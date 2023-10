Carnet du journaliste écossais : Comment l’équipe de Steve Clarke a évité le stress pour se qualifier pour l’Euro 2024 | Actualités footballistiques

Eh bien, nous y sommes. L’Écosse participera à sa deuxième finale consécutive du Championnat d’Europe et cette fois, la méthode écossaise a été la moins stressante bien que parfois dramatique.

Peu importe de marquer un point ici et là, l’Écosse est sortie des pièges en volant, cinq victoires sur cinq pour toutes, mais se qualifiait en septembre.

Cela aurait été formidable si l’Écosse avait obtenu le point dont elle avait besoin à Séville pour célébrer devant ses propres supporters, mais cela n’a pas été le cas. Je suis sûr que Steve Clarke et la Tartan Army auraient pris cela au début du groupe.

Au lieu de cela, l’Espagne a accompli le travail au nom de l’Écosse en battant la Norvège 1-0 à Oslo, garantissant ainsi à l’équipe de Clarke de se qualifier pour le tournoi de l’été prochain à deux matches de la fin.

Pas de barrages cette fois, pas de match final du chagrin de groupe, juste une victoire pure et simple tôt et un marqueur. J’espère que cela fera son chemin dans les futurs groupes de qualification.

L’approche et la mentalité commerciales peuvent être attribuées à la détermination des joueurs qui voulaient revenir à l’Euro après s’être sentis déçus en 2021 et la frustration de la défaite en demi-finale des barrages contre l’Ukraine pour la dernière Coupe du monde. Cela dépend également de l’expérience croissante et du développement continu d’une équipe dirigée par Clarke.

J’ai eu la chance d’être l’un des six journalistes écossais à se trouver à Belgrade lorsque l’Écosse a gagné aux tirs au but pour atteindre l’Euro 2020. C’était la joie et le soulagement de revenir au football de tournoi qui étaient évidents. Après avoir échoué à se qualifier depuis 1998, l’Écosse a longtemps cessé de croire qu’elle pouvait se qualifier et espérait simplement qu’elle se qualifierait.

Revenons au mois de mars et à ce double en-tête d’ouverture. Chypre est premier à domicile, tête de série la plus basse du groupe et une belle opportunité de prendre un bon départ. Un visage familier de Temuri Ketsbaia, l’ancien milieu de terrain de Newcastle, des Wolves et de Dundee, dirigeait Chypre. Ketsbaia était à la tête de sa Géorgie natale lorsqu’ils ont empêché l’Écosse de se qualifier pour l’Euro 2016. L’Écosse a pris une avance méritée avant la mi-temps, mais le match n’a jamais été mis au lit jusqu’aux phases finales lorsque le remplaçant Scott McTominay a marqué un doublé tardif.

Sa récompense était de débuter contre l’Espagne, tête de série. L’Écosse a reçu un coup de pouce avant le match lorsque la Géorgie et la Norvège ont fait match nul à Batoumi. Si l’Écosse pouvait gagner, alors elle s’envolait vers un avion – et elle a gagné.

Dès le coup d’envoi, l’Écosse est entrée en Espagne. Le premier but de McTominay a aidé. Ils ont dû tenter leur chance et bien défendre, mais à la mi-temps, on avait le sentiment qu’ils auraient dû être plus devant avec Ryan Christie et Lyndon Dykes manquant des occasions, mais au final, nous n’aurions pas dû nous inquiéter. McTominay encore une fois, après un bon jeu de Kieran Tierney sur la gauche, a donné à l’Écosse une avance de deux buts.

Après le match, Rodri n’était pas satisfait de la configuration du terrain de Hampden Park, de la façon dont l’Écosse avait abordé le match et de la perte de temps – dommage. L’Écosse a remporté sa première victoire contre l’Espagne depuis 1984 et cela ressemblait déjà à une campagne spéciale.

En juin, le match contre la Norvège s’annonçait déjà crucial. L’Écosse pourrait-elle remporter les trois premiers matches d’un groupe pour la première fois depuis 2006 ? Vous pariez qu’ils le pourraient, mais ce n’était pas simple.

Erling Haaland a montré en flash à quel point il était dangereux, mais ce n’est que sur penalty qu’il a battu Angus Gunn. L’Écosse n’était pas à son meilleur niveau, elle n’a pas suffisamment menacé le but norvégien jusqu’à la fin du match, lorsque Lyndon Dykes n’a pas abandonné en s’étirant pour récupérer le ballon après une confusion dans la défense norvégienne. Incroyablement, Kenny McLean a marqué un peu plus d’une minute plus tard pour donner la victoire à l’Écosse. Je dois admettre que j’ai sauté dans la tribune de la presse lorsque ce but a été inscrit sous une chaleur de 35 degrés à Oslo. Nous connaissions tous l’importance de ce but sur le terrain, dans l’abri et à l’extérieur. Ce n’était pas une grande performance, mais c’était une victoire. L’attitude de ne jamais dire et le personnage ont marqué les points.

