Carnet du journaliste : L’homme qui a failli envoyer la Place Rouge en fumée

Un commentateur regardant la pièce de théâtre militaire russe du 9 mai au cœur de Moscou mardi matin a estimé qu’en l’absence d’une idéologie concrète dans la Russie du XXIe siècle, Vladimir Poutine a tenté de construire un thème unificateur, presque culte, autour de l’héritage de la victoire sur l’Allemagne nazie. Son grand défilé annuel avec des chars et des soldats en formation parfaite est la mise en scène de ce glorieux passé. Mais le passé est le passé.

L’Union soviétique avait autrefois le communisme comme cri de guerre. L’Occident se mobilise autour du thème de la démocratie. La question a été posée : « Qu’est-ce que la Russie offre ces jours-ci ? Le nationalisme ? »

Au fil des ans, les patriotes purs et durs ont chéri les défilés militaires étincelants du 9 mai organisés dans tout le pays, avec tout le matériel militaire russe exposé, tandis que les indifférents ne semblaient pas y prêter beaucoup d’attention. Mais cela a changé après que la Russie a attaqué l’Ukraine et qu’un artiste russe primé s’est senti obligé l’année dernière de faire pleuvoir (ou littéralement de couvrir) le défilé de Poutine.

« Lorsque l’invasion à grande échelle de l’Ukraine a commencé, j’ai réalisé que toutes mes activités d’artiste seraient liées à la guerre. Et j’ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire en tant qu’artiste. Et l’une de mes idées était de perturber l’armée. défilé à Moscou le 9 mai, parce que c’est un symbole d’agression militaire et qu’aujourd’hui c’est un élément important de la propagande russe », a déclaré Danila Tkachenko à Fox News.

Tkachenko a loué un appartement près de la Place Rouge pour l’exécution de son plan et a fourré 140 bombes fumigènes bleues et jaunes dans une unité de climatisation qu’il a installée pour faire face au parcours du défilé, gréant cette machine à fumée gonflée à son téléphone portable et à Internet afin que il pourrait se mettre hors d’état de nuire avant de le laisser se déchirer. Mais il ne s’est jamais déchiré, même après avoir activé le système à distance en regardant les événements se dérouler à la télévision en direct de loin.

« J’ai vu à la télévision en direct la police travailler juste à côté de l’endroit où les bombes fumigènes avaient été installées. Et j’ai réalisé qu’ils avaient réussi à empêcher mon action », a déclaré Tkachenko.

Je me souviens avoir lu sur le complot déjoué ce jour-là l’année dernière. Si le sabotage de Tkachenko s’était déroulé comme prévu, il y aurait eu une sorte de drapeau ukrainien flottant dans les airs au-dessus des lignes de soldats russes se balançant les jambes, le ministre de la Défense se tenant debout dans sa voiture ouverte et les chars se déplaçant silencieusement dans les rues. de la capitale.

Une installation éphémère à la Christo mais à l’effet durable – enveloppant la Place Rouge de bleu et de jaune. Tkachenko dit qu’à la suite de ce complot qui n’a jamais eu lieu, les services de sécurité ont harcelé les membres de sa famille et ont renversé son appartement. Ce qui le peine le plus, c’est qu’ils aient arrêté un de ses amis qui n’avait rien à voir avec le complot. Il fait maintenant des travaux d’intérêt général pour ses faux péchés, selon Tkachenko.

En exil, en Italie, Tkachenko reste recherché par la Russie, dit-il, mais il continue son militantisme et a fait un travail anti-guerre avec des photojournalistes ukrainiens. Il pense que la résistance en Russie est active mais cachée.

« Cela implique de nombreuses organisations différentes qui travaillent sous terre comme des guérilleros. Ils réussissent relativement bien à incendier les bureaux d’enregistrement et d’enrôlement militaires, à cibler les trains, à perturber la logistique, à rechercher les personnes impliquées dans cette guerre », dit-il. Et la société, estime Tkachenko, a beaucoup changé cette année.

« Tout le monde était depuis longtemps dans un tel état, pensant que ce gouvernement durera éternellement et que rien ne pourra être changé », dit-il. « Mais malgré la situation, la guerre est si brutale qu’elle nous donne en fait l’espoir que les choses peuvent changer, que le régime en Russie peut changer et peut-être arrêter de coloniser les gens. Personnellement, j’ai plus d’espoir maintenant que ce régime s’effondrera bientôt qu’avant. 24 février. »

Ainsi, bien qu’il ne soit pas en Russie pour préparer un autre complot visant à perturber le 9 mai de cette année, il réfléchit à la situation.

« Je pense que j’espère que l’Ukraine va bientôt libérer ses territoires. La victoire est proche. Je pense que les gens en Russie comprennent que la guerre est perdue. Et je pense que maintenant différents hommes dans les services de sécurité se battent pour la division du pouvoir. J’espère que ce sera le dernier 9 mai de la Russie de Poutine. »