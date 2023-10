Carnet du journaliste d’Everton : le co-fondateur de 777 Partners, Josh Wander, s’efforce de convaincre les sceptiques alors que le rachat se profile | Actualités footballistiques

Everton se dirigera vers le 209e derby de la ligue du Merseyside à Anfield cette semaine, soutenu par une victoire et des performances qui ont renforcé la confiance contre Bournemouth la dernière fois, le manager Sean Dyche proclamant que les fans constatent une amélioration des performances même si les résultats n’ont pas toujours suivi. .

Cependant, en dehors du terrain, l’incertitude reste le sentiment sous-jacent que ressentent la plupart des personnes impliquées dans le club.

Le projet de rachat de la participation majoritaire de Farhad Moshiri par 777 Partners, basé à Miami, suit actuellement son chemin dans le processus réglementaire impliquant la Premier League, la FA et la Financial Conduct Authority, un processus qui devrait prendre jusqu’à la fin de l’année. .

777 Partners a fait l’objet d’une publicité négative depuis l’annonce de l’accord avec Moshiri en septembre, plusieurs histoires différentes les concernant répandant le scepticisme parmi certains supporters d’Everton.

Je comprends qu’ils ont déjà soutenu le club avec un financement allant jusqu’à 65 millions de livres sterling, mais la société est réticente à parler publiquement, en détail, de ses projets pour le club et de ses investissements futurs, sauf pour dire qu’elle est enthousiasmée par la perspective de devenir propriétaires et qu’ils communiqueront plus pleinement au moment opportun.





Image:

Wander parlait exclusivement à Sky Sports



Mais s’adressant exclusivement à Sky Sports News, Moshiri a réitéré sa conviction que le groupe américain est le bon choix.

Il nous a dit : « Plus je passe de temps avec l’équipe 777, plus je suis convaincu que nous avons trouvé les bonnes personnes pour faire avancer le club dans l’ère moderne.

« Ils sont très professionnels et livrent exactement quand ils le disent, et j’ai hâte qu’ils obtiennent toutes leurs approbations réglementaires et qu’ils progressent dans les délais que nous avons fixés. »

777 déclarent vouloir respecter la procédure régulière qu’ils suivent avec les autorités, et il ne serait pas approprié de commenter en détail tant que cela n’est pas terminé.





Image:

Farhad Moshiri, actionnaire majoritaire d’Everton



Nous avons contacté le co-fondateur Josh Wander qui, pour les raisons ci-dessus, ne voulait pas parler de l’accord avec Everton, mais suite aux récentes critiques des supporters du Hertha Berlin et du Standard de Liège – et d’autres titres négatifs – il nous a dit : « Nous » Nous sommes assez humbles pour reconnaître que nous ne réussissons pas toujours du premier coup et que nous avons beaucoup appris au cours des dernières années.

« En même temps, je défie quiconque de dire que nous n’avons pas amélioré les performances sportives et financières de tous les clubs dans lesquels nous avons investi, et ce, dans un laps de temps assez court. »

Le comité consultatif officiel des fans d’Everton a publié une liste de questions auxquelles ils aimeraient que le groupe réponde avant l’acquisition du club. 777 ont déjà engagé un dialogue privé avec un certain nombre de parties prenantes, mais considèrent que la réponse à ces questions dans le cadre du processus réglementaire constitue la priorité immédiate.

Alors, qui sont les partenaires 777 ?

777 Partenaires portefeuille de clubs club Pays Acquis Actionnariat (%) Séville Espagne – Liga 2018 15 Gênes Italie – Serie A 2021 100 Standard de Liège Belgique – Pro League 2022 100 Vasco de Gama Brésil – Serie A 2022 70 Hertha Berlin Allemagne – Bundesliga 2 2023 79 Victoire de Melbourne Australie – Une Ligue 2022 20 Etoile Rouge Paris France – Ligue Nationale 2022 100

Ils se décrivent comme possédant « une connaissance approfondie du secteur, une expertise opérationnelle et un capital permanent pour créer une proposition unique pour les fondateurs, la direction, les employés et les investisseurs » – qui seront tous nécessaires pour acheter un club de football de Premier League.

