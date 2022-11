Carnet de notes du journaliste : Manchester United est-il de retour sous Erik ten Hag ? | Nouvelles du football

Le visage changeant de Manchester United s’étend au-delà d’Erik ten Hag, alors suivent-ils enfin la bonne voie ?

Dans le vaste centre de remise en forme intérieur de Carrington, un mur virtuel qui énonce le plan de la séance comporte trois directives : « Dominer, intimider, régénérer ».

Le dernier est intéressant au-delà d’une perspective de performance lorsque l’on regarde United à travers une lentille large. Le club est-il en mode renaissance, portant les traits d’une opération plus moderne et perdant ses liens avec “c’est comme ça que ça se faisait avant?”

À Ten Hag, ils possèdent un manager progressiste, essayant d’imposer une culture de responsabilité et d’excellence.

Sur un front purement terrain – structure en et hors possession, plan tactique clair et bien communiqué, meilleur équilibre dans l’équipe, approche collective – les premières améliorations sont incontestables.

“J’ai le sentiment que United revient, enfin United revient”, comme l’a dit Pep Guardiola. “J’aime ce que je vois de United en ce moment.”

Au crescendo de la lutte toute-puissante entre Manchester City et Liverpool, où les marges les plus infimes – un point, 11 mm, hors-jeu contestés – comptaient, les deux clubs se sont peut-être demandé combien de temps il faudrait avant que United ne redevienne une considération pour eux.

Même à la courbe la plus élevée sous Ole Gunner Solskjaer, il n’y avait aucune inquiétude. United n’avait toujours pas d’identité de jeu concrète, s’appuyant sur l’individualisme et les moments pour lisser ses meilleures périodes.

Il n’y avait pas de durabilité, et la conviction que Solskjaer était trop doux, offrant trop de liberté au vestiaire, pour qu’il y ait un véritable remède aux normes à United.

Maintenant, sous Ten Hag, il y a l’appréhension des rivaux. Le Néerlandais est un véritable entraîneur, un développeur certifié de joueurs et un homme qui a illustré son autorité rapidement et sans drame.

Sa gestion de la situation de Cristiano Ronaldo est l’exemple le plus médiatisé de cet élément final, mais il y a eu de nombreuses petites et grandes vitrines.

Comme l’a dit Bruno Fernandes Nouvelles de Sky Sports : “Il explique très bien ce qu’il veut, donc quiconque ne fait pas ce qu’il demande… sait qu’il sera puni.

Image:

Erik ten Hag a rejoint Man Utd depuis l’Ajax l’été dernier





“La discipline sur le terrain vient de la discipline en dehors du terrain. Personne ne peut s’en tirer avec quoi que ce soit.”

Le manager est au courant des engagements médiatiques de l’équipe, et à Stamford Bridge récemment, on a pu le voir engager un membre de l’équipe de communication sur ce qui se passait dans la zone mixte.

Aucun joueur ne s’est arrêté à Chelsea, évitant les questions sur le comportement et la punition de Ronaldo pour avoir refusé d’être remplacé contre Tottenham et avoir quitté Old Trafford plus tôt.

Comme l’a dit un membre du personnel technique à ce journaliste en juillet : “Il n’y a aucun doute, c’est le club d’Erik ten Hag.”

Il a commandé une nouvelle salle audiovisuelle à Carrington, avec des écrans tactiles, pour maximiser les réunions d’équipe et les retours d’analyse.

Ses exigences étaient aussi spécifiques que de demander des niveaux de sièges à plusieurs niveaux afin que chaque personne dans l’espace audiovisuel puisse avoir une vue dégagée sur les moniteurs.

Mais au-delà de Ten Hag, quel est l’état des lieux à United ?

Le recrutement a longtemps été un département de gaspillage stupéfiant depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, le club franchissant la barre des dépenses de 1 milliard de livres sterling d’ici l’été 2020 pour rassembler un groupe confus avec les empreintes digitales de quatre managers différents.

