Carnet du journaliste : Faire payer à la Russie l’invasion de l’Ukraine

D’une manière ou d’une autre, réaliste ou non, on s’attend à ce que la Russie doive payer pour ce qu’elle a détruit en Ukraine. Vous le cassez, vous le payez. Cette reconstruction, cependant, est loin d’être terminée. Il ne sert à rien de reconstruire ce qui peut encore être bombardé. Tant que la guerre fait rage, parler de reconstruction de l’Ukraine semble quelque peu théorique. Mais l’armer est une affaire urgente si Kyiv veut continuer à récupérer le territoire perdu et à se défendre. Bill Browder pense que la Russie doit également payer cet onglet.

“Nous sommes maintenant dans une situation où les Occidentaux commencent à se plaindre d’envoyer de l’argent à l’Ukraine pour la défense et pour l’aide financière alors qu’il y a tant de problèmes économiques dans d’autres parties du monde et chez nous”, a déclaré Browder, chef de la Global Magnitsky Justice Campaign et auteur du livre “Freezing Order”, a déclaré à Fox News.

“La solution facile à ce problème est qu’il y a 350 milliards de dollars de réserves en devises fortes de la Banque centrale russe qui ont été gelées. Il est donc tout à fait logique, sur le plan logistique, que cet argent soit utilisé non seulement pour la reconstruction de l’Ukraine, mais aussi pour la défense de l’Ukraine. . À mon avis, c’est probablement le facteur le plus important qui déterminera l’issue de la guerre.”

En tant que tel, Browder considère que l’idée de geler les actifs de la Banque centrale russe pour l’Ukraine est une solution “élégante” au coût de la crise du conflit, et il a une autre mission pour y arriver. L’aide à l’Ukraine est devenue un ballon politique à Washington, alors qu’une autre échéance budgétaire contestée se profile au milieu des craintes d’une éventuelle fermeture du gouvernement avant la fin de l’année. Les républicains veulent que le président Biden arrête d’écrire des “chèques en blanc” et réclament une plus grande surveillance de l’argent dépensé pour Kyiv. Certains aimeraient voir ces dollars plutôt dépensés à la frontière sud de l’Amérique. Browder dit que tout ralentissement de l’élan militaire de l’Ukraine aujourd’hui – toute coupure de ses ailes – serait catastrophique.

“Si l’Ukraine ne gagne pas cette guerre, nous serons ensuite en guerre avec la Russie. Poutine sera à la frontière estonienne et il menacera un pays de l’OTAN. Et puis nous avons deux choix très terribles à faire. Nous Nous pouvons soit choisir d’entrer en guerre avec la Russie, ce qui sera désastreux pour nous. Ou pire encore, nous pouvons choisir d’abroger nos obligations dans le cadre de l’OTAN et laisser Poutine prendre l’Estonie.

Les lois sur l’immunité souveraine empêchent de détourner les fonds gelés de la Banque centrale russe vers des armes pour l’Ukraine. L’argent qui appartient aux gouvernements ne peut pas être simplement exproprié. Browder soutient que c’est surmontable. Les lois, pense-t-il, peuvent être modifiées, en particulier lorsque les arguments sur la “rupture du précédent juridique” sonnent de plus en plus creux.

“Vladimir Poutine brise tous les précédents juridiques en envahissant un pays voisin. Redessinant la carte de l’Europe. Et comme il élargit la définition de la criminalité. Nous devons ajuster les lois pour en tenir compte.”

Browder a déclaré qu’il suggérait à différents législateurs du monde entier que dans des circonstances spécifiques et uniques, telles que “lorsqu’un pays envahit son voisin sans provocation, s’il est impliqué dans un génocide et divers autres crimes horribles”, l’immunité souveraine ne devrait pas s’appliquer.

Browder a une certaine expérience des pouvoirs de persuasion lorsqu’il s’agit de forcer la justice à être rendue. Lorsque Moscou n’a pas porté plainte pour la mort – beaucoup disent le meurtre – de son comptable Sergei Magnitsky dans une prison russe – Browder a dressé une liste de ceux qu’il jugeait responsables de la mort et après un long effort de lobbying, les a fait punir.

“J’y suis déjà allé”, dit-il en se référant à cela. “Il y a treize ans, j’ai commencé à plaider pour l’adoption de quelque chose appelé la loi Magnitsky qui gèlerait les avoirs des fonctionnaires étrangers impliqués dans des violations des droits de l’homme.” Il a dit que beaucoup de bureaucrates ont reculé en cours de route, arguant : « Cela ne peut pas être fait. Mais nous l’avons fait. Cela a pris treize ans. J’espère que celui-ci ira beaucoup plus vite.

Le temps ici est d’une essence particulière.

“Je pense que l’Ukraine gagnera cette guerre. Et la seule chose qui empêchera l’Ukraine de gagner cette guerre, c’est si nous arrêtons de lui fournir une aide financière pour continuer. Et c’est pourquoi cet argent est si important.”