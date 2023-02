Carnet du journaliste : La mort imminente de l’accord sur le nucléaire iranien signifie-t-elle la fin de la diplomatie ?

L’ancien président Trump a abandonné l’accord sur le nucléaire iranien en 2018 parce qu’il pensait qu’il était “horrible”. Le président Biden a tenté de recoller les morceaux, estimant que l’accord rompu était la meilleure chance d’empêcher Téhéran de construire une arme nucléaire en catimini. L’Iran voulait revenir pour l’allègement des sanctions qui viendrait avec un nouvel accord.

Il y a eu de nombreuses réunions entre les parties internationales impliquées pour relancer le Plan d’action global conjoint (JCPOA) au cours des dernières années et les parties ont été sur le point de renégocier un accord pour empêcher le programme nucléaire iranien de devenir incontrôlable. Puis, finalement, l’élan est mort. L’accord a officieusement été déclaré mort. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

“Je pense qu’en gros, l’Iran a décidé que cela ne l’intéressait pas”, a déclaré Mark Fitzpatrick, chercheur associé à l’Institut international d’études stratégiques (IISS), à Fox News. “Des compromis ont été faits qui ont atteint leurs résultats, puis ils ont ajouté de nouveaux résultats.”

Fitzpatrick a déclaré que les États-Unis avaient accepté à contrecœur un texte final, puis l’Iran voulait des garanties qu’aucun futur président américain ne pourrait rompre l’accord comme l’a fait Trump, ce qui, selon Fitzpatrick, est quelque chose que Biden n’aurait pas le pouvoir de faire. En outre, ajoute Fitzpatrick, Téhéran voulait que le chien de garde nucléaire des Nations Unies, l’AIEA, annule son enquête sur les travaux de développement nucléaire passés de l’Iran et accepte de ne pas commencer de nouvelles fouilles. Les États-Unis ne voulaient pas et ne pouvaient pas, dit Fitzpatrick, accepter d’entraver l’AIEA.

Mohammad Marandi était conseiller de l’équipe de négociation nucléaire iranienne. Il pense que les Européens autour de la table pensaient que les demandes de l’Iran étaient raisonnables, mais que la politique américaine a de nouveau détruit l’accord.

“Le problème”, dit-il à Fox News depuis Téhéran, “est que la Maison Blanche n’a pas montré de volonté politique avant les élections de mi-mandat. Ils avaient peur que les républicains et leurs opposants disent que Biden a fait trop de concessions aux Iraniens et que Biden est faible et que cela leur ferait du mal pendant les élections… Je ne sais même pas si Biden est en charge à la Maison Blanche », a-t-il déclaré. “Mais qui que ce soit doit prendre une décision.”

Mais cette décision a été prise. La Maison Blanche a confirmé que le président ne cherchait pas à poursuivre les progrès sur l’accord de si tôt. La répression brutale de l’Iran contre les manifestants depuis septembre et sa vente de drones à la Russie pour une utilisation en Ukraine semblent avoir mis le dernier clou dans le cercueil du JCPOA. Même si l’Iran avait abandonné ses dernières exigences, pense Fitzpatrick, il serait trop tard.

“Je ne pense pas que le président Biden aurait pu conclure un accord avec un régime qui tuait son propre peuple, puis peu de temps après, il a été démontré qu’il envoyait des drones en Russie qui tuaient des civils ukrainiens”, a déclaré Fitzpatrick. “Et il y a un tas d’autres choses que l’Iran faisait qui rendaient tout simplement désagréable de conclure un accord avec eux.”

Marandi partage la ligne du gouvernement iranien selon laquelle les manifestations sont de violentes “émeutes” et conteste le nombre de morts largement rapporté de plus de 500, dont des dizaines d’enfants. Ses chiffres contredisent ce que la Maison Blanche et l’Occident en général croient être vrai, et il fustige les États-Unis pour leurs critiques de la répression du régime iranien.

“Les affaires intérieures iraniennes n’ont rien à voir avec les États-Unis et l’accord nucléaire. Et les négociations pour relancer l’accord nucléaire ne sont liées à aucune autre question, qu’il s’agisse des capacités de défense ou de la politique régionale ou de la politique intérieure iranienne. Et les États-Unis, s’il est préoccupé par la brutalité policière, devrait regarder plus près de chez lui.”

Fitzpatrick dit qu’il n’y a pas de comparaison, notant que les États-Unis sont publiquement aux prises avec la question de la brutalité politique, alors que la situation de l’Iran est assez différente. “Ce n’est pas comme si le gouvernement fédéral (des États-Unis) envoyait une police de la moralité pour battre des femmes, puis d’autres policiers pour battre des manifestants pacifiques. L’Iran a tué 71 enfants dans sa répression.”

Cela donne une idée de ce qui a dû se passer dans ces salles de Vienne, où se déroulaient le plus souvent des pourparlers sur le nucléaire. Fitzpatrick dit que les dirigeants iraniens, malgré les rumeurs voulant un allégement des sanctions, pourraient, en fin de compte, être assez heureux là où ils se trouvent.

“Je pense que l’une des raisons pour lesquelles l’Iran n’est pas intéressé par l’accord est que le Corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, bénéficie de sanctions lorsque les sanctions chassent les entreprises privées”, a déclaré Fitzpatrick. “Le CGRI, en tant qu’organisation d’État, peut prendre le contrôle du commerce et imposer sa propre taxe, cachée ou non. Alors, qu’y a-t-il pour eux de revenir à un accord où ils perdent leur commerce et davantage de voies de pouvoir ?”

Fitzpatrick pense que le JCPOA, bien qu’imparfait, était une bonne affaire et contenait le programme nucléaire de l’Iran, gagnant du temps jusqu’à ce qu’une meilleure solution puisse être trouvée. Gagner du temps, dit-il, est aussi une politique. Marandi, du moins à première vue, semble également croire qu’un accord en vaut la peine.

Mais comme cela semble peu probable, les partenaires de l’Iran dans l’accord sont à la croisée des chemins où il n’y a pas de politique iranienne tangible ou efficace autre que la dissuasion par l’avertissement inquiétant que “toutes les options sont sur la table” pour empêcher l’Iran de construire un jour une bombe. Mais, conclut Fitzpatrick, il est avant tout important que la diplomatie dans cette histoire meure en dernier, même si le JCPOA a stagné.