Carnet du journaliste : Retour à Kyiv alors que la Russie cible la ville avec des drones et des frappes de missiles

KYIV, Ukraine – Le bruit est arrivé tôt. J’ai entendu une explosion depuis ma chambre d’hôtel juste après 8 heures du matin lundi. Mon équipe en a entendu quelques autres. Les Russes attaquaient à nouveau Kyiv. Bienvenue à nouveau en Ukraine.

C’est, en fait, mon quatrième voyage dans le pays cette année. De deviner si les Russes allaient envahir. Au choc que cela se produise. La bravade de la riposte initiale du pays. Les horreurs. La mouture mortelle. Et plus. Cela fait toute une année.

Nous sommes maintenant plus de huit mois dans cette guerre, la pire que l’Europe ait connue depuis près de 80 ans. Et c’est toujours aussi énervé. Aussi différent. Et aussi familier.

C’est toujours bon de revenir et de voir votre personnel super local. Traducteurs, chauffeurs et sécurité. Vous savez que vous couvrez quelque chose depuis longtemps lorsque le personnel du service de chambre de l’hôtel vous connaît par votre nom. Et les sirènes des raids aériens ne vieillissent jamais. Et semblent ne jamais s’arrêter.

Kyiv, l’une des plus belles villes d’Europe, avait l’air élégante. Un peu usé. Toujours déterminé.

Les frappes russes de ce jour ont atterri au nord du centre de la ville. Mes parents ont identifié l’emplacement de manière experte. Ils sont habitués.

Les restrictions gouvernementales vous empêchent de montrer la cible exacte, nous allons donc dans un parc à proximité. Un immeuble aux vitres brisées se trouvait juste à côté. Et j’étais de nouveau avec le peuple courageux de l’Ukraine.

Une femme âgée a dit qu’elle était dans sa cuisine et qu’elle a regardé par la fenêtre lorsqu’un missile est passé au-dessus de sa maison. Et elle en a entendu plus. Comme si elle était un observateur militaire.

Une autre nous a dit que ses enfants l’avaient appelée pour s’assurer qu’elle était en sécurité. Une routine régulière ici.

Une troisième a simplement dit que c’était “mauvais” et qu’elle avait “peur”. Nous lui avons fait un câlin. Et je me suis souvenu de tant de gens du sel de la terre que nous avions rencontrés dans tant d’endroits horribles cette année. L’un d’eux m’avait rappelé ma défunte mère.

La prochaine étape consistait à obtenir l’évaluation de la situation par le maire de Kyiv, l’ancien champion de boxe Vitali Klitschko. C’est généralement un garçon amical et heureux de discuter. Ce jour-là, il était sinistre. Une petite conversation passa à côté de lui.

Il m’a dit ce jour-là que 80 % de la ville était sans eau, 350 000 habitants sans électricité. Hésitant sur le champ de bataille, la Russie vise désormais les infrastructures civiles. Il craignait un long hiver froid.

Nous avons entendu la même chose lorsque nous avons parlé via Zoom au chef de la plus grande entreprise de services publics ici. Il était encore plus effrayant. Il a dit qu’avec toutes ces choses si interconnectées maintenant, l’Ukraine pourrait être confrontée à une crise humanitaire massive.

Dans les rues de Kyiv la nuit, les coupures de courant et les économies d’énergie les rendent encore plus sombres que d’habitude. Certains s’aventurent dans un magasin d’alimentation ouvert tard le soir. D’autres courent le couvre-feu de 22 heures pour boire les derniers verres.

Alors que les combats se poursuivent… dans la partie orientale du pays, où nous suivons depuis huit ans maintenant les escarmouches alimentées par la Russie des séparatistes installés.

Et surtout dans le sud, où l’Ukraine vise à étendre ses derniers gains sur le champ de bataille, en essayant de reconquérir la seule capitale régionale que la Russie a capturée au cours de cette année d’effusion de sang, Kherson.

En raison de sa proximité avec le but des combats, le maire de Mykolaïv voisin nous dit lors d’un autre appel que sa ville a la sinistre distinction d’être l’une des villes les plus abattues du pays.

Et puis à nos prises de vue en direct pour Fox. Le balcon donnant sur le magnifique dôme doré de Saint-Michel a été notre perchoir toute cette année. Avec tout ce qui se passe aux États-Unis, surtout maintenant que la politique intérieure est à son paroxysme, l’intérêt demeure. Après tous ces mois, le respect est montré pour l’histoire. Car cela reste important. Et mauvais. Et pourrait empirer.

Avec le peuple ukrainien, Fox a également pris ses coups cette année. Toujours rappelé, surtout quand on revient ici. Ami et correspondant Benjamin Hall, grièvement blessé dans l’explosion d’un missile russe, à environ 15 miles de l’endroit où j’écris ceci, fait maintenant un retour en force. La talentueuse jeune productrice locale Sasha Kuvshynova. Qui a perdu la vie dans l’attentat. Et cher ami caméraman Pierre Zakrzewski. Parti également.

Nous couvrons cette histoire pour eux. Pour nos téléspectateurs. Pour ce noble pays. Poursuivre un combat très courageux. A un moment très difficile. On verra ce que le mois nous réserve.