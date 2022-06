Carnet de notes du journaliste: Pourquoi le transfert de Gareth Bale vers le Los Angeles FC de la MLS est bon pour toutes les personnes impliquées, déclare Geraint Hughes de Sky Sports News | Nouvelles du football

Dans son dernier carnet de reporters, Sky Sports Nouvelles ‘ Geraint Hughes révèle pourquoi le transfert de Gareth Bale vers le Los Angeles FC de la MLS est bon pour toutes les personnes impliquées…

Alors que le transfert de Bale aux États-Unis peut surprendre certains. Pour ceux du pays de Galles, ce ne sera pas un choc.

Lors du dernier camp international, Bale, Rob Page et tous les autres membres de la formation ont été interrogés sur un éventuel transfert à Cardiff City. Ils n’ont pas minimisé la chance, mais ils ont aussi été polis et respectueux.

Cela aurait été un risque énorme pour Bale de prendre ne serait-ce qu’un court contrat pour jouer dans le championnat, le risque d’être blessé soit par un tacle inopportun, soit simplement par l’usure par usure de l’une des ligues les plus difficiles du monde était, en mon avis, jamais sur les cartes.

Enlevez l’émotion de Bale jouant pour Cardiff City avant la Coupe du monde et cela n’est pas devenu trop envisageable.

Gareth Bale devrait signer pour le club MLS du Los Angeles FC pour un contrat d’un an après son départ du Real Madrid



Avant même que les rumeurs d’un déménagement à Cardiff City ne commencent à s’accélérer, un transfert vers la MLS était déjà évoqué. Bale doit trouver l’équilibre du jeu, se mettre en forme, tout en réduisant le risque de blessure et la MLS devrait fournir cet équilibre.

Cela donne également à Bale l’environnement idéal pour se mettre en forme pour diriger le Pays de Galles à la Coupe du monde en novembre. Le climat en termes de météo en Californie sera idéal, mais c’est aussi un climat idéal pour lui et sa famille pour vivre et travailler dans un certain anonymat. L’ironie de travailler pour un club à Los Angeles, une ville où le showbiz règne en maître, c’est que peu de gens dérangeront Bale ou sauront nécessairement qui il est. Il appréciera de ne pas être le centre de l’attention.

Bale était catégorique lors des entretiens que j’ai eus avec lui lors de la dernière campagne internationale sur le fait que toute décision qu’il prendrait concernant sa carrière dans un club de football serait ce qui était le mieux pour lui, sa femme et sa famille. Ils étaient au centre de toutes les décisions qu’il allait prendre.

Du point de vue de Wales et Page, c’est un très bon résultat. La charge de travail sur Bale est gérable, mais cela augmentera également sa condition physique avant la Coupe du monde. Le Pays de Galles a depuis longtemps une confiance totale dans la capacité de Bale à gérer son propre corps; le joueur de 32 ans est un athlète fantastique, peu importe ce que vous avez pu lire ou entendre sur sa condition physique.

Alors que Gareth Bale fait ses adieux au Real Madrid, retour sur certains de ses meilleurs buts en Premier League



Il mène une vie ridiculement saine, il est végétalien et abstinent, tout en étant un athlète naturel. Il a eu une capacité sportive naturelle depuis ses premières années d’école et cela n’a pas changé au cours d’une longue carrière de footballeur professionnel, donc rien ne changera sur ce front d’ici la Coupe du monde.

Aller en MLS permet également à Bale de pouvoir dicter comment il s’entraîne et comment il joue. Cela allait toujours être une discussion délicate à avoir avec un club de Premier League ou un autre club européen de premier plan.

Pour le Pays de Galles, il s’agit d’une pièce majeure du puzzle trié avant la Coupe du monde, mais de nombreux joueurs souhaiteront que Page joue régulièrement au football de club avant le Qatar 2022 en novembre.

Aaron Ramsey n’est qu’un joueur qui a besoin de clarté sur l’endroit où il jouera au début de la saison, mais il n’est pas le seul. De nombreux joueurs du Pays de Galles n’ont pas eu de temps de jeu régulier avec leurs clubs et les matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde se déroulant tous les quatre jours, cela pourrait s’avérer difficile à gérer.

Earnshaw : Un bon coup pour Bale | La MLS va l’adorer

L’ancien coéquipier de Gareth Bale, Robert Earnshaw, a soutenu sa décision de rejoindre l’équipe MLS du Los Angeles FC après son départ du Real Madrid



L’ancien international gallois Robert Earnshaw sur Sky Sports News :

“Je pense qu’il a choisi le meilleur club dans lequel il aurait pu aller en MLS. En ce moment, ils sont en tête de la ligue, donc c’est une excellente nouvelle. Je suis sur la route, donc s’il a besoin d’aide, je peux l’aider !

“C’est une bonne décision pour lui. Il doit jouer pour le WC dans quelques mois et c’est aussi en saison. Il n’a pas passé beaucoup de temps à jouer la saison dernière pour le Real Madrid, il est parti là-bas maintenant, donc c’est un nouveau chapitre.

“On va voir un nouveau Bale dans un autre pays, en MLS. Il y a quelques semaines, je pensais qu’il y avait une chance. Le connaissant et ayant joué avec lui, comprenant sa mentalité, je pense qu’il va adorer ça .

“J’étais à LAFC il y a quelques semaines et l’ambiance y est incroyable, les fans sont incroyables, un très bon stade et il va adorer là-bas.

“Chaque endroit où il ira, ça va être compétitif. Il va trouver ça un défi, ça ne va pas être facile pour lui parce que c’est une ligue rapide et de bout en bout et il faut être en forme Cela lui donnera la forme physique dont il a besoin.

“La MLS va adorer l’avoir. Il va apporter toutes ses compétences et je pense qu’il va très bien faire.”