Carnet du journaliste: l’équipe de Leeds de Jesse Marsch a parfois montré des signes encourageants mais le manque de points lui a coûté son travail | Nouvelles du football

Jesse Marsch approchait de son premier anniversaire en tant qu’entraîneur-chef de Leeds United avant que la décision ne soit prise lundi de le relever de ses fonctions.

La défaite contre Nottingham Forest un jour plus tôt avait été la goutte d’eau pour le conseil d’administration de Leeds, qui était tous d’avis qu’un changement était nécessaire après près de trois mois sans victoire en Premier League.

Les statistiques récentes brossent un tableau sombre pour Leeds. Sept matchs de Premier League sans victoire et seulement deux victoires lors des 17 derniers matchs de championnat. Et contre Forest, bien qu’ils aient dominé en première mi-temps et créé les meilleures occasions, un schéma inquiétant avait commencé à se développer qui était devenu une énorme préoccupation pour les fans. Leeds produisait des performances avec beaucoup de points positifs, mais pas assez de points.

Il ne fait aucun doute qu’une grande partie de la base de fans avait perdu patience avec Marsch, et ils ont clairement exprimé leur frustration lors du coup de sifflet à plein temps dimanche avec des appels à un changement d’entraîneur-chef.

Ce qui est très évident, c’est que Leeds n’a pas donné le coup d’envoi cette saison. Parfois, il y a eu des signes vraiment prometteurs, mais les fans et le conseil d’administration de Leeds en voulaient plus. Marsch sentira qu’avec le temps, il aurait pu livrer plus, mais il était aussi assez réaliste pour savoir qu’il marchait sur une corde raide.

J’ai appris à bien connaître Jesse au cours de ses 12 mois à Elland Road et il était tout à fait clair qu’il se souciait passionnément du club. Il a compris ce que signifiait être entraîneur-chef de Leeds United et ce que le club signifiait pour la ville et les fans. Et il faut lui attribuer un grand crédit pour avoir gardé Leeds en Premier League la saison dernière.

Bien que cela n’ait pas fonctionné pour Marsch cette saison, il existe un argument solide pour suggérer que le prochain patron de Leeds sera en excellente position pour faire avancer le club.

Patrick Bamford et Luis Sinisterra sont maintenant en forme, et les ajouts de janvier devraient renforcer la formation de départ. Le club a également beaucoup investi dans les jeunes joueurs et l’un d’entre eux, Willy Gnonto, s’est imposé comme l’une des vedettes de la saison.

Ces facteurs ont créé une attente selon laquelle Leeds est meilleur que sa position actuelle dans la ligue, ce qui signifie une réticence à accepter une autre saison de combat pour éviter la chute. Cela signifie également qu’il y a des raisons d’être optimiste quant à l’avenir.

Le processus de recherche d’un remplaçant pour Marsch est déjà en cours et Leeds espère prendre un rendez-vous rapidement. Un déménagement pour Marcelo Bielsa est hautement improbable, mais le patron de West Brom, Carlos Corberan, qui a travaillé sous Bielsa, est candidat, tandis qu’Ange Postecoglou au Celtic a également été lié.

Il convient également de noter que Leeds a un historique de nominations sur le terrain gauche, donc au fur et à mesure qu’ils travaillent sur leur liste de cibles, il y a de fortes chances qu’un candidat émerge qui pourrait surprendre tout le monde.

En attendant, Michael Skubala, Paco Gallardo et Chris Armas s’entraîneront à Thorp Arch et seront en pirogue pour le match de Premier League de mercredi contre Manchester United à Old Trafford.

Les prochains matchs de Leeds en Premier League

8 février : Manchester United (A) – coup d’envoi 20h

12 février : Manchester United (H) – coup d’envoi 14h, en direct Sports du ciel

18 février : Everton (A) – coup d’envoi 15h

25 février : Southampton (H) – coup d’envoi 15h

4 mars: Chelsea (A) – coup d’envoi 15h

11 mars: Brighton (H) – coup d’envoi 15h

Le 18 mars: loups (A) – coup d’envoi 15h