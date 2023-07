Carnet du journaliste: Bruce contre Billy sur le gazon neutre de Londres

C’était une bataille mondiale des groupes.

Bruce Springsteen, 73 ans, natif du New Jersey, et son groupe E Street. Versus Long Island, New York, 73 ans, natif de Billy Joel et ses excellents musiciens.

Deux des meilleurs auteurs-compositeurs-interprètes que les États-Unis aient jamais produits.

Affrontements en soirées consécutives, jeudi et vendredi, sur gazon neutre.

PAUL MCCARTNEY BLAMES BRUCE SPRINGSTEEN POUR LES INTERPRÈTES DEVANT FAIRE DE LONGS SPECTACLES: « C’EST DE VOTRE FAUTE »

Non, pas Central Park. Hyde Park. Et non, pas Hyde Park, New York.

Hyde Park, Londres. Quelque 60 000 personnes assistent chaque soir à la série British Summer Time.

Le lieu britannique approprié. Springsteen et Billy Joel sont de grands fans et ont joué avec des membres du meilleur groupe de rock ‘n’ roll d’Angleterre, peut-être le meilleur du monde, les Beatles. (Joel a même fait une reprise de « Hard Day’s Night » dans son rappel.)

Pourtant, ces deux artistes ont un palmarès de 50 ans qui se suffit à lui-même. Tous deux produisent des albums depuis le début des années 70. La plupart sont devenus platine ou or. Chaque artiste a vendu 150 millions de disques… et ça continue.

Et leurs racines de cols bleus de New York et du New Jersey sont bien connues. Billy Joel a joué le dernier concert au Shea Stadium. Bruce Springsteen a fermé le stade Giant. Leurs hommages à la suite du 11 septembre se souviennent de tous. « Ma ville de ruines » de Springsteen. « L’état d’esprit de New York » de Joel.

Mais c’est là que les choses commencent à diverger. Springsteen a produit 22 albums studio jusqu’à présent. Joel 12, s’arrêtant essentiellement après 1993. (Comme Joel aime à le noter, les Beatles ont également « juste » sorti 12 albums.)

BILLY JOEL MADISON SQUARE GARDEN SHOW REPORTÉ PENDANT LES PLAYOFFS DE LA NBA ET DE LA LNH À L’ARENA

Springsteen a offert à son public cette semaine des extraits de ses deux derniers albums. Joel a fait remarquer: « J’ai une mauvaise et une bonne nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle est que vous n’entendrez aucun nouveau matériel à ce concert. La bonne nouvelle est que vous n’entendrez aucun nouveau matériel à ce concert. » (Néanmoins, il faut le dire, Springsteen s’est lui-même fortement appuyé sur du matériel plus ancien. Il a fait la majeure partie de l’album « Born in the USA » des années 80 et une grande partie du disque « Born to Run » des années 70.)

Ils avaient tous les deux fière allure pour leurs 73 ans. Tous deux portaient des « dad jeans » et affichaient juste un peu de panse sous leurs chemises noires. Bruce a plus de cheveux. À un moment donné, Joel a levé les yeux vers une version grand écran de lui-même et a dit: « Salut papa… Je n’aurais jamais pensé que je ressemblerais à mon père. »

Et Bruce a définitivement couru plus, y compris dans les escaliers pour faire travailler le public (bien que sa danse au-dessus des jours de conférencier soit terminée).

Tous deux restent de belle voix. (Pas de Dylan presque tortueux pour ces deux-là.) Joel est dans un meilleur « nick », comme on dit ici au Royaume-Uni. La voix parfois bourrue de Springsteen est le produit de 50 ans de cris d’arène.

Pour le meilleur ou pour le pire, les deux sont restés remarquablement à l’écart de la politique internationale (lire la guerre de la Russie contre l’Ukraine) ou américaine (lire la course de 2024 à la Maison Blanche). C’est si vous excluez les hymnes de la récession des années 80 comme « USA » de Springsteen et « Allentown » de Joel.

Les deux avaient un sens de l’humour… mais différent. Bruce s’est davantage penché sur les vestiaires et les bouffonneries brutales avec son groupe bien-aimé de E Street sur des chansons comme « Glory Days » et « Mary’s Place ». Joel était des lignes d’autodérision plus sages.

