Carnival a des commodités de mini-fourgonnette, un style extérieur de VUS unique – Shaw Local

Le Kia Carnival 2022 réalise l’impensable – ou du moins l’incroyable – en prenant ce qui a été la forme de base de chaque mini-fourgonnette sur le marché et en la jetant par la fenêtre. C’est le début de grandes choses pour le Carnaval.

Alors que la Sedona était une fourgonnette populaire pour Kia, elle ressemblait beaucoup à toutes les autres fourgonnettes sur le marché. Le tout nouveau Carnival offre tout l’espace et la commodité d’une fourgonnette avec un beau profil de VUS athlétique.

Le Carnival 2022 repose sur la plate-forme N3 de troisième génération de Kia, qui sert également pour le SUV Sorento et la berline K5. Comme toute mini-fourgonnette digne de ce nom, la mission du Carnival est d’être un transporteur de personnes caverneux et à la conduite souple.

Superbes looks

La calandre en nez de tigre emblématique de Kia est à l’avant et au centre, tandis que les conceptions distinctives de la ceinture de caisse et du bas de caisse contribuent à rehausser l’apparence générale de ce véhicule d’un simple véhicule de transport de personnes à un véhicule plus polyvalent (MPV).

C’était vraiment intelligent d’élever le niveau du capot et de l’aplatir – cela seul le différencie de 100% des mini-fourgonnettes là-bas. Le tout nouveau logo Kia occupe également le devant de la scène. L’empattement de 121,7 pouces est le plus long de tous les concurrents de mini-fourgonnettes, et les concepteurs de Kia ont fait du bon travail en créant des lignes fluides sur de si longs espaces métalliques. Les passages de roue plus agressifs ajoutent un peu de style au profil allongé.

Performance

Le Carnival propose un V6 de 3,5 litres performant qui développe 290 chevaux et 262 livres-pied de couple. J’ai trouvé mon testeur fluide, silencieux et réactif. La transmission automatique à 8 vitesses a fonctionné admirablement toute la semaine en transportant divers degrés de poids. Bien que je n’aie pas eu la chance de remorquer quoi que ce soit, recherchez un remorquage maximum de 3 500 livres.

Cette toute nouvelle Kia offre une économie de carburant à la hauteur de la concurrence. À 19 mpg en ville, 26 mpg sur autoroute et 22 mpg combinés, le Carnival fait un bon travail en pressant chaque mile possible.

Espace cabine

Le Carnival offre un espace intérieur extraordinaire. Derrière les sièges de deuxième rangée, recherchez 86,9 pieds cubes, et derrière son siège de troisième rangée divisé 60/40, qui se replie manuellement dans le sol en tirant sur quelques poignées, vous obtenez 40,2 pieds cubes d’espace de rangement. Un total de 145,1 pieds cubes est disponible pour une utilisation polyvalente.

Le Carnival propose deux portes coulissantes de style mini-fourgonnette de chaque côté, ce qui permet une entrée/sortie sans compromis. Spacieux et confortable, l’intérieur du Carnival a fière allure et donne l’impression d’être de qualité de haut en bas. J’aime vraiment le fait que le tableau de bord soit simple et direct. Les commandes de climatisation, composées d’interrupteurs et de boutons tactiles, sont faciles à atteindre et intuitives à utiliser.

Soyons clairs, cet intérieur a l’air élégant et ne se sent pas bon marché ou axé sur la valeur. Côté commodité, des ports de chargement USB sont répartis dans tout l’habitacle. Il s’agit d’un design contemporain et pratique dans toute la cabine.

Mon modèle SX Prestige comportait des sièges VIP jumeaux coulissants / inclinables qui le rendaient parfait pour le confort des longs voyages. les sièges offraient de la chaleur et de la ventilation ainsi que des commandes de position électrique. En ce qui concerne les sièges insaisissables de la troisième rangée – pas de soucis, il s’agit d’un banc accommodant offrant beaucoup d’espace pour les jambes et la tête des adultes.

Les chaises de deuxième rangée Slide-Flex devront être retirées afin de puiser dans cet espace de transport maximal de la cabine. Ils sont un peu lourds et difficiles à manipuler, mais c’est le prix à payer pour être si confortables.

L’aspect le plus impressionnant de l’intérieur en ce qui concerne la famille sera sans aucun doute l’Apple CarPlay et Android Auto. Vous pouvez tout contrôler à partir de l’écran standard de 8 pouces, bien que je recommande l’affichage amélioré de 12,3 pouces sur mon testeur. Le système d’infodivertissement du Carnival est incroyablement intuitif à utiliser et un jeu d’enfant, même pour le propriétaire le plus technophile.

Le Kia Carnival 2022 est disponible dans les niveaux de finition LX, EX, SX et SX Prestige. Recherchez un prix de base impressionnant pour ce monospace de 32 100 $. Mon Prestige haut de gamme a atterri à 47 275 $, toujours impressionnant.

