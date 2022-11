Carnet de notes du journaliste : Quitter l’Ukraine après “le meilleur et le pire des moments”

KIEV, Ukraine— Alors que nous montions dans nos fourgonnettes pour quitter Kyiv pour la dernière fois de ce voyage, la neige revenait. Il faisait plus froid. Signes de temps difficiles à venir.

Je terminais mon quatrième voyage cette année en Ukraine. Jamais je n’avais ressenti une telle confiance dans le peuple de ce pays dans sa lutte courageuse contre la Russie. Jamais je n’avais ressenti de tels pressentiments.

C’était le meilleur des temps et le pire des temps.

Il y avait la joie totale de la libération de la ville de Kherson du contrôle russe. De merveilleuses mamies qui pleurent et des enfants qui sautent de joie serrant les troupes ukrainiennes qui arrivent dans les villes et les villages.

Enthousiasme ressenti dans tout le pays. Nous étions pris dans une fête au centre de Kiev.

“Pourquoi es-tu heureux,” ai-je demandé à un jeune homme.

« Parce que Kherson est libre ! il a répondu.

« Kherson ? » J’ai demandé à une jeune fille.

“Ukraine!” elle a répondu.

Nous avons rendu visite à une dame qui nous a montré son appartement dans un immeuble de Kyiv qui avait été détruit par un missile russe au début de la guerre. Elle et sa famille sont indemnes. Maintenant, ils reconstruisaient l’endroit. D’autres dans l’endroit faisaient la même chose.

“C’est chez moi”, nous a-t-elle dit.

Nous avons exploré le groupe croissant de véhicules russes détruits sur une place centrale de Kyiv. C’était toujours une attraction. Familles en visite, garçons, filles, posés devant les missiles et chars détruits. Certains souriants, d’autres sinistres, tous déterminés.

Un samedi après-midi, nous avons rencontré notre cher ami Sviat (le premier “réparateur” ukrainien de Fox en 2014 ; puis le plus jeune député de tous les temps ; désormais une icône des premiers jours de la guerre, vu sur des images du monde entier en patrouille avec un AK- 47).

Il nous a emmenés dans l’un des centaines de bars, restaurants et cafés branchés encore vivants à Kyiv. Des jeunes, très conscients des problèmes qui tourbillonnent autour d’eux… mais quand même… buvant, mangeant, riant, se tenant la main.

Le meilleur des temps… et le pire des temps…

Plusieurs matins… puis un après-midi… puis un début de soirée… le bourdonnement toujours terrible des sirènes de raid aérien résonna dans la ville. Une fois, j’ai entendu une détonation lointaine. Une autre fois, j’ai entendu toute une série de grondements sourds.

C’est le nouveau mode de guerre de Vladimir Poutine. Faire exploser l’infrastructure civile critique. Le réseau électrique. Les services vitaux. Électricité, eau chaude.

Sous-performant face aux soldats ukrainiens, il s’en prend maintenant aux civils ukrainiens. Les faire souffrir. Essayer de les casser.

Nous avons marché dans les rues de Kyiv autrefois lumineuses… maintenant des cavernes assombries.

Nous étions avec des gens entassés autour de points de recharge pour les téléphones portables essentiels.

Nous avons vu des files de personnes attendant pour remplir des bouteilles d’eau distribuées par des robinets publics.

Et entendu parler de 18 montées d’étages dans des appartements, d’ascenseurs bloqués par des pannes de courant.

Pris entre deux feux… ou touchés en plein dans le mille… nous avons vu des immeubles résidentiels se faire écraser par les missiles de Moscou. D’énormes trous dans les côtés des maisons. Corps et débris emportés par les secouristes.

Il y eut des funérailles émouvantes. Et un cimetière. Une tombe après l’autre après l’autre. Rempli de jeunes et de vieux, abattus par cet horrible ouragan de sang et d’âme.

Beaucoup ont pleuré avec nous. Beaucoup se sont souvenus de ceux qui ont disparu. Beaucoup se sont effondrés à cause de la simple difficulté de la vie qui leur était imposée par les diktats de la Russie.

Mais incroyablement, personne… pas une seule personne… et nous avons parlé avec des dizaines et des dizaines de ce voyage… a dit que l’Ukraine devrait abandonner. Que c’était trop. Qu’il y avait trop de souffrance. Que Kyiv remette à Moscou ce qu’elle exige.

Tous, essentiellement, nous ont dit que c’était un combat jusqu’à la fin. Et la «fin» a été lorsque toutes les troupes russes qui ont fait irruption dans ce pays sans y être invitées sont toutes parties.

Lorsque les frontières ont été restaurées.

Lorsque la mort, les dommages, la destruction et le chagrin ont été réparés par les responsables.

Comme nous l’avons déjà noté, le temps à Kyiv devient de plus en plus rude. Plus de neige et de froid sont en route. Au moins un responsable a déclaré que ce serait l’hiver le plus dur que le pays ait enduré depuis la Seconde Guerre mondiale.

Et tout au long de la longue ligne de front, des soldats dans la neige et la boue, creusés dans des tranchées et des terriers de renard, semblent être au milieu de quelque chose qui ressemble plus à la Première Guerre mondiale.

Une autre chose que nous avons également entendue. C’est aussi mauvais que les choses étaient dans des villes comme Kyiv et Lviv. Ils étaient pires là où les hommes et les femmes se battent.

Et nous avons également entendu des gens en Ukraine : Merci. Dans une large mesure aux États-Unis et à leurs alliés. Pour les aider et les soutenir. Avec des fusils et des munitions, des voitures et des chars, des couvertures et des générateurs.

Les Ukrainiens savent, aussi courageux soient-ils, que sans l’aide du monde, leur monde tel qu’ils le connaissent serait fini.

Ainsi, alors que notre équipe part cette fois, ce qui se passe en Ukraine restera dans nos cœurs et nos esprits. Sachant que nous reviendrons sans aucun doute. Pour des moments peut-être plus difficiles. Ou peut-être… quelques bons aussi.