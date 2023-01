Carnet de notes du journaliste d’Everton: le moment est venu pour le club de se présenter, de se présenter et de s’exprimer | Nouvelles du football

Alors que la course sans victoire d’Everton s’est étendue à huit matchs après la sortie du troisième tour de la FA Cup aux mains de Manchester United, le manager Frank Lampard est entré sur le terrain à Old Trafford et a marché vers les 9 500 supporters itinérants.

C’était une démonstration de défi et d’unité, mais Lampard sait qu’il entre dans une période déterminante de son mandat.

Mettre fin à l’attente de 28 ans d’Everton pour un trophée n’était pas sa priorité absolue cette année. Le club du Merseyside plane à nouveau juste au-dessus de la zone de relégation.

Avec le bas du tableau, Southampton sera ensuite à Goodison Park samedi, suivi d’un voyage à West Ham une semaine plus tard, Sky Sports Nouvelles journaliste Alain Myers résume l’ambiance à l’approche d’une période déterminante pour le club…

Un silence de mort de ceux qui détiennent les explications

Alors nous revoilà.

Un autre combat de relégation redouté par les fans d’Everton qui souffrent depuis longtemps, paralysés financièrement et un silence de mort de la part de ceux qui détiennent les explications sur les raisons pour lesquelles le club s’est retrouvé dans une position beaucoup trop familière.

Le mot “inacceptable” est une description souvent utilisée de la performance de l’équipe et il a été difficile de s’y opposer avec une victoire en 12 matchs.

Le manager Lampard ne devrait pas non plus être à l’abri des critiques. Il a été sous pression mais a accepté cette pression de la manière professionnelle et digne que nous attendons de lui.

Cependant, inacceptable est également un mot qui peut être utilisé pour décrire le manque d’argenterie d’Everton en 28 ans et, en particulier, le pur chaos et la sous-performance des sept dernières années.

La différence est que Lampard s’est levé, a fait face aux questions et a essayé d’expliquer pourquoi les choses ont si mal tourné, mais il est seul !

Il n’y a pas eu d’explications significatives ou organisées de manière indépendante de la part des dirigeants du club depuis bien trop longtemps.

Les fans en quête de communication et de responsabilité

Image:

Brighton a marqué trois fois en sept minutes





Les supporters d’Everton sont à juste titre exaspérés par ce qui se passe. Contrairement à certaines croyances – et d’après mon expérience personnelle – ce n’est pas un groupe difficile à gérer.

Ils sont passionnés, oui, mais s’ils ne l’étaient pas, ce serait plus inquiétant.

Ils ne demandent pas grand-chose ces jours-ci – comme l’ont prouvé les scènes de joie et de soulagement absolus après le match de Crystal Palace la saison dernière – mais ils veulent la communication, ils veulent la responsabilité et ils veulent voir les gens prendre leurs responsabilités.

Ce quasi-accident la saison dernière était la troisième échappatoire à la menace de relégation dans le séjour omniprésent du club en Premier League.

Ils ont eu sept managers permanents et deux temporaires depuis que Farhad Moshiri a pris le contrôle du club en 2016, ils sont sur leur troisième directeur du football et ont dépensé environ 500 millions de livres sterling pendant cette période pour se retrouver à la 18e place de la Premier League.

C’est inacceptable dans le livre de quiconque.

Pourtant, à part quelques “lettres ouvertes aux fans” produites en interne et les quelques notes de programme, il n’y a pas eu de véritable discussion, explication ou aperçu de ce qui pourrait être la cause du déclin continu de l’un des grands clubs de football anglais, en fait un club fondateur. membre de la Football League et de la Premier League.

Échapper à la relégation ne peut pas être célébré, cela ne peut pas être ce que le club est perçu.

Personne au niveau du conseil d’administration ne peut être à l’abri des critiques

Image:

Farhad Moshiri et le président Bill Kenwright





Le propriétaire et le conseil d’administration ne peuvent pas craindre la fanbase. Ils ne peuvent pas ignorer la clameur d’une explication et ils ne peuvent pas simplement espérer que cela s’en aille avec quelques victoires. Ce ne sera pas le cas !

En fin de compte, la responsabilité revient à l’actionnaire majoritaire Moshiri et personne ne sait vraiment comment le club a fonctionné ni quelles pressions la hiérarchie a pu avoir à gérer sous sa direction.

Mais le conseil d’administration, y compris le président Bill Kenwright et la PDG Denise Barrett-Baxendale, ont également une responsabilité.

Chaque poste de bureau s’accompagne de responsabilités et de responsabilités.

Ils sont responsables des décisions jour après jour qui contribuent à la performance sur le terrain, quel qu’en soit l’initiateur.

Alors que nous entendons des suggestions de différents milieux selon lesquelles c’est le mauvais jugement de Moshiri qui a causé de nombreux problèmes au cours des sept dernières années, personne au niveau du conseil d’administration ne peut être à l’abri à la fois des critiques et de la responsabilité.

Il est maintenant temps de se lever, de mettre la tête au-dessus du parapet et de faire confiance à votre instinct et à vos principes pour offrir une évaluation honnête de l’endroit où se situent les problèmes.

Le nouveau stade ne suffit pas à apaiser les fans

Image:

Les travaux se poursuivent sur le site de Bramley Moore Dock





Il n’est plus accepté par les fans de se concentrer uniquement sur les points positifs, comme le fantastique nouveau stade qui arrive bientôt.

Les fans en ont assez. Cela a duré trop longtemps et ils en ont assez des fausses aurores.

Je ne doute pas que les membres du conseil d’administration se soucient du club, mais les fans aussi, tout comme Lampard, malgré son association relativement courte avec lui.

À l’heure actuelle, le manager et les fans sont les seuls à être entendus, les seuls à se lever et à être comptés et cela ne peut pas continuer.

Il y a des générations de supporters qui n’ont pas vu Everton remporter un trophée, et ce n’était pas le cas avant 1996.

Ajoutez à cela un propriétaire qui n’est pas allé à Goodison Park depuis octobre 2021. Le moment est venu pour lui ou son conseil de se lever, de se montrer et de parler.

Everton fera face à deux matchs cruciaux contre Southampton et West Ham – qui définiront la saison en janvier, semble-t-il – mais même six points de ces deux matches ne pacifieront pas ou ne rectifieront pas les problèmes et les préoccupations plus profonds des Evertoniens.