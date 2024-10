Carnival Cruise Stock navigue en arrière

Après que l’industrie des croisières se soit fortement effondrée en période de pandémie, en 2020-2021 pour être exact, nous la voyons maintenant prête à se remettre sur les rails. Ligne de croisière Carnival (NYSE : CCL), le plus grand opérateur de croisières au monde, a signalé des réservations plus élevées que prévu et les dépôts collectés ont atteint des niveaux records. C’est parce qu’ils mettent en œuvre réduction des coûts stratégies pour améliorer les ventes et ils voient les ventes vraiment améliorées.

Les futures réservations de croisières en 2025, qui sont plus élevées que prévu, sont perçues positivement par les investisseurs, ce qui signifie que la demande de croisières pourrait être plus résiliente que beaucoup l’avaient prévu. Malgré les incertitudes économiques, les familles de la classe moyenne, qui constituent le marché cible du Carnaval, semblent moins touchées.

Josh Weinstein, PDG de Carnival, a déclaré lors de l’annonce des résultats financiers du troisième trimestre 2024 : « Avec près de la moitié de 2025 réservée et moins de stocks restant à vendre que l’année précédente, nous tirons parti de la forte demande pour atteindre des prix de billets record (en à taux de change constant). Nos marques continuent de générer une solide dynamique de réservations, avec toutes nos marques en avance sur les prix pour les traversées de 2025, sur la base du succès de leurs efforts de génération de demande ainsi que des offres passionnantes et des expériences inégalées que nous proposons constamment à nos clients. connaît un démarrage sans précédent, atteignant des volumes de réservations records au cours des trois derniers mois.

Le stock de Carnival Cruise revient – L’espoir est à l’horizon

Source: Source : GuruFocus Manuel des stocks

Alors que les chiffres de 2016-2019 montraient des marges brutes de 40 % et des marges nettes de 14 à 16 %, l’épidémie de COVID-19 a affecté cette organisation de croisières de Miami. Les douze derniers mois du résultat d’exploitation de 2024 suggèrent qu’ils ont commencé à rebondir.

Leur résultat record pour le troisième trimestre, soit 7,9 milliards de dollars de réservations, a dépassé la plupart des attentes des analystes, ce qui a accru la confiance des investisseurs dans l’entreprise. Alors que Carnival est prêt à se remettre sur les rails, les analystes ont fixé des objectifs d’achat plus élevés pour les actions CCL avec des notes d’achat améliorées.

Prenez des décisions d’investissement plus éclairées. Visitez GuruFocus aujourd’hui et approfondissez CarnavalLes performances de avec Charts & Guru Insights.

Cet article est paru pour la première fois sur GourouFocus.