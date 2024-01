Carnet des Seahawks : ce que le directeur général Schneider a dit à propos de la recherche d’entraîneurs

Lorsque John Schneider devait passer un entretien avec les Seahawks de Seattle pour leur poste de directeur général, il avait un classeur rempli de notes sur l’embauche du prochain entraîneur-chef de l’équipe.

Recherche d’entraîneur des Seahawks de Seattle : les choix faciles, intelligents et amusants de Bump

Il s’est avéré que Schneider n’avait pas besoin de ces notes, car les Seahawks avaient déjà embauché Pete Carroll comme entraîneur, qui a ensuite aidé à embaucher Schneider pour diriger le front office.

C’était au début de 2010. Quatorze ans plus tard, Schneider est toujours avec les Seahawks tandis que Carroll a été démis de ses fonctions la semaine dernière, et le directeur général mène désormais la charge pour trouver un remplaçant à Carroll.

Pour la première fois depuis que Carroll a été licencié mercredi dernier, Schneider s’est adressé aux médias mardi au siège des Seahawks à Renton.

“Nous sommes tous ici aujourd’hui parce que nous n’avons pas réussi en 2023. Nous l’avons tous fait”, a déclaré Schneider lors de la conférence de presse (cliquez ici pour la vidéo). “Et maintenant, nous sommes dans une situation où nous devons tous nous améliorer et nous comprenons que… Tout le monde dans ce bâtiment mérite mieux.”

Voici quelques-uns des points les plus notables abordés par Schneider.

Les clés de la location

Schneider et son front office ont une « directive claire » de la part de la propriété alors que les Seahawks recherchent leur prochain entraîneur-chef, et il a partagé quelques clés sur ce à quoi ressemblera l’avenir.

« Nous voulons conserver notre culture positive. Tout ce qui a été créé ici, tout dans ce bâtiment, il y a tellement de personnes spéciales dans ce bâtiment », a déclaré Schneider. « C’est incroyable d’être au téléphone avec tous ces agents et toutes les personnes intéressées par ce poste et de pouvoir leur expliquer : ‘Hé, il y a ici une fondation incroyable. … Je suis ravi que cette nouvelle personne puisse s’associer et aller de l’avant (avec).

« Notre culture et ensuite comment évoluons-nous ? Schneider a déclaré plus tard lorsqu’on lui a demandé quelles qualités il envisageait de privilégier avec cette embauche. « Qui va nous aider à passer au niveau supérieur ? Comment allons-nous rivaliser avec tous ceux avec qui nous avons besoin pour rivaliser et faire progresser cette organisation à l’avenir ?

Schneider a qualifié cela d’occasion d’apprendre auprès de certains des plus grands esprits du football alors que les Seahawks se tournent vers l’avenir.

« Si vous stagnez dans cette ligue, vous êtes en retard », a-t-il déclaré.

Schneider a déclaré qu’il « devait toujours être prêt » pour la vie après Carroll.

“J’ai toujours dû avoir une liste et essayer d’être au milieu de ce à quoi ressemble le paysage autour de la Ligue nationale de football”, a-t-il déclaré. “Et notre personnel fait un excellent travail dans ce domaine.”

Chronologie et large réseau

Les Seahawks en sont encore aux « processus initiaux » de leur recherche d’entraîneurs, a déclaré Schneider, car il y a « beaucoup de cases à cocher » pour obtenir des entretiens en raison de nouveaux changements de règles. Schneider s’attend à ce que les entretiens commencent mercredi.

Seattle a été liée à un certain nombre de noms et des demandes d’entretien ont commencé à faire surface. Schneider n’a pas caché qu’il voulait ratisser large avec cette recherche.

Un aperçu des premières demandes d’entretien d’entraîneur signalées par les Seahawks de Seattle

« Trop n’est pas trop. Nous allons gérer cela de la même manière que notre processus d’agence libre ou notre processus de repêchage », a-t-il déclaré.

