. Les Centers for Disease Control and Prevention lui ont récemment permis de recommencer à naviguer avec des protocoles de sécurité stricts, visant à empêcher la propagation de Covid-19 à bord. Lorsque la pandémie a commencé, il y avait eu plusieurs épidémies très médiatisées sur les navires.

Royal Caribbean Cruises a été le premier croisiériste à naviguer sur un navire depuis un port américain depuis le début de la pandémie lorsque son navire Celebrity Edge a quitté Miami samedi dernier.

La prochaine croisière de Carnival depuis un port américain est le Carnival Breeze, qui doit partir de Galveston le 15 juillet.

Mais l’industrie reste sur ses gardes. La variante delta hautement infectieuse provoque de nouveaux blocages dans d’autres pays où les taux de vaccination sont encore faibles. Même aux États-Unis, où plus de la moitié de la population est vaccinée, le delta devient rapidement la souche de coronavirus la plus importante. Pendant des semaines, les nouveaux cas de Covid étaient en baisse, mais cette variante hautement infectieuse commence à inverser la tendance.

L’Australie offre un autre exemple. Il avait gardé les cas de Covid sous contrôle pendant des mois, mais le pays voit maintenant de nouveaux cas éclater dans plusieurs régions. Pour limiter la propagation, de nouvelles restrictions sont mises en place. En conséquence, Carnival a annulé ses croisières Princess à destination et en provenance d’Australie jusqu’au 19 décembre, citant l’incertitude persistante quant à la reprise des croisières dans la région pour sa décision.

Plus tôt cette semaine, Royal Caribbean a modifié sa politique de vaccination pour toutes les croisières, à l’exception de celles au départ de la Floride. La société a eu deux invités non vaccinés de moins de 16 ans testés positifs pour Covid. Désormais, il souhaite que tous les invités non vaccinés partant des ports de Floride aient une assurance voyage.

Les analystes de l’industrie prévoient une lente reprise pour les compagnies de croisière et plusieurs difficultés à venir en raison de la nature internationale des croisières.

L’action de Carnival a augmenté de plus de 20 % cette année, portant sa capitalisation boursière à un peu plus de 30 milliards de dollars. Cependant, le titre a perdu du terrain dans les échanges récents. Il a clôturé vendredi à 26,06 $, soit environ 17% de moins que son plus haut de 52 semaines de 31,52 $, qu’il a atteint le 8 juin.

« Nous pensons que l’industrie des croisières sera l’un des sous-secteurs les plus lents à se remettre de Covid-19. La croisière a besoin non seulement de voyages internationaux pour revenir, mais aussi de ports à rouvrir, d’autorités pour autoriser la croisière et du retour de la confiance des clients », a déclaré Les analystes de Morgan Stanley, Jamie Rollo, dans une note de recherche jeudi. « Les risques augmentent que de nouvelles restrictions de voyage soient imposées à mesure que la variante delta se propage et que nous approchons de la saison de la grippe hivernale. »

Rollo a réitéré sa sous-pondération de l’action et a abaissé ses prévisions pour cette année et l’année prochaine en raison d’une reprise plus lente que prévu des croisières et des attentes de consommation de trésorerie plus élevée et de coûts de carburant plus élevés, déduction faite des avantages de refinancement et d’échange d’actions.

En ce qui concerne les futures réservations de croisières, bien que Carnival ait décrit les prix comme étant solides dans ses résultats du deuxième trimestre, seule une partie, qui, selon Rollo, est d’environ 25 %, de 2022 est actuellement vendue. Les analystes estiment également qu’environ la moitié des réservations en 2022 proviennent de clients relouant des croisières annulées et utilisant leurs crédits.

« Il reste donc une bonne quantité de 2022 à vendre, et il pourrait être trompeur d’extrapoler à partir du peu de réservations en espèces effectuées à ce jour », a déclaré Rollo. « De plus, le déploiement initial des croisières est principalement national et de courte durée, ce qui représente des itinéraires moins rentables que les croisières plus exotiques / internationales qui mettront plus de temps à se rétablir. »

En raison du rythme de retour plus lent que prévu, Carnival pourrait brûler de l’argent jusqu’au troisième trimestre 2022, a-t-il déclaré. Rollo estime donc que Carnival ne fonctionnera qu’à 18 % de sa capacité au troisième trimestre et à 45 % de sa capacité au quatrième trimestre de cette année.

Argus, d’autre part, maintient une cote d’achat pour l’action en raison des plans de la société pour reprendre ses activités en juillet. Les pertes réduites et l’augmentation des réservations qui reflètent une forte demande refoulée de vacances en croisière contribuent également à la note, a déclaré l’analyste John Staszak dans une note publiée mardi.

Staszak a déclaré que le rythme des réservations était supérieur aux réservations de 2019, malgré une publicité et un marketing limités.

« Conformément à ses plans de reprise des croisières, Carnival s’attend à ce que tous ses navires soient déployés d’ici le printemps 2022. Le nombre de cas de COVID continuant de baisser, nous sommes optimistes que les objectifs de la direction sont réalisables », a déclaré Staszak.