Ils comptent environ 60 sociétés dans le monde, œuvrant dans un large éventail d’activités et avec des investissements totalisant environ 12 milliards de livres sterling.

Le passage au secteur du sport s’est d’abord manifesté sous la forme d’un investissement dans les droits sportifs, puis s’est rapidement poursuivi en acquérant des participations dans plusieurs clubs de football ainsi qu’en investissant dans la British Basketball League et les London Lions.

777 sont impliqués dans sept clubs alors qu’ils continuent de construire une entreprise modèle multi-clubs dans laquelle Everton, s’ils obtenaient l’approbation pour finaliser un rachat, serait sans doute le nom principal.





Image:

Andriy Shevchenko n’a pas réussi à Gênes



Parmi ces sept clubs, 777 ont réalisé le plus gros investissement auprès de Gênes, qui était 18e de la Serie A italienne au moment de leur rachat. L’une des premières décisions qu’ils ont prises a été d’installer un grand nom comme manager, Andriy Shevchenko étant nommé en quelques semaines.

Cependant, cela n’a pas fonctionné, l’ancien attaquant de Chelsea n’en ayant remporté qu’un et perdu sept matchs en peu de temps. Il a été limogé après seulement deux mois au club et Gênes a été relégué cette saison-là.

Les initiés disent que c’était une erreur et une dure leçon pour les nouveaux propriétaires, une leçon qu’ils ne répéteront probablement pas. Ils se sont tournés vers leur manager de l’équipe U19, Alberto Gilardino, en tant qu’entraîneur de l’équipe première, et il les a guidés vers une promotion en Serie A lors de sa première saison.

Le PDG de Gênes, Andres Blazquez, s’est entretenu exclusivement avec Sky Sports News et a expliqué ce que 777 ont apporté au club.

« Nous sommes entrés dans un environnement très chaotique, avec l’entraîneur qui voulait partir, une équipe qui ne valait rien, essentiellement composée de nombreuses signatures de dernière minute qui ont coûté plus de 10 millions d’euros en honoraires d’agents, et il a été prouvé plus tard qu’ils étaient ne vaut rien. »

Il a poursuivi : « Nous avons construit une équipe qui veut progresser, nous n’avons pas construit une équipe juste pour survivre, le but ici n’est pas seulement d’être en sécurité, le but est de faire mieux que cela.

« Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes ici. La façon dont les choses étaient faites ici était un type de chose très autoritaire, où une personne décidait de tout, ce que nous avons fait, c’est créer une situation dans laquelle nous avons fait venir de nouvelles personnes.

« Nous avons remplacé certaines personnes mais nous avons aussi fait ressortir le talent de personnes déjà présentes, des réceptionnistes aux kinés.





Image:

Moshiri et le président Bill Kenwright dans des temps plus heureux



« Nous travaillons très dur sur l’aspect financier et cette année, pour la première fois peut-être dans l’histoire de Gênes, certainement au cours des dernières décennies, nous serons très proches du seuil de rentabilité, non seulement en contrôlant les coûts mais aussi en augmentant les revenus. »

Filippo Grimaldi, journaliste pour Gazzetta Dello Sport, a couvert Gênes pendant plusieurs années et a suivi le rachat du club. Il a expliqué à Sky Sports News comment les fans se sont tournés vers les nouveaux propriétaires.

« De manière très positive », a déclaré Grimaldi. « Les supporters de Gênes venaient de près de 20 ans de direction qui, ces dernières saisons, n’avaient apporté que peu de satisfaction. L’arrivée des 777 Partners a apporté une atmosphère positive de renouveau également parce qu’elle a été soutenue par les résultats.