L’une des principales tâches de John Murtough en tant que directeur du football est de réviser les mécanismes de la façon dont United aborde les transferts – à la fois les tenants et les aboutissants – ainsi que les personnes impliquées dans le processus.

Dans le cadre d’une restructuration de grande envergure, le dépisteur en chef Jim Lawlor et Marcel Bout, le responsable du dépistage mondial, sont partis en avril.

Matt Judge, le directeur des négociations sur le football que Louis van Gaal a décrit comme le bras droit d’Ed Woodward, a également quitté.

Le plan était de rationaliser l’approche et de mettre davantage l’accent sur les résultats axés sur l’analyse et la planification future.

Il y a un an, Dominic Jordan a été nommé premier directeur de la science des données de United, et il travaille avec le directeur de la stratégie Chris Chiang pour aider le club à prendre des décisions plus intelligentes à tous les niveaux, notamment dans le commerce des joueurs.

Steve Brown, responsable des opérations de recrutement, est chargé de fusionner leurs conclusions avec les rapports de dépistage mondiaux pour évaluer les besoins de l’équipe à court et à long terme.

Cet été, Ten Hag était à la pointe des affaires sur le marché. Lisandro Martinez et Antony, pour un montant combiné de 137 millions de livres sterling, ont été amenés de son ancien club Ajax.

Christian Eriksen est un ancien des géants néerlandais et s’est entraîné avec eux dans le but de développer sa forme physique au début de l’année.

Le manager avait voulu signer Tyrell Malacia de Feyenoord pour l’Ajax. À l’exception du pédigrée Casemiro, Ten Hag avait une connaissance de première main de ces revenus et avait fortement poussé à les obtenir.

United insiste pour que tous les joueurs sauf Malacia figurent sur leur liste restreinte pour chaque poste et les évaluations de caractère de Ten Hag n’ont fait que renforcer leur réflexion.

Image:

Ten Hag a connu un début de vie difficile à Old Trafford, avant une récente amélioration des résultats





Les chiffres de Martinez étaient supérieurs à ceux des quatre autres défenseurs centraux gauches examinés, par exemple, et l’affirmation de Ten Hag selon laquelle il “se battrait comme un animal” pour United tout en améliorant considérablement la façon dont ils se développent en possession a scellé l’accord.

Antony était l’un des deux attaquants droit sérieusement à l’étude, et bien que le club admette qu’il a payé plus qu’il ne le voulait à l’origine pour l’international brésilien, il a signalé qu’il y aurait une forte demande dans les meilleurs clubs pour occuper ce poste au cours des deux prochaines saisons. .

L’intérêt de United pour Eriksen est bien antérieur à Ten Hag et le camp de Casemiro était catégorique, le milieu de terrain voulait se présenter à Old Trafford.

Alors que certaines cibles sur lesquelles une diligence raisonnable a été effectuée se concentraient sur l’argent, le vainqueur en série avec le Real Madrid était enthousiasmé par le défi de restaurer le club à sa place.

Pour être juste envers United, il est possible d’imaginer que toutes ces recrues se présentent sous leur autre candidat à la direction, Mauricio Pochettino ; Martinez, Casemiro et Eriksen en particulier.

Ils ont fait une énorme différence pour l’équipe avec et sans ballon. Au sujet de tomber amoureux plutôt que de la réalité de ce que le retour de Ronaldo signifierait pour la voie à suivre qu’ils essaient de cultiver, United souligne son héritage dans le jeu, au club et ses objectifs la saison dernière.

Le manque de preneurs cet été pour l’un des plus grands footballeurs de tous les temps est un signe de la façon dont les clubs d’élite encadrent la légende. Comme l’a résumé le Bayern Munich : un joueur fantastique avec un passé fantastique.

Il y aura moins de correctifs à court terme et instantanés pour United à l’avenir. L’objectif est également d’augmenter considérablement les honoraires qu’ils reçoivent pour les sorties, un domaine dans lequel le club est retardé par tous ses rivaux.

