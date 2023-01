Carnet du journaliste : Souvenirs de représentations pour le pape émérite Benoît XVI

A la veille des funérailles du pape émérite Benoît XVI, je réfléchis à ma seule rencontre personnelle avec lui. Réalisant aussi que s’il n’avait pas choqué le monde en 2013 en démissionnant, je n’aurais probablement jamais eu l’occasion de jouer pour lui, encore moins de le rencontrer. Maintenant qu’il est décédé, je réalise à quel point c’était une opportunité incroyable et à quel point je lui en serai toujours reconnaissant. Les photos ne racontent qu’une partie de l’histoire.

Un peu plus d’un an auparavant, j’étais invité à Ratisbonne, en Allemagne, pour le 89e anniversaire du frère aîné du pape, Monseigneur Georg Ratzinger, décédé en 2020. Son biographe, le journaliste allemand Michael Hessemann, que j’ai rencontré à Rome quelques mois auparavant, a lancé l’invitation. Ainsi, en janvier 2012, ma mère et moi avons voyagé en Allemagne dans la ville bucolique et historique de Regensberg.

Nous faisions partie d’un petit groupe d’invités dans la modeste maison de Monseigneur. Ma mère était assise à côté de monseigneur, et bien qu’elle ne parlât pas allemand, et lui pas anglais, ils communiquaient d’une manière ou d’une autre, souriant souvent et même riant.

J’ai joué un peu sur le beau piano Steinway de monseigneur, si nerveux que j’ai oublié une partie du morceau que j’avais travaillé assidûment. Mais monseigneur, très aimable, s’en fichait. Michael a alors annoncé que l’année prochaine, ils prévoyaient un concert pour son 90e anniversaire dans la magnifique chapelle de Ratisbonne. J’ai été invité à jouer.

Mais ensuite, en février, le pape Benoît XVI est devenu le premier pontife en six siècles à démissionner. Avec tant de tumulte dans l’Église catholique, j’étais certain qu’aucun concert du 90e anniversaire n’aurait lieu. Comment pourrait-il? Le frère du pape ne voudrait probablement pas de célébration.

Mais ensuite, Michael m’a appelé en novembre 2013 et m’a dit que le concert avait lieu mais qu’il aurait lieu au Vatican et que le pape émérite, qui a juré de vivre une vie tranquille et séquestrée au monastère Mater Ecclesia, y assisterait également. Ce fut un revirement époustouflant.

En moins de deux mois, ma mère et moi étions à Rome pour le concert. Il y avait trois interprètes au programme, un ténor d’opéra et un violoniste, tous deux allemands, et moi, la seule Américaine et unique femme. Nous avons joué chacun trois pièces.

Le concert a eu lieu dans les studios de Radio Vatican, également dans les Jardins du Vatican. Environ 45 personnes étaient présentes, principalement du personnel de maison, des religieuses et des prêtres. Les deux principaux membres de l’assistance étaient Monseigneur Ratzinger et le pape émérite Benoît XVI.

Lorsque le pape émérite est entré dans la salle, tout le monde s’est levé. Il est venu dire bonjour à chaque artiste. Il m’a salué en dernier. Il était courtois, les salutations plus superficielles.

La pièce la plus difficile que j’ai jouée est celle de Franz Liszt, de ses “Années de Pèlerinage”, intitulée “Lo Sposoalizio”. Il est basé sur une peinture de Rafael représentant les fiançailles de Marie et Joseph. Après la note finale de tout le concert, il a immédiatement sauté de son siège et est venu directement vers moi pour me serrer la main. Ce fut un moment remarquable que je n’oublierai jamais.

Alors que je suis maintenant assis à Rome et que je me prépare à rendre compte des funérailles du pape émérite Benoît, j’ai deux souvenirs supplémentaires. Un : quand je lui ai présenté ma mère maintenant décédée et que je lui ai dit quel âge elle avait, il a été étonné et lui a dit qu’elle avait l’air tellement plus jeune. Sa réponse immédiate a été un “Merci” enthousiaste et un câlin.

Personne n’a dit à cette femme élevée dans une église baptiste noire que vous n’êtes pas censé embrasser le pape, retraité ou non. Il s’en fichait. Il lui rendit son étreinte et pendant un bref instant, ils ne furent que deux personnes âgées de mondes différents rayonnant de joie qu’ils avaient rencontrés.

L’autre pensée est que nous avons appris cette semaine que les derniers mots du pape alors que la vie quittait son corps étaient : “Jésus, Ich liebe ditch”, qui signifie en allemand “Jésus, je t’aime”. Et donc, cela me réchauffe maintenant le cœur que l’une des pièces que j’ai jouées pour lui était du compositeur allemand Johann Sebastian Bach, “Jesu, Joy of Man’s Desiring”.

Donc très reconnaissant.

Au Pape émérite Benoît XVI, que la musique du ciel vous remplisse d’une joie éternelle !