Carnet du journaliste : retour en Ukraine où « la tragédie continue de toucher tout le monde »

Kyiv – C’est la sixième fois que je suis en Ukraine au cours des 18 derniers mois et cela ne devient pas plus facile. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.

Alors que nous roulions vers Kiev cette fois, il y avait un étrange sentiment de normalité dans l’endroit. Plus de trafic. Plus de monde dans la rue. Restaurants occupés. Couvre-feux ultérieurs.

On ne savait peut-être pas qu’une guerre horrible se déroulait à quelques centaines de kilomètres de là – une guerre qui essayait toujours de frapper le cœur de ce pays avec des frappes de missiles russes. On pourrait penser que c’était un endroit en paix.

Mais quand nous avons regardé un peu sous la surface ici, vous pouvez dire que cette tragédie qui dure depuis des mois continue de toucher tout le monde.

Beaucoup moins d’hommes en âge de combattre. Ils sont soit à l’avant, soit à l’avant, soit à terre.

Notre entrevue avec un député interrompue par des funérailles à la magnifique basilique Saint-Michel. Nous avons demandé à la famille si nous pouvions prendre quelques photos. Ils ont dit non. Nous avons parfaitement compris.

Le député a souligné le sentiment de perte qui s’empare de tout le pays. Elle a dit que lorsque les responsables parlent d’une nouvelle contre-offensive contre les Russes, ils espèrent vraiment que les généraux seront « intelligents ». Et les « pertes seront minimes ».

La longue guerre touche et nuit à ce pays de toutes sortes de façons. Nous étions à un rassemblement de familles dont les proches avaient disparu depuis un an ou plus, organisé par les Russes. Non pas parce qu’ils étaient militaires, mais ils se trouvaient sur le chemin de l’occupation.

Nous avons rendu visite à des soldats « hors service » essayant de retrouver la santé après des blessures dévastatrices sur la ligne de front. L’un était un ancien acteur. Un autre entrepreneur dans sa vie civile. Des corps ravagés par les explosions, les bombardements et les coups de feu ennemis. Dans une clinique de réadaptation à l’extérieur de Kiev soutenue par un financement privé américain.

Nous avons passé du temps avec une dame dont la maison à l’extérieur de Kiev avait été presque rasée par des débris tombés d’un missile russe abattu alors qu’il se dirigeait vers la capitale. Elle nous a présenté son petit-fils de 12 ans qui, tout seul, était assez intelligent pour se cacher dans la cave de la maison. Cela a sauvé sa jeune vie.

Nous avons entendu et vu comment les Ukrainiens vifs et intelligents s’appliquent à cette guerre. Un homme de 31 ans a été nommé vice-Premier ministre parce qu’il est si bon avec la technologie. Le jour où nous avons parlé à l’extérieur de Kiev, il était entouré de toutes sortes de drones : de reconnaissance, de ravitaillement et destructeurs.

Et nous avons, via Zoom et d’autres moyens, parlé à des soldats en première ligne. Un fonctionnaire, par exemple, avec l’unité marquant quelques premiers gains, reprenant le territoire occupé autour de la ville battue de Bakhmut. Il était heureux de nous faire part de leur modeste succès. Mais ils ont pris soin de dire qu’aucune mesure majeure ne serait prise tant que la vie de leurs hommes et de leurs femmes n’était pas en sécurité.

Parce que – comme depuis le début de cette guerre en février 2022 – cela revient toujours au peuple.

Vous pouvez parler d’offensives et de contre-offensives ; stratégies et manœuvres; armes et systèmes défensifs; coalitions et alliances; politique et frontières.

Mais cela revient aux hommes et aux femmes qui se battent et aux sacrifices énormes, et souvent ultimes, qu’ils ont consentis.

Dans des escarmouches à travers des bois qui ressemblent à la Normandie en 1944.

Ou une guerre rugueuse plus proche des horribles tranchées de Verdun en 1916.

Ou des guerres remontant à des siècles et des siècles.

Quand je reviens à Kiev, j’aime toujours parler avec les gens ordinaires pour savoir ce qu’ils ressentent. Un chauffeur. Un portier. Une serveuse. Un élève. Une mère.

Je peux signaler qu’il y a de la lassitude.

On a le sentiment que cela a duré trop longtemps.

Et chez certains, même un désir d’ignorer les problèmes.

Mais avec presque tout, il reste une détermination à terminer cet horrible travail. Pour repousser les Russes et leur cerveau Vladimir Poutine. Et continuez à vivre.

Et l’espoir que l’Amérique et les autres s’y accrocheront et les aideront à remporter la victoire. Et la liberté.

Compte tenu de tout, pas trop demander.