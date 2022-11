Carnet du journaliste : Guerre « froide » à Kyiv alors que la Russie frappe les infrastructures énergétiques du pays

KYIV, Ukraine – Une guerre “froide” est en train de se construire ici en Ukraine aux mains de Vladimir Poutine. Alors que leur progression ralentit sur le front de bataille, les forces russes ciblent les infrastructures civiles. Avec l’arrivée de l’hiver et la baisse de l’électricité, du chauffage et de l’eau, cela pourrait être la tactique la plus dangereuse de Moscou.

“Militairement, ce n’est absolument rien”, a expliqué le député ukrainien Oleksiy Goncharenko, “mais oui, cela peut causer beaucoup de souffrances aux civils”.

Les chiffres racontent l’histoire. Quelque 450 000 personnes étaient privées d’électricité à Kyiv la semaine dernière et près de 5 millions dans tout le pays. Quelque 40 % du réseau électrique ont été endommagés ainsi que 80 % des centrales électriques.

CARNET DU JOURNALISTE : DE RETOUR À KYIV ALORS QUE LA RUSSIE CIBLE LA VILLE AVEC DES DRONES ET DES ATTENTATS DE MISSILE

Le mot est que les gestionnaires de l’énergie de l’époque où l’Ukraine faisait partie de l’Union soviétique ont encore toutes les cartes du réseau électrique, et ils transmettent ces informations au côté militaire. Un responsable de Kyiv a qualifié ces ingénieurs électriciens russes de « criminels de guerre ».

Le PDG du plus grand service public privé d’Ukraine, DTEK, Maxim Timchenko, a déclaré que le pays faisait face à la possibilité d’une “catastrophe humanitaire”.

Comme on nous l’a rappelé, tout de nos jours est interconnecté. Ainsi, si vous coupez le courant, vous coupez également le service de téléphonie mobile, fermez les stations-service, éteignez les réfrigérateurs pour la nourriture, fermez les pompes à eau, etc.

Pas étonnant qu’il y ait eu un récent rapport que Kyiv préparait des plans pour évacuer toute la ville de 3 millions d’habitants si les choses empiraient. Les responsables nous ont dit que l’histoire était prématurée, mais ils prennent des mesures.

BIDEN ADMIN ENVOIE 400 MILLIONS DE DOLLARS DE PLUS À L’UKRAINE EN AIDE MILITAIRE

Les responsables viennent d’annoncer une augmentation des pannes d’urgence toutes les heures pour économiser de l’énergie. Quelque 1000 pôles énergétiques à travers la ville ont été ouverts pour que les gens puissent les utiliser. La sécurité sur les sites est plus sur ses gardes avec des équipes de réparation travaillant 24 heures sur 24.

L’Ukraine a été assez bonne pour abattre les missiles et les drones russes, mais certaines frappes sont encore en cours. Les États-Unis et leurs alliés ont annoncé qu’ils envoyaient davantage de systèmes de défense aérienne et de munitions.

L’hôtel dans lequel nous travaillons ici à Kyiv dispose d’un gros générateur de secours, donc à part quelques scintillements de lumières de temps en temps, nous avons été épargnés par le gros des pannes de courant… jusqu’à présent.

Cependant, tout ce qu’il faut, c’est jeter un coup d’œil sur la ville autrefois lumineuse et maintenant sombre, ou marcher dans les rues sombres et délicates, ou entendre les histoires des employés locaux sur la façon dont leurs fronts intérieurs sont gravement touchés, et vous vous souviendrez de l’impact de ces mouvements russes. avoir ici.

LE MORAL DES TROUPES RUSSIE EST FAIBLE SUR LES COMBATS DANS LES « BOÎTES » EN ÉTAIN ALORS QUE MOSCOU S’APPUIE SUR LA BÉLARUS POUR LE SOUTIEN

De plus, aucun endroit n’est vraiment sûr. Nous nous sommes rendus au siège du PDG de DTEK, Timchenko, pour mener notre entretien. Une alerte aérienne nous a obligés à le faire dans le parking de l’entreprise transformé en abri anti-bombes.

Le message de Timchenko, cependant, n’a pas été mis en sourdine. “Nous n’avons pas le choix de défendre notre pays et de trouver une solution”, nous a-t-il dit, “pour garder l’éclairage allumé, pour garder ce pays chauffé et pour garder notre peuple dans la lutte”.

Alors que les températures ici commencent à descendre en dessous de zéro la nuit, leurs actions ne pourraient pas se produire plus tôt.