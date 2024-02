Carnet de voyage BN : C’est parti pour la semaine de la Haute Couture à Paris avec Temi Otedola | MONTRE

Actrice nigériane et star du style, Temi Otedolaassisté Semaine de la Haute Couture à Paris pour la première fois cette année, vivre le rêve d’une fashion girl de Tamara Ralph à Fendile spectacle étoilé de . Elle a documenté son voyage depuis Londres à Paris sur elle Témi TV série via TIC Tac.

Reprenons l’enregistrement d’une semaine de Temi sur son expérience quotidienne à Paris pour un aperçu des coulisses des photos glamour afin de glaner des conseils de voyage, de style et de pro pour votre prochaine fashion week.

Jour 1 : Jour de voyage

Temi a pris un train de Londres à Paris

Jour 2 : Préparation pour le visionnement de la Haute Couture, essayages, repas, etc.

Temi a renversé le thé sur la façon de porter des pièces de haute couture lors de défilés de créateurs

Jour 3 : Le visionnage du spectacle commence avec Tamara Ralph et Giambattista Valli

Découvrez comment Temi a passé sa première journée de visionnage de défilé Haute Couture, du glamour au déjeuner et plus encore

Esthétique vintage : Temi a débuté son visionnage de haute couture avec le défilé Tamara Ralph, en haut des orteils Casablancastylisé par Rebecca Corbin-Murray. Elle a enfilé la veste de costume courte Astrakhan avec les boutons à bords dorés emblématiques de Casablanca et une jupe courte plissée.

Associée à des escarpins chaton, elle a porté la tenue entièrement noire avec un maquillage minimal impeccable de Kenneth Soh et un joli chignon avec une frange latérale par Rio Sreedharan. Voir les photos capturées par l’incroyable Hollie Molloy ci-dessous:

Pour le Giambattista Valli défilé haute couture, Temi a enfilé un blazer court blanc et un short en satin noir de la marque, associés à des sandales ornées

Je dois maquiller la belle @temiotedola pour le @giambattistavalliparis Défilé Haute Couture à Paris. Je voulais rehausser les jolis yeux de Temi avec un smoky profilé associé à de magnifiques irisations de @violette_fr Yeux Paint Liquid Shadow en Scarabée d’Or. — Kenneth Soh

Jour 4 : Réunions, essayages et tournages

Temi s’est préparée pour son prochain spectacle au milieu des efforts d’autres voyageurs.

Jour 5 : Le visionnage du spectacle se poursuit avec MISS SOHEE et Viktor&Rolf

Temi assiste au défilé MISS SOHEE avec un look glamour. Elle a rapidement changé de tenue avec une apparition spéciale de « le boo » et a terminé la journée au défilé Viktor&Rolf.

Porter un magnifique Markarien robe, l’héritière secoua un visage brillant et saisi par Bernicia Boateng et un bouquet dans un chignon arrière stylisé par James Catalano au Mlle Sohee montrer

Temi a eu un léger rafraîchissement de maquillage et sa tenue a changé pour un look monochrome orné d’un nœud de Viktor&Rolf comprenant une veste courte avec un col italien, des poignets fendus et une mini-jupe assortie, associée à des mules en satin et des nuances sombres pour le défilé haute couture de la marque

Jour 6 : Dernière nuit à Paris

Temi a rejoint des stars comme Rihanna et Zendaya au sensationnel défilé Fendi habillé au T in Fendi. Elle a également assisté au dîner Fendi et a partagé quelques BTS issus de son processus de curation de contenu.

Temi enfilé de la tête aux pieds Fendi pour le défilé Fendi haute couture : des bottes à talons tracés, une microjupe en satin caramel, une chemise blanche fantaisie et un sac cache-cache. Elle a associé le look sophistiqué à ses cheveux habilement laissés tomber dans un joli style de James Catalano et un glamour rosé de Harold James. Voir les photos de Sarah Ellen Treacher ci-dessous:

Jour 7 : Au revoir Paris

Temi est retournée à sa base à Londres et a partagé quelques teasers sur son itinéraire pour la saison de la Fashion Week AW24.

A Paris, Temi Otedola a dévoilé de nouvelles dimensions de son élégance, mettant en valeur son superbe goût pour la haute couture et le style vintage d’un défilé haute couture à l’autre. Voir plus de photos ci-dessous :

CRÉDITS

BellaStyliste : @temiotedola

Tenues : @casablancabrand, @fendi, @Hermès @viktorandrolf, @giambattistavalliparis et puis certains

Styliste: @rebeccacorbinmurray

Les coiffeurs: @rio_hair, @jamescatalanohair

Maquilleurs : @kennethsohmakeup via @thewallgroup, @berniciaboateng, @harold_james

Photographes : @byholliem, @sarahellentreacher

cc : @wearesavi