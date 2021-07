Carnet d’un journaliste anglais : l’Italie représente le plus grand défi de la carrière de Gareth Southgate | Actualités footballistiques

L’homme anglais de Sky Sports News, Rob Dorsett, rapporte de St George’s Park alors que Gareth Southgate se prépare pour le plus grand match du pays depuis 55 ans, l’Italie faisant obstacle à la gloire de l’Euro 2020…

Jeudi était consacré à la récupération du point de vue de l’Angleterre. Ils ont divisé l’équipe au milieu avec les 13 qui n’avaient pas joué contre le Danemark sur l’herbe. Les 13 qui avaient fait une séance de récupération à l’intérieur, que ce soit dans la salle de sport ou dans la piscine d’hydrothérapie, ont bénéficié de massages et de kinésithérapie.

Gareth Southgate a tenu à s’assurer qu’il y ait également un rétablissement émotionnel pour ces joueurs. Les 120 minutes de la demi-finale ont eu un impact émotionnel et physique sur les joueurs.

Southgate n’aura que deux séances d’entraînement avec toute l’équipe disponible – vendredi et samedi – pour mettre en place son plan tactique. La plupart des gens sont d’accord, moi y compris, pour dire que l’Italie a été la meilleure équipe tout au long de ce tournoi, et ce sera le plus grand défi auquel Southgate a été confronté dans sa carrière de manager.

C’est certainement le plus gros match auquel les joueurs anglais n’auront jamais participé, même ceux qui ont participé à la finale de la Ligue des champions récemment.

Je sens qu’il y aura très peu de changement. Le sentiment que je reçois autour du camp est qu’il y aura très peu de changement dans les tactiques de Southgate, qui ont été cohérentes tout au long de ce tournoi. Il n’a changé de formation qu’une seule fois, lorsqu’il est allé à trois défenseurs centraux contre l’Allemagne et c’était un plan spécifique pour faire face à leurs ailiers offensifs de classe mondiale Robin Gosens et Joshua Kimmich.

Je m’attendrais à ce qu’il reste avec un dos plat comme il l’a fait pour chaque autre match de ce tournoi. Il aime cette formation car elle lui permet d’avoir deux joueurs de milieu de terrain, Declan Rice et Kalvin Phillips, pour offrir une protection supplémentaire à la défense, mais lui permet surtout d’amener Mason Mount sur le terrain dans un rôle de n ° 8/10.

Kyle Walker a été absolument exceptionnel contre le Danemark. Son rythme et sa capacité à balayer l’arrière de John Stones et Harry Maguire si quelqu’un franchissait la ligne défensive a vraiment cimenté l’esprit de Southgate, donc je m’attends à ce qu’il s’agisse d’un dos quatre de Luke Shaw, Stones, Maguire et Walker.

La seule vraie question que je pense est de savoir qui va commencer dans cette bonne position d’attaque ? Envisagera-t-il de ramener Jadon Sancho à la place de Bukayo Saka ou veut-il toujours les qualités défensives supplémentaires offertes par Saka ?

Ce qui est également intéressant, c’est que Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini ont respectivement 34 et 36 ans. Vous vous demandez donc simplement si Southgate envisage un rythme de jeunesse pour attaquer ces défenseurs centraux.

Lorsque l’Angleterre est arrivée en demi-finale de la Coupe du monde il y a trois ans, elle a surpris la nation et, dans une certaine mesure, elle a également surpris Southgate et la FA.

Ils ne s’attendaient pas à ce niveau de succès si rapidement. Je ne pense pas que Southgate dirait qu’ils n’étaient pas préparés à cela, mais certainement depuis Russie 2018, lui et son assistant Steve Holland ont passé énormément de temps à analyser ce qui fait une équipe performante dans un tournoi majeur.

Ce qu’ils ont décidé et développé, c’est le plan que nous avons vu devant nous à cet Euros. Ils ont construit une équipe forte défensivement et une équipe qui domine la possession. C’est une équipe qui utilise la presse haute, mais seulement à certains moments du jeu lorsqu’elle estime qu’il est juste de le faire.

Ils ne dépensent pas trop d’énergie et c’est un plan de match qui utilise une formation solide pendant la grande majorité de l’heure d’ouverture, mais quand le moment est venu, c’est à ce moment-là que Southgate fait appel à Jack Grealish ou à l’une des autres options d’attaque explosives sur le banc pour tenter de gagner le match pour l’Angleterre.

C’est un plan qui a fonctionné efficacement jusqu’à présent et je pense qu’il continuera exactement de la même manière pour la finale. Il n’y aura aucun changement dans le message aux joueurs anglais, et la FA s’est préparée pour cette journée avec Southgate comme élément clé depuis de nombreuses années.

Il y a eu un changement stratégique clé en 2014 lorsque Southgate était le manager des moins de 21 ans. Dan Ashworth, alors responsable du développement d’Elite, a introduit cette expression « ADN de l’Angleterre ». Il essayait de créer une voie très évidente vers le succès à travers les équipes juniors dans l’équipe senior.