Schneider a déclaré que les candidats toujours présents dans les équipes des séries éliminatoires sont également sur le radar des Seahawks. Ces candidats ont une portée d’entretien plus limitée jusqu’à la fin de leur saison.

Schneider n’a pas non plus exclu la possibilité d’embaucher dans les rangs universitaires.

“Je ne suis pas encore sûr. Nous n’en avons pas décidé. C’est encore grand ouvert », a-t-il déclaré. « Nous sommes prêts à tout. N’importe qui à qui vous pouvez penser.

Quelle expérience les Seahawks de Seattle veulent-ils chez un entraîneur ?

Carroll est issu d’un milieu défensif et la liste actuelle des candidats des Seahawks comprend un mélange d’entraîneurs offensifs et défensifs.

Schneider a expliqué pourquoi les coordinateurs des équipes spéciales feraient également de bons candidats en tant qu’entraîneur.

“Lorsque vous êtes le coordonnateur des équipes spéciales, vous avez une très bonne idée de qui va être inactif et actif tout au long de la semaine”, a-t-il déclaré, “et de la planification des deux côtés de l’équipe. ballon avec le staff offensif et le staff défensif et ce que recherchent les deux groupes.

En ce qui concerne l’embauche d’un entraîneur à l’esprit défensif, Schneider a déclaré que s’il embauche un « très bon coordinateur offensif », il existe la possibilité dans une ligue à l’esprit offensif qu’ils puissent partir pour un poste d’entraîneur-chef après seulement un an, puis le l’entraîneur-chef devrait trouver un remplaçant. Il a noté que l’ancien choix n ° 1 Alex Smith, quart-arrière des 49ers de San Francisco, avait plusieurs coordinateurs offensifs au cours de ses premières années dans la NFL.

La même chose peut être dite dans l’autre sens.

« Si vous embauchez un excellent entraîneur offensif ou un gars qui sera un bon meneur de jeu, où est la force du coordinateur défensif et quel genre de cohérence, de philosophie et de stratégie ce gars va-t-il avoir ? » » dit Schneider. « Et combien de temps ce type va-t-il rester là ?

“Le développement du personnel, l’approvisionnement, je pense que c’est extrêmement important, peu importe qu’il s’agisse d’un gars offensif, défensif ou d’équipes spéciales”, a déclaré Schneider plus tard.

L’expérience d’entraîneur-chef est-elle nécessaire pour les Seahawks de Seattle ?

La liste de candidats annoncée par les Seahawks comprend d’anciens entraîneurs-chefs ainsi que ceux qui n’ont aucune expérience d’entraîneur-chef.

Est-il important pour Schneider de trouver quelqu’un qui a déjà été entraîneur-chef ?

“C’est un équilibre, c’est définitivement un équilibre”, a-t-il déclaré. « Alors, allez-vous tenter votre chance avec quelqu’un qui n’a jamais été entraîneur-chef et qui n’a pas nécessairement connu ces hauts et ces bas ? … Il y a quelque chose à dire sur cette expérience, absolument.

“Notre clé ici est de faire savoir aux gens qu’ils auront une base solide de personnes qui les aideront à devenir le meilleur entraîneur-chef et à avoir le meilleur personnel possible”, a ajouté Schneider plus tard. “Et ils sauront que nous pouvons les soutenir, qu’ils aient été entraîneur-chef ou non.”

Comment le rôle de Schneider évolue

Carroll n’était pas seulement entraîneur-chef ; il était également vice-président des opérations de football des Seahawks, ce qui signifie qu’il avait le dernier mot sur toutes les questions de personnel. Il a également eu le dernier mot sur son équipe d’entraîneurs.

Cela change maintenant.

« Notre configuration initiale était – et c’est une question depuis plusieurs années – que le personnel d’entraîneurs ne relevait pas de ma responsabilité. Et maintenant, ce sera le cas », a déclaré Schneider.

Schneider a également répondu « oui » lorsqu’on lui a demandé s’il avait le dernier mot sur le personnel, quel que soit l’entraîneur-chef.

