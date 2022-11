Carnet de notes du journaliste : gros plan sur les drones iraniens meurtriers et dangereux ciblant l’Ukraine

Ce ne sont pas les choses les plus dangereuses que la Russie utilise contre l’Ukraine dans cette guerre, mais elles sont sans doute l’une des plus effrayantes. Ce sont des drones russes de fabrication iranienne.

Ils sont petits… seulement environ 9 pieds sur 9 pieds.

Ils sont relativement lents… ils ne se déplacent qu’à environ cent milles à l’heure.

Et ils font beaucoup de bruit… comme une tondeuse à gazon ou un cyclomoteur.

Cependant, ils peuvent être envoyés à des milliers de kilomètres ou plus.

Lorsqu’ils s’écrasent sur quelque chose, les centaines de livres et plus d’explosifs à bord donnent un coup de poing. D’où leur surnom de drones “kamikazes”, du nom des pilotes japonais suicidaires de la Seconde Guerre mondiale.

“Ces drones sont très dangereux pour nous”, nous a dit l’officier du renseignement militaire ukrainien “Vasily”, “ils causent beaucoup de dégâts”.

Vasily, avec une cagoule à mi-hauteur de son visage, son identité masquée pour des raisons de sécurité, nous a fait visiter une salle pleine de drones iraniens dans un complexe militaire ukrainien à Kyiv. Un drone de reconnaissance plus gros qui transporte également des explosifs. Bombes, moteurs, dispositifs de guidage.

Le petit est ce sur quoi nous nous sommes concentrés. Le nom du modèle iranien est “Shahed 136”. Quand vous êtes près de lui, et que vous pouvez le toucher et le vérifier… il semble assez inoffensif, fait de fibre de verre bon marché et peint en gris terne. Le genre de chose que l’on verrait des passionnés d’aéromodélisme voler dans un parc un dimanche après-midi.

Cependant, des centaines d’entre eux ont plu sur l’Ukraine. Les habitants peuvent les voir et les entendre venir. Ils subissent la destruction, y compris contre le réseau électrique ici qui obscurcit tant de choses dans ce pays maintenant.

“Nous pouvons voir que ces drones visent des cibles d’infrastructures critiques”, explique Vasily.

Les Ukrainiens deviennent assez bons pour les abattre avec des systèmes de défense aérienne ; même parfois avec des fusils automatiques. Vasily m’a montré des morceaux de drones qui avaient été renversés du ciel ou avaient explosé à l’impact.

Pourtant, des centaines, voire des milliers d’autres de ces drones relativement peu coûteux sont envoyés par l’Iran en Russie. La crainte est, comme l’a récemment mentionné le président ukrainien Zelenskyy, des “attaques de masse”. C’est-à-dire qu’une douzaine étant dirigée vers une cible. Même si 11 sont abattus, on peut tout détruire.

“Le système de défense aérienne ne pourra pas faire face à cela”, admet Vasily.

Alors que le combat, sur de nombreux fronts, sous de nombreuses formes et tailles menaçantes, se poursuit.