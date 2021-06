Carnet de notes d’un journaliste d’Everton : Rafa Benitez devrait s’attendre à une courte période de lune de miel | Actualités footballistiques

« Décision choquante ». « J’en ai fini avec eux ». « Ils ont trahi les fans ».

Quelques-uns des mots réactionnaires des fans d’Everton après la nomination de l’ancien manager de Liverpool Rafa Benitez au poste de manager de Goodison Park.

Bien sûr, les fans de football sont parfois trop passionnés, la rivalité du Merseyside est pour le moins intense et c’est la première fois que quelqu’un gère les deux clubs. Cette nomination allait toujours être controversée et elle allait toujours encourager une violente réaction de la part d’une base de fans vocale d’Everton.

Cependant, si nous enlevons la chaleur et l’émotion de la décision, l’opinion la plus réfléchie de beaucoup autour d’Everton Football Club est qu’il s’agit d’une nomination inutile, il y avait d’autres candidats qui n’apporteraient pas le niveau de contrôle et de pression que celui-ci sans aucun doute volonté.

Pourquoi Benitez voudrait-il toute cette pression ?

Christophe Galtier était lié au poste mais a rejoint Nice



Nuno Espírito Santo, l’entraîneur vainqueur du titre de Lille Christophe Galtier et même les anciens patrons des Toffees Roberto Martinez et David Moyes avaient été considérés par la hiérarchie d’Everton, tous auraient été moins controversés et acceptés plus librement par les fans.

L’actionnaire majoritaire Farhad Moshiri, apparemment aidé par les conseils de son associé de longue date, Alisher Usmanov, pensait différemment.

C’est une stratégie risquée, mais le football est une entreprise risquée. Le temps nous dira s’il s’agit d’un geste astucieux.

Ils ont clairement identifié l’ancien vainqueur de la Ligue des champions comme la plus expérimentée et la mieux placée de toutes les options pour gérer le club vers un avenir qui les verra construire un nouveau stade de 52 000 places sur le front de mer de Liverpool.

Moshiri a investi d’énormes sommes d’argent dans le club au cours de ses cinq années à la tête, on peut donc soutenir qu’il a le droit de faire ce qu’il pense être la bonne chose à faire pour protéger son investissement.

Quant à Benitez, la question s’est posée, pourquoi voudrait-il toute cette pression ? La réponse simple est qu’il est avant tout un homme de football, c’est un manager qui veut à nouveau gérer après des passages à Newcastle et en Super League chinoise qui ont tous deux connu des moments difficiles. Ajoutez à cela qu’il est toujours très basé sur le Merseyside, et c’est un travail qui coche toutes les cases.

C’est un coach expérimenté et performant et parmi les candidats disponibles, il possédait le CV le plus impressionnant. Il connaît la région, et malgré son commentaire de « petit club » visant Everton alors qu’il était manager de Liverpool, il comprend clairement la rivalité dans la ville et ce que représente cette nomination.

C’est un homme intelligent et il en saura plus que la plupart dont il aura besoin pour performer dès le départ.

CV de Rafa Benítez Valence : La Liga (2002, 2004), Coupe UEFA (2003) Liverpool : Ligue des Champions (2005), Super Coupe (2005), FA Cup (2006), Community Shield (2006) Inter Milan : Supercoupe d’Italie (2010), Coupe du monde des clubs (2010) Chelsea : Ligue Europa (2013) Naples : Coppa Italia (2014), Supercoupe d’Italie (2014) Newcastle : Championnat (2017)

Qu’est-ce qui a fait de Benitez le candidat hors concours ?

Benitez est déterminé, un caractère fort ainsi qu’un entraîneur respecté, et il aura besoin de tout cela, et peut-être d’un peu d’humour pour se frayer un chemin dans l’affection des sceptiques d’Everton.

Mais surtout, il aura besoin de résultats.

De tous les candidats qui auraient pu accepter le poste, Benitez bénéficiera de la période de lune de miel la plus courte de tous. Cependant, les sélections de Moshiri, qui ont pour la plupart été bien accueillies par les fans d’Everton jusqu’à présent, n’ont pas fonctionné pour une raison ou une autre, alors qui veut dire que celle-ci n’en surprendra pas quelques-uns.

Everton ne s’attendait pas à ce que Carlo Ancelotti se lève et parte comme il l’a fait. Le club a dû repenser et vite.

Sur un point plus large, la décision de Moshiri montre qu’il est prêt à emmener le club dans la direction qu’il souhaite qu’il aille, quels que soient les conseils de ceux qui ont beaucoup plus d’expérience sur le fonctionnement du club et, plus important encore, sur la façon dont les fans pensent.

Everton a dépensé plus de 550 millions de livres sterling sous Farhad Moshiri



C’est une stratégie risquée, mais le football est une entreprise risquée et il a mis sa bouche là où est son argent, plutôt que de choisir l’option la plus facile et la plus sûre. Le temps nous dira s’il s’agit d’un geste astucieux.

