Carnet du championnat BMW PGA : discussion sur la Ryder Cup, Gareth Bale, Spider-Man et plus à Wentworth | Actualités golfiques

Gareth Bale admet être un peu nerveux à l’idée de jouer avec Rory McIlroy au BMW PGA Championship Celebrity Pro-Am !

Quels ont été les points de discussion du Celebrity Pro-Am au BMW PGA Championship ? Jamie Weir et Ali Stafford de Sky Sports reviennent sur un mercredi mouvementé à Wentworth, avec Rory McIlroy, Gareth Bale… et Spider-Man.

La Ryder Cup en tête à Wentworth

Jamie Weir : Le Championnat BMW PGA est évidemment une grande semaine en soi, mais il est difficile de ne pas avoir un œil sur les événements de Rome dans deux semaines.

Les 12 membres de l’équipe européenne de Ryder Cup sont sur le terrain cette semaine à Wentworth, aux côtés de Luke Donald et de quatre de ses vice-capitaines, et tous viennent tout juste de rentrer d’un voyage de groupe à Rome lundi.

Après avoir parlé à la plupart des membres de l’équipe, ils ont tous trouvé ce voyage extrêmement bénéfique et, selon les mots de Rory McIlroy, il s’est demandé pourquoi ils ne l’avaient jamais fait auparavant. Non seulement ils ont pu jouer sur le parcours Marco Simone, mais le soir, ils ont pu profiter de la compagnie de chacun et se sont régalés d’histoires sur leurs expériences passées lors de la Ryder Cup.

Jon Rahm m’a dit que c’était en fait assez émouvant de voir certains des plus grands noms du golf vulnérables et se mettre à nu devant le reste de l’équipe. Les jeunes rookies de l’équipe en auront certainement retiré beaucoup.

Les grands noms génèrent des foules immenses

Ali Stafford : On pourrait supposer qu’un événement sportif en milieu de semaine pendant les vacances scolaires pourrait limiter le nombre de personnes présentes, même si le traditionnel lever de rideau avant le tournoi s’est avéré une fois de plus extrêmement populaire.

La tribune de la première était pleine lorsque le jeu a commencé à 8 heures du matin mercredi, avec des milliers de fans appréciant de se rapprocher de certains des plus grands noms du golf et de leurs partenaires de jeu étoilés.

Les foules se sont alignées sur les fairways autour de nombreux trous emblématiques du West Course, tandis que les fans ont profité de l’occasion pour profiter de la nourriture, des boissons et de la gamme d’activités proposées dans le village des fans du championnat BMW PGA.

Des fans de tous âges étaient présents, les stars du sport et du showbiz encourageant de nombreux jeunes à prendre une journée de congé scolaire pour goûter au golf en personne. La fréquentation ne fera qu’augmenter au cours des quatre jours du tournoi.

Bale reçoit les applaudissements de McIlroy

Ali Stafford : L’ancienne star de Tottenham et du Real Madrid, Gareth Bale, était dans le groupe dès le premier tee pour le départ au fusil de chasse de ce matin, le handicap de 0,5 impressionnant son partenaire de jeu McIlroy.

Rory McIlroy était associé à Gareth Bale mercredi au championnat BMW PGA

« J’ai aimé jouer avec lui », a déclaré McIlroy. « Il frappe très bien. Il a un très bon swing. Quelques petits morceaux dont il aurait besoin pour ranger autour du green.

« Nous sommes membres du même club plus tard, donc je vais jouer un peu de golf avec lui la semaine prochaine. Il est probablement un golfeur à faible chiffre à gratter, mais il y a certainement place à l’amélioration également. »

Bale a joué devant des foules immenses en club et en pays au cours de sa brillante carrière de footballeur, bien qu’il ait admis que jouer devant une foule de golfeurs présentait une pression différente.

« C’était un peu angoissant », a déclaré Bale à Sports aériens à propos de son premier coup de départ. « Évidemment, j’essayais juste de l’impressionner !

Bale apprécie les progrès des Spurs sous Ange

Jamie Weir: De temps en temps, vous recevez des rappels sur le caractère aléatoire de votre travail. Avec le championnat BMW PGA Pro-Am, la journée doit être aussi aléatoire que possible !

J’ai passé quelques jours à marcher et à discuter avec Bale, qui est un grand fan avoué des Spurs et un admirateur encore plus grand d’eux depuis qu’il a pris sa retraite. Comme beaucoup de fans de Tottenham, il aime Ange Postecoglou et le style de football qu’il a apporté à Tottenham.

Je lui ai parlé de la rapidité avec laquelle James Maddison s’est installé, de l’importance pour Cristian Romero et Micky van de Ven de rester en forme tout au long de la saison, de l’incroyable transformation d’Yves Bissouma par rapport à la saison dernière et, de manière générale, du style de football introduit par Postecoglou.

Il regarde à peu près tous les matchs des Spurs et aurait adoré jouer sous Ange, mais il attend avec impatience les matchs des Spurs après quatre ans passés à jouer un football assez désastreux sous Jose Mourinho et Antonio Conte.

Il est un grand admirateur de Brennan Johnson, un autre jeune ailier gallois qui porte désormais les couleurs de Tottenham et qui, espérons-le, pourra suivre les traces illustres de Bale.

Les fans s’émerveillent devant l’action des super-héros

Ali Stafford : Ce n’est pas très souvent que le champion des Masters Jon Rahm ne fait pas la une d’un groupe de renom, mais les foules immenses rassemblées lors du premier étaient largement plus intéressées par le trio de frères composant le reste de son quatre balles.

Les téléphones-appareils photo étaient en pleine force pour essayer de prendre une photo de l’acteur Tom Holland avant son heure de départ matinale, avec la star de Spider-Man rejointe – en pantalon assorti – par les frères Sam et Harry.

La vedette hollywoodienne a pris un selfie avec un fan vêtu d’un masque de Spider-Man, a pris des photos avec autant de spectateurs que possible autour du green d’entraînement et a été bombardée de demandes de signature alors qu’il se frayait un chemin à travers les files de spectateurs jusqu’au stade. premier départ.

« Tout ce que nous voulons, c’est battre l’équipe devant », tel était le message de Holland à la foule lors de son premier entraînement, dont il a plaisanté en disant qu’il allait aller juste avant que sa prédiction ne se réalise rapidement !

Tom Holland était l’une des stars impliquées dans le Celebrity Pro-Am avant le championnat BMW PGA

Holland laissa échapper un énorme « avant-droite ! alors que le ballon était projeté vers les spectateurs près des arbres, il serrait les poings en guise de célébration et était visiblement ravi de voir son frère Sam en clouer un au milieu du fairway.

Rahm, un futur Spider-Man ?!

Jamie Weir : J’ai marché le 17 à Wentworth avec Tom Holland, qui est un énorme Spurs et – comme Bale – aime Big Ange et est incroyablement enthousiasmé par le début de saison de Tottenham. Il était également un grand admirateur de Rahm, son partenaire de jeu du moment.

Il a dit que c’était incroyable de le voir frapper une balle de golf, à ce moment-là j’ai suggéré qu’il était peut-être bon au golf mais qu’il ne ferait pas un grand Spider-Man. Tom n’était pas d’accord et a dit que Rahm en Lycra serait tout un spectacle à voir !

