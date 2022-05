Carnet du journaliste : la guerre de Poutine continue, mais le moral des Ukrainiens est toujours au beau fixe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

En traversant l’ouest de l’Ukraine, il y a peu de preuves de guerre, mais la menace d’attaque par des missiles de croisière russes est constante. Les points de contrôle militaires sont partout, généralement construits avec de vieux pneus et des sacs de sable, le drapeau ukrainien bleu et jaune flottant fièrement dans les douces brises printanières, reflétant le ciel et les champs dorés ou le colza qui s’étendent jusqu’à l’horizon.

Je décrirais Lviv comme une combinaison de Paris et de Rome – ses rues pavées bordées de demeures seigneuriales sur lesquelles dominent les flèches et les dômes des églises anciennes. C’est une ville qui profite du printemps, même en plein conflit. Après avoir été ici dans les profondeurs froides de l’hiver lorsque les réfugiés sont arrivés par milliers à la gare et que les gens se sont accroupis en prévision de l’attaque russe, il est surréaliste de voir la ville reprendre vie. Les arbres sont verts, les jardins fleuris et les cafés et restaurants font de bonnes affaires.

La dernière fois que j’étais ici, une paire de pigeons commençait à construire un nid dans les avant-toits du bâtiment en face de ma chambre d’hôtel. Chaque jour, ils apportaient activement des brindilles et des branches, les entrelaçant. Six semaines plus tard, ils se nichent dans leur nouvelle maison, inconscients de la guerre. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de sirènes de raid aérien, et les autorités rappellent constamment aux résidents de rester vigilants.

Mon séjour à Lviv a été très bref, une seule nuit. Étant donné que les forces ukrainiennes repoussent actuellement les Russes, je suis parti pour Kiev, voyageant en voiture à travers la campagne. Les routes sont très calmes, pratiquement vides sauf pour les camions transportant leurs charges vers la capitale. En raison de la guerre, il y a une pénurie d’essence et de diesel et les quelques stations-service qui ont du carburant ont de longues files d’attente – de nombreuses heures d’attente pour remplir leurs réservoirs vides. Même à 240 km de Kiev, il y a des points de contrôle tenus par des soldats en tenue de camouflage. Ils ont jeté un rapide coup d’œil à notre véhicule avant de nous faire signe de continuer.

En approchant de Kiev, vous commencez à voir les premiers signes de conflit. Non loin d’Irpin et de Bucha, des faubourgs qui ont subi de plein fouet l’artillerie russe et des combats acharnés, des immeubles gisaient en ruines, criblés de balles. Ce qui reste d’un bâtiment industriel témoigne des bombardements subis par cette zone, de ses poutres en acier tordues et de ses murs carbonisés par un coup direct. Les entreprises et les maisons voisines ont vu toutes leurs fenêtres soufflées, mais même ici, où tant de personnes ont tout perdu, il y a des signes de vie. J’ai vu plusieurs personnes travailler dans leurs jardins, pelles à la main tout en s’occupant de leurs légumes.

Quelques kilomètres plus tard, on pouvait voir Kiev au loin, une indication de la proximité avec laquelle le Kremlin était parvenu à prendre la capitale. La plupart des ponts ont été délibérément détruits par les Ukrainiens pour bloquer toute avancée, mais la reconstruction est déjà en cours. Pendant ce temps, les voitures négocient un chemin de terre défoncé et traversent un pont temporaire pour accéder à l’autoroute restante dans la ville.

Tout comme Lviv, une fois que vous êtes à Kiev, la vie semble étonnamment normale avec des signes minimes de dommages. Des hérissons, des barrières en acier soudé conçues pour arrêter les chars, sont inutilisés sur le trottoir près de Maidan, dans la partie centrale de la ville. Des sacs de sable continuent de tapisser l’entrée du métro où les résidents qui sont restés ont cherché refuge. Kiev revient lentement à une nouvelle normalité, tous les yeux tournés vers l’est où les combats se poursuivent, mais avec la conviction croissante que l’Ukraine finira par l’emporter.

Dans un petit supermarché, les rayons sont bien approvisionnés, même si les produits frais sont limités. Malgré la menace de guerre, il n’y a jamais eu d’achat de panique. Les gens achetaient ce dont ils avaient besoin et rien de plus, soucieux des autres. Il y avait toujours un sentiment d’unité, la compréhension qu’ils étaient tous dans le même bateau. Pendant les 10 semaines que j’ai passées ici au début de la guerre, j’ai été témoin d’innombrables actes de gentillesse, des gens ouvrant leurs maisons à des étrangers qui n’avaient nulle part où aller. La guerre fait ressortir le pire chez les gens, mais elle fait aussi ressortir le meilleur.

Andrew Fone est un producteur de terrain de Fox News.