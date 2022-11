Carnival, Advance Auto Parts et plus

Carnaval – Les actions de la compagnie de croisière ont chuté de plus de 13% en négociation prolongée après que la société a annoncé son intention de lever davantage de dettes. Carnival a annoncé une offre privée de 1 milliard de dollars en billets de premier rang convertibles échéant en 2027. Actions des croisiéristes concurrents Royal Caraïbes et Compagnie de croisière norvégienne ont chuté d’environ 2% et 3,3%, respectivement, aux nouvelles.

Pièces d’auto avancées – Les actions du fournisseur de pièces automobiles ont perdu 9,9% après que la société a raté les estimations de bénéfice par action de Wall Street et a abaissé ses perspectives de BPA ajusté pour l’année. Les revenus ont chuté conformément aux attentes des analystes.

Sauge thérapeutique – Les actions de Sage Therapeutics ont ajouté près de 8% dans les échanges prolongés après l’annonce que le PDG Barry Greene a augmenté sa participation dans la société biopharmaceutique, selon les documents déposés auprès de la SEC.

Ginkgo Bioworks – L’action – créée pendant le boom des SPAC – a chuté de 6,4% dans les échanges prolongés après que Gingko a annoncé une offre d’actions ordinaires de 100 millions de dollars.