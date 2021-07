Carnival Cruise Line oblige les croisiéristes non vaccinés à souscrire une assurance voyage

Carnival Cruise Line a suivi l’exemple de Royal Caribbean en ajoutant une exigence d’assurance voyage pour les croiseurs non vaccinés au départ de la Floride.

« Conformément aux pratiques d’autres compagnies qui redémarrent également leurs opérations, et dans le meilleur intérêt de nos clients qui ne sont pas vaccinés, il s’agit d’une couverture importante à avoir s’ils rencontrent une situation médicale pendant leur croisière », a déclaré Carnival dans un communiqué fourni. par le porte-parole Vance Gulliksen.

La nouvelle exigence sera en vigueur pour les croisières au départ de la Floride à partir du 31 juillet. L’exigence est levée pour les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas encore éligibles pour être vaccinés aux États-Unis.

Tous les passagers non vaccinés doivent fournir une preuve de leur police d’assurance voyage qui couvre au moins 10 000 $ par personne en frais médicaux et 30 000 $ par personne pour les évacuations médicales d’urgence et sans exclusions pour COVID-19, a indiqué la compagnie de croisière sur son site Internet.

La police doit désigner le passager non vacciné comme titulaire ou bénéficiaire et peut être souscrite auprès d’une compagnie d’assurance voyage au choix du passager ou par l’intermédiaire de Carnival Vacation Protection.

Royal Caribbean International a déclaré le mois dernier qu’il obligeait les passagers âgés de 12 ans et plus qui choisissent de ne pas présenter de preuve de vaccination COVID-19 à souscrire une assurance voyage – s’ils partent de Floride.

« L’assurance doit couvrir les frais médicaux, de voyage et autres frais liés au COVID-19 s’ils sont positifs à bord », a déclaré Royal Caribbean dans un communiqué fourni par le porte-parole Lyan Sierra-Caro.

En dehors de la Floride, Royal Caribbean exige que tous les passagers éligibles au vaccin COVID présentent une preuve de vaccination. Mais en Floride, exiger une preuve de vaccin metentreprises, y compris les compagnies de croisière, en contradiction avec la loi de l’État.

L’exigence d’assurance voyage s’applique aux traversées au départ de la Floride du 1er août au 31 décembre et à toutes les réservations après le 28 juin. Une preuve d’assurance voyage pour les passagers non vaccinés doit être présentée à l’enregistrement.