L’académie et l’équipe féminine, sous la direction de Murtough et désormais supervisée par son adjoint, Andy O’Boyle, ont bénéficié d’investissements importants, d’une nouvelle structure opérationnelle et d’améliorations générales.

United est l’actuel FA Youth Cup et le champion en titre de la WSL. Alejandro Garnacho a marqué son premier but senior pour United jeudi, mais le club a essayé de trouver des avantages dans le monde post-Brexit, ce qui empêche le stockage d’étrangers talentueux de moins de 18 ans.

L’équipe féminine est prête pour de nouvelles installations dans le cadre d’une vaste refonte de Carrington, dirigée par Mags Mernagh.

Elle a dirigé le soulèvement du terrain d’entraînement de 130 millions de livres sterling de Leicester City et est en charge des progrès immédiats de l’infrastructure ainsi que de ce que Murtough appelle “le plan directeur”.

Le permis de construire demandé à Carrington comprend des bureaux, une salle de sport, un espace de restauration et un parking de débordement.

United a engagé la société de conception architecturale Populous et le consultant en planification d’entreprise Legends sur des travaux de faisabilité pour améliorer Old Trafford, avec des améliorations majeures au stade qui seront probablement encore dans deux ans.

Collette Roche, directrice des opérations du club, a déclaré lors du dernier forum des fans : “Les résultats montrent jusqu’à présent qu’il est possible de redévelopper Old Trafford pour passer au niveau supérieur, mais il y a des défis importants en termes de complexité, de calendrier, de coût. , et perturbations, notamment en raison des contraintes inhérentes à notre site, notamment la proximité de la voie ferrée adjacente, du canal, des voies d’accès publiques et des logements, bref, c’est possible mais pas facile.

“Les délais sont conformes aux meilleures pratiques de l’industrie – comme vous le comprendrez, nous devons prendre le temps de bien faire les choses, et ce n’est pas une solution rapide.

“En ce qui concerne le nombre de sièges supplémentaires et le coût, il est trop tôt pour donner des détails définitifs à cet égard, mais nous travaillons sur différentes options.”

Dans une vue plus générale des pratiques opérationnelles, le directeur général Richard Arnold et Murtough sont connus pour “opérer sans ego et se sont engagés à faire en sorte que les meilleurs de chaque domaine” travaillent chez United.

Image:

Manchester United espère étendre la capacité d’Old Trafford





Cela contraste avec certains témoignages donnés à propos de Woodward qui, selon certains, n’aimait pas les menaces perçues contre son pouvoir.

S’adressant au personnel de tous les départements, l’environnement autour du club s’est sans aucun doute déplacé vers un environnement plus ouvert, inclusif, agréable et collaboratif.

Il est difficile d’ignorer le fait que quelles que soient les améliorations qui se produisent à United, sur le terrain ou au-delà, le club est blessé par la prise de contrôle de 790 millions de livres sterling par Glazer à l’été 2005 via un rachat par emprunt.

Avant leur propriété, United était pratiquement sans dette depuis 1931. Immédiatement après la prise de contrôle, une dette initiale d’environ 550 millions de livres sterling a été chargée sur le club.

Le montant total payé en intérêts uniquement depuis la prise de contrôle s’élève actuellement à environ 743 millions de livres sterling.

United est le seul club de Premier League à verser des dividendes à ses actionnaires, la majeure partie aux Glazers eux-mêmes, ce qui représente en moyenne environ 22 millions de livres sterling par saison.

Le dernier rapport financier trimestriel jusqu’en mars 2022 a la dette nette – dette brute moins les réserves de trésorerie – à 495,7 millions de livres sterling.

United devra prospérer malgré ces inconvénients fâcheux. Guardiola les attendait, nous aussi. C’est à United maintenant de prouver qu’ils sont vraiment, enfin de retour – sérieusement et durablement.