Carnet de notes du journaliste : l’Angleterre conservera le 4-3-3 contre le Sénégal, mais le meilleur XI de Gareth Southgate a-t-il changé ? | Nouvelles du football

Sky Sports Nouvelles ‘ Rob Dorsett discute des principaux dilemmes de sélection auxquels est confronté le sélectionneur anglais Gareth Southgate avant le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde de dimanche avec le Sénégal et à quoi s’attendre des champions d’Afrique…

Moins de quinze jours avant ce match au vainqueur contre le Sénégal, Gareth Southgate a sélectionné ce qu’il considérait comme son onze anglais le plus fort contre l’Iran.

Il ne faut pas oublier que le sélectionneur anglais allait toujours débuter la Coupe du monde avec ce qu’il pense être sa meilleure équipe.

La question clé est – que s’est-il passé, le cas échéant, au cours des trois derniers matches pour lui faire changer d’avis ?

La question de suivi cruciale est la suivante : Marcus Rashford et/ou Phil Foden ont-ils fait suffisamment de performances pour justifier une place de titulaire devant Bukayo Saka et/ou Raheem Sterling ?

Le manager anglais Gareth Southgate pense que le dilemme de la sélection de l’équipe est une bonne position pour être dans



L’essentiel de l’équipe restera sans doute inchangé. Comme, je m’y attends, la formation – 4-3-3 a bien fonctionné pour l’Angleterre dans le tournoi jusqu’à présent, leur permettant un homme supplémentaire au milieu de terrain, donc je m’attends à ce que cela reste constant.

Les quatre arrières seront probablement les mêmes, bien que ce soit un match nul entre Kyle Walker et Kieran Trippier à l’arrière droit. Walker pourrait bien gagner cette bataille – son rythme exceptionnel est une caractéristique que Southgate a toujours appréciée, bien que sans Trippier dans l’équipe, l’Angleterre perde une certaine expertise avec des coups de pied arrêtés.

Declan Rice et Jude Bellingham sont certains choix au milieu de terrain, et Jordan Henderson pourrait bien obtenir le feu vert devant Mason Mount, en raison de son expérience supplémentaire et de sa présence stabilisatrice.

Nous savons que Harry Kane mènera la ligne pour l’Angleterre, même s’il n’a pas encore marqué dans cette Coupe du monde. Le capitaine ne joue pas à plein régime, mais il a insisté lors de la conférence de presse d’avant-match sur le fait qu’il était en pleine forme et qu’il se sentait bien.

Et son implication est toujours très précieuse : trois passes décisives correspondent au plus qu’un Anglais ait réussi lors d’une Coupe du monde depuis David Beckham il y a plus de deux décennies.

Le capitaine anglais Harry Kane insiste sur le fait qu’il se sent aussi en forme qu’il ne l’a jamais été avant leur affrontement des 16 derniers avec le Sénégal



Ainsi, les plus grands sujets de discorde entourent les larges positions offensives de l’Angleterre, qui ont fait l’objet de nombreux débats depuis la victoire contre le Pays de Galles. Et, en vérité, bien avant ce match aussi.

Attendez-vous à ce que Jack Grealish reste le super-sub de l’Angleterre, et c’est donc une question de “quels deux sur quatre”, avec des arguments convaincants possibles pour chacun de Rashford, Foden, Sterling et Saka.

Southgate a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’il n’était “pas sûr qu’il y ait un bon ou un mauvais choix”, car les quatre sont exceptionnels et chacun d’eux offre quelque chose de différent. C’est très vrai.

Il a également souligné – à juste titre – qu’avec cinq remplaçants disponibles, chacun d’eux a la possibilité d’avoir un impact en dehors du banc.

Parmi les médias massifs, il y a des spéculations selon lesquelles, parce que Henderson, Rashford et Foden ont fait des interviews dans les médias ces derniers jours, ils doivent faire partie de l’équipe de départ.

Je ne suis pas sûr que la FA ou Southgate fonctionne comme ça.

Harry Maguire dit que l’Angleterre a l’opportunité de “faire l’histoire” alors qu’elle poursuit sa quête de la gloire de la Coupe du monde



Mais ce qui est certain, c’est que les analystes de jeu de la FA ont travaillé des heures supplémentaires pour préparer un dossier détaillé sur les adversaires de l’Angleterre lors des 16 derniers.

Et on m’a dit que cela a mis en lumière une équipe sénégalaise adaptable, fluide dans la formation (ils ont changé de tactique pour chacun de leurs trois matches de groupe), imprévisible, mais avec une qualité foisonnante et un physique impressionnant.

Ne vous y trompez pas, même si les États-Unis ont causé des problèmes à l’Angleterre et dominé le milieu de terrain pendant une grande partie de leur match nul 0-0, ils n’ont pas souvent menacé le but de Jordan Pickford.

Southgate dit qu’il s’attend à ce que le Sénégal fasse cela beaucoup plus efficacement dans ce jeu, même sans leur talisman Sadio Mane.

Ils sont encore affaiblis par la suspension d’Idrissa Gueye d’Everton au milieu de terrain, mais les Lions de la Teranga restent très dangereux pour les Three Lions d’Angleterre.

L’équipe de Southgate ne tient rien pour acquis, et bien qu’elle soit la grande favorite pour accéder aux quarts de finale, les maîtres mots du camp anglais sont : concentration, confiance et prudence.

Southgate : l’Angleterre prête pour les tirs au but

Southgate dit que l’Angleterre est “mentalement et physiquement” préparée aux tirs au but lorsqu’elle affrontera le Sénégal dimanche.

L’Angleterre a été impliquée dans trois fusillades depuis que Southgate a pris les commandes en 2016. Ils ont battu la Colombie lors de la Coupe du monde 2018 en Russie avant de vaincre la Suisse dans la Ligue des Nations un an plus tard.

Bien que leur dernière fusillade se soit soldée par une défaite contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 l’été dernier, le patron anglais Southgate pense que ses joueurs sont prêts à tenir la distance contre les champions d’Afrique alors qu’ils visent une place en quart de finale au Qatar ce week-end.

“Nous sommes prêts. Nous avons suivi un processus que nous avons suivi”, a déclaré Southgate lors de sa conférence de presse d’avant-match.

“Nous avons remporté deux des trois fusillades et nous avons cherché comment nous pouvons nous améliorer. Mais bien sûr, il y a tellement d’autres aspects que nous devons régler.

“Nous visons à gagner le match en 90 minutes et à éviter les prolongations et les pénalités. Mais si nous devons aller au-delà, nous devons être prêts mentalement et physiquement. Je pense que nous le sommes.”

Clinton Morrison et Sue Smith décident de leurs cinq tirs au but pour l’Angleterre si le match contre le Sénégal se termine par des tirs au but



La route potentielle de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde

Huitièmes de finale – dimanche 4 décembre

Angleterre contre Sénégal – Coup d’envoi 19h

Quarts de finale – Samedi 10 décembre

Angleterre contre France ou Pologne – Coup d’envoi 19h

Demi-finales – mercredi 14 décembre

Angleterre contre Maroc/Espagne/le Portugal/Suisse – Coup d’envoi 19h