En vérité, ce rendez-vous ne concerne pas vraiment Rafa Benitez ; son arrivée est le catalyseur du changement. Everton en tant que club est en train de changer.

Fini le tag « People’s Club ». C’est un club en mouvement et lorsque cela se produit, des décisions difficiles et controversées sont prises. C’est l’aspect commercial à gros enjeux du football.

Les fans comprendront cela et l’accepteront dans l’espoir que cela leur apportera le succès dont ils rêvent tous.

Vinny O’Connor de Sky Sports News rapporte que Rafael Benitez est arrivé sur le terrain d’entraînement d’Everton avant sa nomination imminente en tant que nouveau manager du club.



Le journaliste de Sky Sports News Vinny O’Connor :

« C’est une question de savoir par où commencer ? L’une des premières tâches qu’il devra accomplir est de déterminer l’avenir de Duncan Ferguson. Nous savons qu’il était un candidat potentiel pour le poste et qu’il était l’un des assistants d’Ancelotti ici.

« C’est vraiment un Evertonien de bout en bout. Ce serait un gros problème de le garder au club de football, et cela aiderait en ce qui concerne l’attitude des fans à son égard.

« En plus de cela, il doit établir une relation de travail avec le directeur du football Marcel Brands. Le recrutement est donc finalement la clé car cette équipe a besoin d’une refonte majeure. Nous savons que Carlo Ancelotti voulait faire venir un arrière droit, un large offensif joueur.

« Vous pourriez également affirmer qu’Everton a besoin d’une autre option d’attaque au milieu, potentiellement d’une autre option au milieu de terrain. Certes, ils ont besoin de plus de dynamisme au milieu de terrain et sans doute de renforts au milieu de terrain également.

Image:

Certains Evertoniens ont bien accueilli la nouvelle



« C’est un gros travail en termes de recrutement cet été, et finalement c’est la clé si Benitez veut prendre un bon départ, il a besoin des joueurs en place. En fin de compte, ce sont les résultats qui unissent les fans.

« La meilleure façon de décrire la réaction de la base de fans en ce moment est divisée. Il y a ceux qui sont prêts à donner une chance à Benitez et examineront ses antécédents en tant que manager. Notamment, son succès qu’il a apporté à Liverpool et le succès qu’il a eu à Valence, bien que beaucoup plus tôt dans sa carrière.

« Ils savent qu’il est reconnu comme un manager de classe mondiale et lui offrira donc une opportunité ici. Cependant, ces liens avec Liverpool posent également un problème à certains fans.

« Pas seulement le fait qu’il a apporté le succès à Liverpool, mais aussi le fait qu’il a qualifié Everton de » petit club « après un derby du Merseyside. Les Evertoniens n’oublient pas ce genre de choses.

« Nous avons vu des banderoles à l’extérieur de Goodison Park exprimant leur mécontentement, et nous avons malheureusement vu une banderole à l’extérieur de sa maison de Wirral qui disait: » Nous savons où vous habitez. Ne signez pas « . Cela a évidemment un élément sinistre à elle et la police se penchent sur cette affaire.

« Pour le moment, la base de fans est divisée et à cause de l’attitude contre, cela met une pression supplémentaire sur lui. »

La reconstruction d’Everton de Rafa analysée

Ben Grounds de Sky Sports :

«Les fans d’Everton seront ravis de voir enfin la fin d’une longue saga qui a vu une multitude de noms liés au poste vacant. Pour beaucoup, il a atteint une conclusion insatisfaisante.

« Benitez, qui est au chômage depuis qu’il a quitté le club chinois de Dalian Professional en janvier dernier, devient le premier homme à diriger à la fois Liverpool et Everton depuis William Edward Barclay dans les années 1890.

«Nuno Espirito Santo a eu des entretiens initiaux et David Moyes a également été pris en compte avant d’engager son avenir à West Ham tandis que l’ancien patron de Lille Christophe Galtier a également été pressenti pour prendre en charge.

« Mais, après qu’Ancelotti ait démontré pourquoi il n’est pas un chef de projet, Benitez aura l’occasion de montrer qu’il peut guider Everton dans leur nouveau stade ultramoderne en 2024, et une nouvelle ère brillante pour le club.

» Benitez sait que c’est une ville dans laquelle il sera jugé rapidement, et bien qu’il lui faudra du temps pour faire comprendre sa méthodologie et son style de jeu à ses joueurs, ses liens avec Liverpool signifient que les supporters ne lui laisseront probablement pas beaucoup de latitude.

«Des bannières sinistres ont été brandies par des fans mécontents à la fois à Goodison Park et à l’extérieur de son domicile de Wirral. Everton entre dans la nouvelle campagne de championnat sans football européen après une année qui a tant promis sous Ancelotti.

« Les supporters seront à la recherche d’un défi soutenu après que ces espoirs se soient évanouis et l’Espagnol connaîtra ces demandes assez tôt. »