BRUCE SPRINGSTEEN REPORTE 3 SPECTACLES EN RAISON DE MALADIE D’UN MOIS À LA PREMIÈRE GRANDE TOURNÉE EN 6 ANS

En fait, la relation de Billy avec ses chansons était purement de la construction de Brill, cette fabrique de tubes des années 50 et 60. Quand il présentait des chansons comme « My Life », « Innocent Man », « Sometimes a Fantasy » et « Don’t Ask me Why », il disait des trucs comme « Cette chanson était d’un tel album » ou « C’était un album coupé qui n’a jamais été un succès. »

La plupart des chansons de Springsteen n’avaient pas d’introduction verbale. Comme si les accords d’ouverture et la mélodie de construction étaient suffisants pour que les fans enthousiastes et dévoués reconnaissent d’énormes chansons épiques comme « The Rising », « The River » et « Badlands ».

Il s’agissait en fait de deux concerts complètement différents. Springsteen’s était un épique et tentaculaire de trois heures… 28 chansons. Le set de Joel était de deux heures plus bien rodées, et toujours 23 chansons, sans aucun doute peaufinées lors de ses spectacles de résidence au Madison Square Garden.

C’était mon huitième concert à Springsteen et la grande différence cette fois était sa conscience de la mortalité. Dans des chansons de son dernier album comme « Last Man Standing » et des chansons plus anciennes transformées, il y avait des références à des amis qui sont décédés. Y compris des membres décédés du groupe comme le saxophoniste Clarence Clemons.

Bien que je sois désolé de dire qu’en tant que garçon de Long Island, je n’ai vu Joel que deux fois. À peu près ce qu’il s’est approché le plus de son passage sur cette planète cette semaine a été son dernier salut à la foule londonienne : « A bientôt… peut-être. » Et bien sûr, son classique, « Seuls les bons meurent jeunes ».

STEVEN VAN ZANDT DIT QUE BRUCE SPRINGSTEEN ‘JOUE UN PERSONNAGE’ ALORS QU’IL RÉFLÉCHIT AUX FALLOUTS

Quant aux audiences, il faut bien le dire, classées un peu haut sur le compteur démographique. « Boomer ou bust » avec des T-shirts de tournée bien usés. Mais avec suffisamment d’âge adulte et d’enfants plus jeunes mélangés pour donner l’impression d’un public plus large.

Et les deux publics, également, à leur manière, dévoués à leur artiste.

Les fans de Bruce étaient plus dévoués et obsédés. Un gars avec qui nous avons parlé de Newton, Massachusetts, a dit qu’il avait été à 150 concerts de Bruce… 11 sur cette tournée. Accompagnant la fin de chaque chanson, les fans ont hurlé la marque « Bruuuuuuuce! » (ce qui ressemble toujours à « Boo ! », mais nous savons que ce n’est pas le cas).

Les fans de Joel, je dirais, étaient plus aimants et attentionnés… et un peu démodés. Chaque chanson était un grand karaoké. Un voisin de concert a donné des analyses en cours de chaque chanson. Et un jeune couple voisin a décidé que chaque chanson d’amour méritait d’être accompagnée d’une affection.

Au début de cette histoire, j’ai décrit cela comme une « bataille des groupes ». Avec l’hypothèse que je déclarerais un gagnant à la fin de celui-ci. Désolé, mais je vais « cop out » et l’appeler un « nul ». Mais un « bon » tirage au sort avec tout le monde comme gagnants, musiciens et public.

Bruce et Billy produisent et/ou jouent des chansons depuis des décennies. Eux et leurs groupes avaient l’air de s’amuser sur scène. Les chansons de Bruce, je dirais, sont plus axées sur les racines et passionnées. Billy est inventif et pop.

Et ni « Born to Run » ni « Piano Man » n’avaient besoin de personne pour chanter sur scène ! D’autant plus émouvant que ce public du « vieux monde » a adopté ces groupes du « nouveau monde » comme s’ils étaient les leurs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mis à part les téléphones portables omniprésents dans de nombreuses mains tendues semblant enregistrer chaque minute des concerts, il a fallu quelques heures pour que tous se réunissent, oublient leur gamme de problèmes et de problèmes, petits et grands, et aient un grand amour commun.

Pour citer une autre ligne de ces quatre « mop-tops » britanniques, « Un temps splendide est garanti pour tous. » Et c’était.