Carnet de notes du journaliste : secouer les “crapules” où qu’ils soient

Il a fallu un acteur célèbre qui a joué un jour un soldat russe dans un film populaire pour déclencher la Douma d’État russe. Quand Artur Smolyaninov a dit à “Novaya Gazeta Europe” qu’il se battrait du côté ukrainien s’il devait rejoindre la guerre, des plans ont été rapidement mis en place pour punir ceux qui aiment Smolyaninov, ont fui la Russie et font l’objet de critiques de l’extérieur.

Vyacheslav Volodin, président de la chambre basse de la Douma, s’adressant à Telegram, a qualifié des personnes comme Smolyaninov de “crapules” et a suggéré de modifier le code pénal russe pour permettre à l’État de saisir les biens des Russes qui “vivent confortablement” à l’étranger.

Mais pour bon nombre des centaines de milliers de personnes qui ont fui la Russie, y compris des journalistes qui ont dû partir ou faire face à la prison pour avoir dit la vérité, leur exil improvisé à la hâte a été loin d’être confortable. Ils ont laissé derrière eux maisons et famille indéfiniment et parce que leur pays est du mauvais côté de cette guerre, ils ne se sentent pas toujours les bienvenus dans leurs nouvelles maisons. La situation pour eux s’aggravera cependant si une autre mesure punitive en cours de discussion est appliquée. Annulant complètement leur citoyenneté russe.

DES SOLDATS RUSSES RAPPELLENT LES ATROCITÉS DE LA GUERRE DANS UN NOUVEAU DOCUMENTAIRE

“Le retrait de la nationalité russe pourrait être un coup très dur, car ces jours-ci, nous avons encore besoin de certains documents”, a déclaré Andrei Soldatov, un expert des services de sécurité en exil et auteur du livre “Les compatriotes”, sur la façon dont les émigrés dissidents russes ont été chassés. heures supplémentaires. “Et demander l’asile politique, c’est un processus très difficile. Beaucoup de mes amis, journalistes et militants, ne veulent pas demander l’asile politique parce qu’ils veulent rester actifs. Si vous postulez, vous ne pouvez pas travailler.”

Plus effrayant, dit Soldatov, est le fait qu’il y a même eu des menaces de poursuivre les exilés où qu’ils se trouvent.

“Nous avons un ancien président russe, Dmitri Medvedev, aujourd’hui chef adjoint du Conseil de sécurité, qui propose d’envoyer des escadrons de la mort après les exilés russes qui restent politiquement actifs. Et il l’a dit très ouvertement, ce qui était un nouveau plus bas pour l’État russe.” En fait, c’était une référence voilée que Soldatov et d’autres ont comprise comme une menace mortelle. Medvedev, s’adressant également à Telegram plus tôt ce mois-ci, a déclaré : “Rappelons-nous l’expérience de la ‘Grande Guerre patriotique’ (comme la Seconde Guerre mondiale est communément appelée en Russie). En temps de guerre, il y a toujours eu des règles spéciales. Et des groupes tranquilles de personnes impeccablement discrètes qui les exécutent efficacement.”

CARNET DU REPORTER : FAIRE PAYER LA RUSSIE POUR L’INVASION EN UKRAINE

L’agence de presse TASS a cité le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ayant fait un commentaire énigmatique sur le sort des exilés. “Ce sont tous nos citoyens, tous égaux, et tous peuvent avoir des raisons différentes de partir. C’est un sujet très difficile.”

On ne sait pas si ces propositions punitives se concrétiseront, mais un message fort a été envoyé. J’ai demandé à Soldatov pourquoi le gouvernement russe, qui avait dès le début de la guerre parlé de purger les “racailles” et les “traîtres”, ne s’était pas contenté de voir le dos des centaines de milliers de personnes qui sont contre la guerre et sont parties ? Pourquoi la nécessité d’essayer de punir ceux qui sont partis ?

“Il s’agit de plusieurs choses”, a déclaré Soldatov. “Premièrement, nous voyons que les gens dans le pays s’appuient largement sur les informations fournies de l’extérieur, s’ils veulent connaître la vérité, et c’est un changement intéressant et dramatique, la première fois dans l’histoire que nous avons des gens en Russie qui s’appuient sur le informations fournies par des journalistes russes actuellement en exil.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Mais il s’agit aussi d’autre chose. Lorsque le Kremlin se trouve dans une situation difficile, il a tendance à se tourner vers le passé en essayant de trouver les méthodes qui ont fonctionné. Et ces jours-ci, il s’agit de plus en plus de l’époque de Staline. Ils croient vraiment que sous Staline, le les services secrets étaient extrêmement efficaces.”