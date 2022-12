Carnet de notes du journaliste: Lionel Messi alimente la volonté phénoménale de gagner de l’Argentine, mais écartez les Pays-Bas à vos risques et périls | Nouvelles du football

C’est un classique de la Coupe du monde.

Nous avons déjà été ici lors des huitièmes de finale. Nous avons déjà été ici en quart de finale. Au total, ce sera la sixième fois que les deux nations se rencontrent lors d’une Coupe du monde.

Ils se sont rencontrés en finale, en demi-finale, en quart de finale et en phase de groupes. En 1978, l’Argentine décroche le gros lot avec une victoire sur les Néerlandais. En 1998, les Néerlandais sous le soleil battant de Marseille ont battu l’Argentine grâce à un étourdissant Dennis Bergkamp à la 90e minute. Et je veux dire que c’était un étourdissant, un joyau, un monde.

Puis, il y a huit ans, à Brésil 2014, c’est l’équipe argentine qui l’a emporté après un 0-0 attritionnel après prolongation qui a ensuite vu les Sud-Américains s’imposer 4-2 aux tirs au but.

Et ainsi jusqu’en 2022.

Van Gaal, la force motrice des Pays-Bas

La plupart des gens avec qui j’ai discuté du jeu disent tous que Lionel Messi gagnera le match, ce qui est intéressant et ce n’est peut-être qu’une figure de style, mais personne n’a jamais dit que ce serait «l’Argentine» qui gagnerait!

Ne comptez pas sur les Néerlandais à vos risques et périls. Une analyse plus réfléchie du match montre qu’ils pourraient bien être “l’équipe” en ascension et une “équipe” unie, ensemble et derrière leur entraîneur, le mercuriel Louis van Gaal.

Van Gaal a une personnalité forte et combative, il n’a pas du tout peur de se brouiller avec qui que ce soit, mais ici au Qatar et parmi son équipe, il semble aussi heureux qu’il ne pourrait jamais l’être. Les joueurs, et il y en a plusieurs maintenant, ont déclaré publiquement à quel point Van Gaal est une force motrice pour eux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nathan Ake et Jurrien Timber se tournent vers le quart de finale de la Coupe du monde des Pays-Bas contre l’Argentine avec le but de Dennis Bergkamp contre eux en 1998 vivant longtemps dans la mémoire tandis que l’attention se tourne également vers Lionel Messi



Son rétablissement d’un cancer et son attitude face à cette horrible condition lui ont valu le respect généralisé de ses joueurs.

Ils voient un homme amoureux de la vie, amoureux du football, un côté plus doux mais avec la capacité de forcer le respect. Les joueurs l’ont vu « papa danser » de retour dans l’hôtel de leur équipe après leur victoire contre les États-Unis en huitièmes de finale !

Qui aurait pensé ça ? De nombreux commentateurs de football néerlandais ne l’avaient pas fait et on remarque toujours qu’il y a parfois un avantage entre Van Gaal et certains membres du dossier de presse néerlandais.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Notre panel de débat passionné décide qui est le joueur de la Coupe du monde jusqu’à présent et si Messi serait dans la discussion



Van Gaal a cependant résisté aux premières critiques sur la façon dont son équipe a joué lors de ses premiers matchs au Qatar, car il y a une nette progression.

Les Pays-Bas s’améliorent, ils ont de l’élan, ils ont confiance et j’ai même remarqué qu’après la victoire des États-Unis, cette phrase si souvent utilisée pour décrire les équipes néerlandaises d’antan – “football total” – était mentionnée.

Cody Gakpo s’est présenté sur la scène mondiale, Memphis Depay montre à quel point il est bon et Virgil van Dijk est probablement la personne la plus cool du Qatar, quelle que soit la température.

Van Dijk peut-il arrêter Messi ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le défenseur néerlandais Virgil van Dijk salue Messi avant son quart de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine vendredi et dit qu’il doit profiter de l’occasion et faire un pas de plus vers son rêve de remporter la compétition.



Mais sont-ils assez bons pour arrêter l’Argentine ? Eh bien, je dirais oui. Les Pays-Bas se sont réunis et ont tous les éléments pour réussir. Mais sont-ils assez bons pour arrêter Lionel Messi ?

C’est le problème avec toute analyse de l’Argentine ; l’équipe pourrait avoir une puanteur tout en se retrouvant toujours dans un match et Messi a peut-être été gardé silencieux pendant 89 minutes et 50 secondes uniquement pour produire un moment de pure brillance et de victoire.

Je ne peux pas m’éloigner de cette vision très banale de l’Argentine en ce sens qu’ils ont Messi pour changer un match, pour les faire passer.

Et avec l’Argentine dans son ensemble, ils ont une volonté phénoménale de gagner, portée par la magie de Messi et le soutien d’un nombre ridiculement élevé de fans.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Clinton Morrison analyse les performances de Messi à la Coupe du monde jusqu’à présent – mais est-il son plus grand joueur de tous les temps ?



Seul le Maroc est proche d’avoir les chiffres sur le terrain pour égaler l’Argentine et l’énergie, le bruit et l’émotion sont incroyables à voir. Ça aide… c’est le 12e joueur sur le terrain.

Les Néerlandais savent tout cela et, même s’ils ne s’inquiètent pas pour l’Argentine, ils sont « prudents ». Vous ne pouvez pas arrêter Messi.

Le travail consiste à l’empêcher de récupérer le ballon autant que possible et à revenir à partir de là. S’il a le ballon, repoussez-le, forcez-le en profondeur. Diminuez son impact. C’est plus facile à dire qu’à faire.

Je vais totalement admettre et préciser que l’Argentine est plus qu’une simple équipe d’un seul homme. Ils l’ont montré et nous voyons ce que Pep Guardiola a comme remplaçant pour Erling Haaland à Manchester City à Julian Alvarez. Il est pas mal hein ?

Et l’avis du dossier de presse argentin ? Confident ne le décrit pas… ils ont Messi et c’est tout ce dont ils ont besoin.