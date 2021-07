Carnet des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : Précautions, bulles et action | Actualités des Jeux Olympiques

Geraint Hughes de Sky Sports News partage les dernières nouvelles de Tokyo alors que l’action s’intensifie

Il est juste de dire que le Comité international olympique, les organisateurs de Tokyo 2020 et la plupart des équipes olympiques ici au Japon ont collectivement poussé un soupir de soulagement maintenant que les Jeux sont en cours.

Le porte-parole du CIO a déclaré Sky Sports News que le bonheur que les Jeux avaient commencé était un moment qui, à peu près, a fait couler quelques larmes. Il a même admis qu’il y avait des jours où ils pensaient vraiment que les Jeux pourraient devoir être annulés.

Mark Adams a poursuivi en disant: « Je vous promets que ce n’est pas l’argent. Nous aurions pu annuler et prendre l’assurance. Nous avons pensé que nous devrions essayer. Cela a été un voyage monumental. »

Donc, Tokyo 2020 est en cours depuis quelques jours maintenant, les cas de COVID-19 continuent d’arriver, mais le taux n’a pas augmenté au-delà des chiffres gérables… pour le moment.

C’est devenu un jeu de devinettes en attendant les chiffres quotidiens sur les coronavirus des organisateurs olympiques et du gouvernement de Tokyo. L’un fournit le nombre officiel de cas affectant le « personnel lié aux jeux » ; l’autre, combien de personnes au sein de la population locale à Tokyo ont contracté le virus. Combien de? Je trouve que je demande les chiffres pour moi autant que pour n’importe qui d’autre.

D’un côté, les chiffres vont-ils augmenter et une épidémie au sein des Jeux va-t-elle devenir incontrôlable ? Ou le régime de tests rigoureux en place a-t-il prouvé la bonne façon de surveiller tout le monde et d’assurer la sécurité des Jeux ?

C’est un moment nerveux et anxieux, car je suis bien conscient des conséquences horribles de COVID-19.

De plus, égoïstement ici à Tokyo, je me méfie de plus en plus de m’approcher trop près de qui que ce soit, et de plus en plus ennuyé avec quiconque ne suit pas les règles japonaises à la lettre.

Je ne veux pas non plus être « pingé » en tant que contact étroit et devoir ensuite être mis en quarantaine pendant 14 jours. C’est égoïste je sais, mais avec les restrictions et les sanctions en place, cela fait partie de ma routine quotidienne.

Pour Team GB, les précautions et l’approche globale prudente des Jeux de Tokyo montrent leur mérite. Huit membres de l’équipe continuent de s’isoler, après avoir été identifiés comme des contacts étroits lors de leur vol du Royaume-Uni à Tokyo. Mais après avoir parlé avec de nombreux athlètes, du rugby à sept à l’athlétisme, ils se sentent tous à l’aise dans leur environnement et surtout, ils se sentent tous en sécurité.

La bulle de l’équipe GB à Yokohama est intacte, tout comme celle des membres de l’équipe qui sont maintenant au village des athlètes, avec l’équipe GB dans des bâtiments séparés des autres nations. En effet, ils n’ont aucun contact avec les autres athlètes du Village.

Le double champion olympique Jones subit une défaite choc au premier tour La candidature de Jade Jones pour devenir la première femme britannique à remporter des médailles d’or à trois Jeux olympiques consécutifs s’est terminée de manière décevante au Makuhari Hall de Tokyo.

Alors que COVID-19 ne disparaîtra pas et continuera d’être un sujet d’actualité majeur, il y a un changement d’orientation vers la compétition et la recherche de médailles. L’équipe GB s’est fixé une fourchette de victoires entre 45 et 70 médailles.

Jade Jones ne sera cependant pas l’une de ces médailles et c’est une surprise majeure. Elle était l’une des quatre femmes britanniques à ces Jeux visant à remporter une troisième médaille d’or consécutive aux côtés de Laura Kenny, Helen Glover et Charlotte Dujardin.

Ce rêve est maintenant terminé, après une défaite choc au premier tour. La progression d’Adam Peaty est moins choquante, en fait pas du tout un choc.

Si jamais le 100 m brasse a l’air facile, Peaty est celui qui le fait. Même le grand Michael Phelps, dont la carrière olympique a remporté 28 médailles, est impressionné par les performances de Peaty. L’Américain a appelé Peaty ‘un étalon !’

Comme prévu, la température est un sujet de discussion. Mais cela ne devrait pas être une surprise – c’est à quoi ressemble Tokyo en juillet et août. Il peut faire extrêmement chaud et extrêmement humide, et c’est le cas !

La majorité des athlètes à qui j’ai parlé se sont préparés aux conditions ou l’aiment réellement, bien que Novak Djokovic soit un grand nom qui demande aux organisateurs de reprogrammer les matchs à des moments plus frais de la journée. Il peut avoir un peu de répit – les organisateurs de Tokyo ont toujours dû se préparer à la chaleur, mais aussi à la possibilité d’une tempête.

Encore une fois, à cette période de l’année, cela se produit au Japon, les organisateurs ont donc reprogrammé certains événements comme l’aviron, car un front de tempête devrait toucher terre lundi soir, mardi matin, heure japonaise. Il va se refroidir disent les prévisionnistes, mais seulement pendant 24 heures… puis c’est retour au soleil, à la chaleur et à l’humidité !