Image:

L’ambiance s’est améliorée à Gênes ces derniers temps



« Le groupe 777 est arrivé à Gênes à l’automne 2021 et même si Gênes a été relégué en Serie B cette année-là, la saison suivante, ils ont d’abord géré le marché des transferts et les résultats sont arrivés.

« Ils ont obtenu une promotion immédiate en Serie A et, cette année, ils ont une équipe nettement plus compétitive que dans un passé récent. Aujourd’hui, il n’y a jamais moins de 32 000 supporters dans le stade à chaque match à domicile. Cela n’est jamais arrivé dans l’histoire du club. «

Cependant, les supporters du Hertha Berlin et du Standard de Liège ont organisé des manifestations lors des récents matches pour exprimer leur mécontentement à l’égard de 777 Partners. Les supporters du Hertha ne sont pas satisfaits des aspects commerciaux de la société.

Le modèle d’entreprise de 777 Partners expliqué





Image:

Les supporters du Standard de Liège appellent 777 lors du nul 1-1 de leur équipe contre le RWDM



Le modèle de structure de l’entreprise est très différent du modèle traditionnel des clubs de football anglais.

Ils ont généralement un PDG qui rend compte au conseil d’administration du 777, avec une approche de type « comité » dans tous les domaines de l’entreprise, depuis la vente de kits jusqu’à l’échange de joueurs, et où tous les participants sont mis au défi sur les suggestions et les idées des autres.

Ce modèle mis en œuvre à Everton constituerait un changement radical par rapport aux configurations passées et actuelles. Ils estiment que le modèle multiclubs apportera des avantages dans un certain nombre de domaines tels que l’expertise financière et un vaste vivier de talents en matière de recrutement et de recherche.





Image:

Un nouveau propriétaire est nécessaire pour faire avancer le club







Image:

Moshiri utilise tous ses fonds disponibles pour le stade



Don Dransfield, qui fait partie de l’équipe 777, était auparavant directeur de la stratégie à Manchester City et a de l’expérience dans les relations avec un certain nombre de clubs différents au sein d’une configuration multi-clubs ainsi qu’une expérience de la Premier League.

Le recrutement au cours des quatre à cinq premières années de propriété de Moshiri a sans doute conduit le club là où il est aujourd’hui. Il ne fait aucun doute que le milliardaire a joint le geste à la parole pendant cette période, mais les joueurs recrutés pour des honoraires souvent exagérés ont abouti à une équipe inadaptée avec laquelle de nombreux managers n’ont pas réussi à trouver la bonne formule.

N’importe quel footballeur vous dira que le recrutement est le lieu où vous réussissez ou échouez dans le jeu et que l’argent dépensé a apporté bien moins de succès qu’il aurait dû apporter.





Image:

Everton s’apprête à quitter son célèbre ancien terrain



Les cofondateurs de 777, Wander et Steve Pasko, ont rencontré le patron d’Everton, Dyche, et le directeur du football, Kevin Thelwell, sur le terrain d’entraînement du club avant de se rendre récemment à Goodison Park pour le match contre Luton Town. Tout porte à croire qu’ils ont été impressionnés par les deux hommes et qu’ils ont aimé ce qu’ils ont entendu.

Les grosses sommes d’argent de l’ère Moshiri se sont épuisées au cours des deux dernières saisons, l’homme d’affaires utilisant tous ses fonds disponibles pour la construction du stade et les frais de fonctionnement du club.

La guerre en Ukraine et les sanctions qui en ont résulté ont fait disparaître le soutien de son partenaire commercial et ami de longue date, Alisher Usmanov, au travers de nombreux accords de parrainage.

Cela signifie qu’un nouveau propriétaire est nécessaire pour faire avancer le club et l’installer dans son nouveau stade sur les rives de la Mersey. 777 Partners espère occuper ce poste et, ce faisant, convaincre les sceptiques parmi les fans de poursuivre ce voyage avec eux.