La suite de cette victoire a été plus difficile qu’elle n’aurait pu l’être en raison de la météo à Glasgow. Lorsque Callum McGregor a donné l’avantage à l’Écosse après six minutes contre la Géorgie à Hampden Park, le terrain était déjà détrempé par la pluie après une forte averse à Glasgow. L’arbitre a arrêté le match qui a duré 90 minutes pendant que le personnel au sol débarrassait le terrain des eaux de surface. Le jeu a finalement repris et McTominay a de nouveau marqué le but gagnant pour porter le score à 12 points en quatre matchs. Quel début et déjà la qualification était proche. Clarke ne prenait rien pour acquis même s’il laissait échapper que l’Écosse avait pris un bon départ.

En septembre, l’Écosse savait qu’une victoire à Chypre les placerait sur le point de se qualifier. À la façon dont l’Écosse s’est sortie des pièges, on pouvait dire qu’elle était sérieuse. Quelle performance en première mi-temps. McTominay a de nouveau marqué, montrant à quel point il est essentiel pour l’équipe nationale même s’il ne jouait pas beaucoup pour Manchester United à l’époque. John McGinn a continué à progresser dans le classement des buteurs, mais c’est à son ancien coéquipier d’Hibernian Ryan Porteous que Clarke a laissé une mention spéciale, non pas parce qu’il a marqué son premier but en Écosse mais à cause de son fantastique blocage en fin de match et pour préserver une feuille blanche pour l’équipe.

Le match Heritage du 150e anniversaire à Hampden Park contre l’Angleterre a montré à l’Écosse qu’elle avait encore un écart à combler entre les meilleures nations alors que l’Auld Enemy a dominé et gagné à juste titre 3-1 au domicile du football écossais. C’était un match amical s’il peut y avoir une telle chose dans la plus ancienne rivalité internationale du monde.

Au moment où l’Écosse était à Séville, elle savait qu’elle avait deux chances de se qualifier ce soir-là. Premièrement, soit ils gagnent, soit ils font match nul contre l’Espagne, ou deuxièmement, la Norvège perd des points contre Chypre le même soir.

Malgré quelques frayeurs au début, l’Écosse a réussi à prendre le dessus sur le match et était à la mi-temps avec tout à égalité. Après le redémarrage, l’armée tartan a vu un but et a obtenu un moment où il semblait que c’était destiné à être leur nuit… jusqu’à ce que VAR intervienne. McTominay a encore une fois réussi un moment de magie pour marquer directement sur un coup franc sous un angle fermé. C’est un délire au stade La Cartuja à l’extérieur, mais l’arbitre néerlandais Serdar Gozubuyuk a été appelé au moniteur et a refusé le but parce que Jack Hendry était en position de hors-jeu et, de l’avis des officiels, actif, même s’il semblait que la décision initiale était un faute de Hendry sur le gardien espagnol.

L’Espagne a ensuite amélioré son jeu et a marqué deux fois dans les 15 dernières minutes. Alors que la Norvège battrait Chypre à Larnaca, l’Écosse devra attendre pour se qualifier.

Alors que les supporters écossais se rendaient à Lille pour un match amical contre la France, ils ont rempli les bars – non pas pour assister aux dernières nouvelles de la Coupe du monde de rugby qui se déroulait dans le pays, mais pour voir l’Espagne vaincre la Norvège à Oslo.

Ils ont eu un sentiment de déjà vu lorsque la frappe d’Alvaro Morata en première mi-temps a été refusée par le VAR pour hors-jeu et ils ont dû attendre une autre longue période du VAR en seconde période, seulement pour que la décision leur soit favorable alors que Gavi marquait ce qui s’est avéré être le vainqueur. à la 49e minute.

La victoire de l’Espagne a suscité de grandes célébrations parmi les supporters écossais en déplacement en France – leur joie contrastant avec le désespoir de ceux qui les entouraient à Lille après la défaite de la France en quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby face aux champions en titre, l’Afrique du Sud, qui a vu les hôtes s’effondrer.

L’attention se tournera vers les footballeurs français l’été prochain alors qu’ils se rendront en Allemagne comme l’un des favoris du tournoi où l’Écosse pourrait les affronter.

L’équipe de Clarke s’est qualifiée avec deux matches à jouer et elle voudra remporter le groupe, mais avec le niveau face-à-face, la différence de buts supérieure de l’Espagne leur donne cet avantage.

L’Écosse doit cependant gagner à Tbilissi. Même si aucun membre de l’équipe écossaise actuelle n’a participé aux défaites de 2007 et 2015 qui ont fait échouer la qualification européenne, c’est une question psychologique. Allez simplement montrer que l’Écosse peut battre la Géorgie sur son propre terrain. Cela ne ferait que mettre la cerise sur le gâteau en se qualifiant hors d’un groupe pour la première fois depuis les qualifications pour la Coupe du Monde en France 1998.

Leur dernière qualification les verra affronter la Norvège à Hampden Park dans un match que Steve Clarke peut tenter de créer un nouvel élan contre l’Allemagne.