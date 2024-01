Carnet de Paris : ce qu’un designer a vu à Deco Off et Maison et Objet 2024

Par Diana Mosher

Huit jours à Paris pendant Déco Off et Maison et Objet, ce n’était pas assez de temps pour tout voir et tout faire. Mais nous sommes rentrés chez nous avec une tonne d’inspiration et de ressources pour tenir jusqu’en janvier prochain.

C’était la troisième fois que j’allais à Paris avec le Chapitre du métro de New York de l’American Society of Interior Designers (ASID). Lors du premier voyage, j’ai été fasciné par la beauté de l’architecture haussmannienne et de la pierre calcaire de Paris qui donne au centre-ville son aspect si particulier. Lors du deuxième voyage, je me suis concentré sur les nombreuses portes bleues photogéniques. Cette fois, c’était une question de lucarnes.

En fait, la France a été l’un des premiers à adopter les lucarnes et l’éclairage naturel. D’énormes lucarnes parcourent la galerie des Batailles du château de Versailles et du musée d’Orsay. Nous en avons également vu des exemples dans le charmant showroom parisien de Schumacher et quotidiennement dans le hall de notre hôtel, conçu par le baron Georges Eugène Haussmann comme résidence privée dans les années 1850.

Des meubles aux luminaires, en passant par les revêtements muraux, les textiles et les trouvailles vintage du marché aux puces, il y avait du régal pour les yeux pour chaque esthétique de notre groupe de voyage. Voici quelques-uns des produits et tendances que j’ai repérés lors de notre séjour à Paris.

Color blocking chez Liaigre

L’héritage du designer d’intérieur et de mobilier français Christian Liaigre se perpétue dans le showroom parisien phare de la marque. La maison de ville de quatre étages a été magistralement rénovée en tant que résidence privée où les meubles et objets décoratifs sophistiqués de Liaigre sont exposés ainsi que des œuvres d’art originales remarquables. Les installations sont changées deux fois par an. Lors de notre visite, l’une des pièces les plus instagrammables était Blu, une tempera à base de vinyle de 1972 sur toile façonnée d’Agostino Bonalumi.

La promenade de Dedar du côté sauvage

Les imprimés animaliers ont un attrait intemporel et s’intègrent dans une variété d’intérieurs, allant de l’élégant à l’audacieux. Pour 2024, Dedar a dévoilé This is the Tiger Speaking, leur interprétation d’une peau de tigre sur velours jacquard. La bande verticale exprime le dos du tigre. Le tissu doux mais dense convient aux applications de rembourrage.

Jonathan Adler a le flair parisien

Une promenade dans Maison et Objet comprend toujours de nouvelles découvertes ainsi que des marques que l’on voit également aux États-Unis. Jonathan Adler La collection Rider est une version mise à jour du style Empire français classique. Avec de la laque brillante et des cadres en acier noirci décorés de sabots et d’écussons en laiton, la collection introduit le glamour parisien sans surcharger un petit espace.

La touche finale chez Gardeco

Les éléments décoratifs et les objets d’art contribuent à rassembler un espace et à le rendre complet. Même le design d’intérieur le plus minimaliste peut nécessiter un objet décoratif pour ajouter de la pop. Gardeco est connu pour présenter des combinaisons intéressantes de textures, de matériaux, de couleurs et de motifs. Ils représentent l’artisanat et les artistes talentueux qui créent des objets d’art et de design contemporains et épurés. Chaque pièce est fabriquée à la main à partir de matériaux nobles comme la céramique, le bronze et le verre dans de petits studios d’art familiaux.

Tables de jeux en verre de Teckell

Qu’il s’agisse d’un lieu de travail, d’un immeuble multifamilial, d’un hôtel d’accueil ou d’une résidence de luxe, les tables de jeu font souvent partie du plan. Teckell a découvert comment fabriquer des tables de billard, du baby-foot et du tennis de table en verre. Le modèle de tennis de table peut faire office de table de conférence ou de table à manger.

Makino Urushi fait de la magie

La laque est une finition luxueuse qui ajoute de la distinction aux projets de décoration intérieure. Makino Urushi Design est une entreprise basée à Kyoto, au Japon, spécialisée dans les applications de laque sur les cloisons murales, les armoires et autres surfaces sur lesquelles le designer souhaite faire une déclaration opulente.

Fabuleuses trouvailles du marché aux puces

Aucun voyage à Paris n’est complet sans un dimanche aux Puces de Saint-Ouen, une tradition depuis 1870, et le brunch annuel au champagne animé par Toma Clark Haines, fondateur de The Republic of Toma et PDG de La Diva des Antiquités et Cie. En tant que membre du comité de planification de l’ASID NY Metro’s 2024 Paris Experience, j’ai été chargé de rechercher comment expédier les marchandises du marché aux puces. Même si nous avons limité nos achats à ce que nous pouvions contenir dans nos bagages, voici quelques articles qui ont retenu mon attention – et deux raisons supplémentaires de retourner à Paris l’année prochaine !

Diana Mosher est la designer principale de Diana Mosher Associés. Elle se spécialise dans la conception multifamiliale comprenant des immeubles d’habitation, des halls d’entrée et des espaces d’agrément. Diana travaille également avec des clients commerciaux sur la conception des lieux de travail. Elle est membre des chapitres ASID NY Metro et NKBA Manhattan.