Carnet du journaliste : En première ligne de la guerre de Poutine contre l’Ukraine

Kyiv, Ukraine – Boum ! Une explosion à proximité. Nous nous tournons pour regarder, mais l’interview continue. Quelques instants plus tard, un obus d’artillerie siffle au-dessus de nos têtes. Tout le monde touche le sol.

Ce type de tir d’artillerie se produit toutes les heures le long de la frontière russe, où nous signalons dans la ville de Kozacha Lopan.

L’ONU CONDAMNE LA “TENTATIVE D’ANNEXE ILLÉGALE” PAR LA RUSSIE DE QUATRE RÉGIONS D’UKRAINE ; ZELENSKYY, VOTE D’APPLAUDISSEMENT DE BIDEN

Nous devons encore bouger, au cas où d’autres obus arriveraient. L’équipe saute rapidement dans notre voiture blindée. Alors que nous accélérons sur la route, à la recherche d’un endroit plus sûr, nous tournons une mise à jour rapide.

Pendant que nous interviewions le commandant, nous pouvions entendre un obus d’artillerie siffler au-dessus de nos têtes, dis-je à la caméra. Nous sommes donc remontés dans nos voitures, et nous nous dirigeons vers un endroit plus sûr.

À notre prochain arrêt – plus de tirs entrants. Deux autres obus sifflent et explosent à proximité. Enfin, nous arrivons à une école détruite plus loin de la ville et aux arrêts entrants.

Cette expérience palpitante met en lumière ce à quoi les soldats ukrainiens sont confrontés quotidiennement alors qu’ils cherchent à défendre la frontière nord avec la Russie.

HAUT FONCTIONNAIRE DE L’OTAN : LA FRAPPE NUCLÉAIRE RUSSE PROMETTRA PROBABLEMENT UNE “RÉPONSE PHYSIQUE”

Les Ukrainiens ont lancé une contre-offensive massive le mois dernier, reprenant une grande partie de ce territoire, mais les combats se poursuivent. Plus à l’est, les combats sont encore plus intenses.

Le lendemain, nous avons visité les lignes de front dans la partie orientale de la région de Kharkiv, nous rendant dans un village libéré 48 heures auparavant. Au loin, des combats d’artillerie incessants font rage.

Sur une position russe détruite, le corps d’un soldat russe gisait dans les buissons.

Les civils saluent et sourient les soldats ukrainiens qui passent devant, mais le moment est de courte durée. Ces troupes doivent retourner plus près du front et libérer plus de territoire.

Ils se battent pour la survie même de leur pays. Et malgré les batailles sanglantes et dangereuses à venir, ils ont de l’élan et ils prévoient de reprendre plus de terres.

« Slava Ukraini ! » dit un soldat alors que nous disons au revoir. Traduction : “Gloire à l’Ukraine !”