Southgate et la FA pensent maintenant qu’ils sont prêts pour cela car ils avaient Jadon Sancho et Phil Foden dans l’équipe qui a remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2017. Ils ont Dominic Calvert-Lewin, qui a marqué le vainqueur en finale. de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Corée du Sud en 2017.

Mason Mount était le joueur du tournoi lorsque l’Angleterre des moins de 19 ans a remporté l’Euro en Géorgie en 2017, ils ont donc le sentiment d’avoir un noyau de jeunes joueurs qui ont participé aux dernières étapes des tournois de football junior et qui leur sont très utiles. aussi pour cette finale.

Southgate veut que la nation soutienne cette équipe de football, et il veut que le fan anglais moyen aime à nouveau l’équipe. Il a parlé à plusieurs reprises de la façon dont il pensait que la nation du football anglais était un peu tombée amoureuse de l’équipe nationale, où la loyauté du club était beaucoup plus importante pour le supporter moyen.

Il sentait que cela devait changer et il sent maintenant que cela a changé.

C’est pourquoi vous voyez les jeunes joueurs parler beaucoup plus ouvertement dans les conférences de presse lorsqu’ils sont en déplacement avec l’Angleterre que lorsqu’ils sont en déplacement avec leurs clubs.

Ils semblent avoir la liberté et la responsabilité de parler de problèmes qui ne sont pas que du football. Des problèmes en dehors du jeu également lorsque vous regardez Raheem Sterling, Marcus Rashford et Tyrone Mings, qui ont tous parlé de problèmes importants dans la société.

C’est ce que voulait Southgate : c’est son image, c’est son plan et c’est sa vision de ce que devrait être un footballeur anglais moderne. Cela a créé cette unité au sein de l’équipe, ainsi qu’une unité avec les supporters et le grand public du football.

Ils ont surfé sur cette vague d’optimisme et de soutien jusqu’à la finale.

Il y aura 60 000 fans à Wembley et la grande majorité d’entre eux seront des supporters anglais, ils auront donc un énorme avantage à domicile pour essayer de les aider à remporter leur premier titre de champion d’Europe.

La Gazzetta dello Sport a qualifié le rôle de Raheem Sterling dans l’obtention du penalty décisif de l’Angleterre contre le Danemark de » plongeon qui a secoué l’Europe « .

Le milieu de terrain italien Marco Verratti l’a décrit comme « très généreux » tandis que Tuttosport est allé plus loin avec le titre « Regardez-vous Ceferin? » appelant à un jeu sans faute contre l’Italie de l’UEFA.

Les théories du complot auront-elles un impact mental sur les joueurs anglais ?

Je ne pense pas que cela les affectera du tout. Quelque chose dont Southgate a discuté avec les joueurs essaie d’ignorer le bruit qui entoure ce tournoi. Il les a encouragés à ne pas trop regarder les médias, et certainement pas les médias sociaux.

Beaucoup de joueurs nous ont dit qu’ils avaient supprimé les réseaux sociaux pour le tournoi ou qu’ils ne les utilisaient pas autant.

Il ne fait aucun doute qu’ils ont bénéficié d’un avantage à domicile et il a certainement été question parmi d’autres nations que l’Angleterre a reçu une pénalité généreuse en demi-finale.

Il y a un sentiment d’injustice parmi les autres nations et l’équipe d’Italie, qui n’aiment pas le chant « Football’s Coming Home ». Il y a une antipathie à cet égard, mais je ne pense pas que cela affectera du tout les joueurs anglais. Ils sont trop professionnels et trop concentrés.

Ils se prépareront pour ce match de la même manière qu’ils l’ont fait tout le tournoi, même si c’est le plus gros match qu’ils ont eu dans leur carrière.

L’équipe aura sa dernière séance d’entraînement à St George’s Park samedi à 11h. Les 15 premières minutes seront ouvertes aux caméras et nous vous l’apporterons en direct sur Sky Sports News. Ce sera la dernière chance pour Southgate et Holland de travailler sur le plan tactique pour faire face à l’Italie.

Ils déjeuneront après cette séance d’entraînement avant de se diriger vers l’hôtel de leur équipe au nord de Londres dans l’après-midi. Là, ils se reposeront et se détendront et auront une réunion d’équipe plus tard dans la soirée après que Southgate et vraisemblablement Harry Kane aient fait leurs devoirs médiatiques d’avant-match.

Ils expliqueront verbalement leurs plans pour la finale, puis il sera intéressant de voir ce qu’ils feront le jour du match car ils ont beaucoup de temps à tuer avant le match. Plus tôt dans le tournoi, ils se sont rendus au Lord’s Cricket Ground avant leur rencontre avec la République tchèque, alors ils iront peut-être se promener pour se dégourdir les jambes.

Southgate sera conscient qu’une si grande occasion se jouera dans l’esprit des joueurs. Alors que la FA voudra qu’ils se détendent et se préparent tranquillement pour le match, mentalement et à leur manière, ils essaieront également d’aider les joueurs à éviter de devenir trop liés à l’occasion et de penser à ce qui les attend.