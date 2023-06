Carnet de notes du journaliste de Newcastle: l’arrivée de Sandro Tonali ne mettra pas fin à la poursuite de James Maddison – mais débloquera Bruno Guimaraes | Nouvelles du football

Newcastle rejoindra l’élite européenne en Ligue des champions la saison prochaine après 20 ans d’absence.

Les hommes d’Eddie Howe ont relancé la ville avec leurs deux charges jusqu’au classement de la Premier League et à la finale de la Coupe Carabao la saison dernière – et le prochain défi est de se battre sur plusieurs fronts.

Bien qu’il ait revendiqué la quatrième place, il y a eu une période en février où la campagne de Newcastle a menacé de toucher les tampons, alors comment les plans d’été du club se préparent-ils pour s’assurer qu’ils continuent à aller dans la bonne direction ?

Sky Sports Nouvelles journaliste Pierre Graves jette un œil aux dernières activités à St James’ Park…

Comment Newcastle va-t-il aborder le renforcement de son équipe cet été ?

Eddie Howe et l’équipe de Newcastle ont toujours parlé de phases. Quand ils ont opté pour des joueurs comme Matt Targett, Dan Burn et Kieran Trippier – c’était la première phase et c’était « l’opération survie » cette saison en Premier League.

Ils étaient deuxièmes à partir du bas, ils devaient donc faire venir des joueurs qui avaient beaucoup de cœur et d’expérience en Premier League pour essayer de guider Newcastle loin des trois derniers – ce qu’ils ont fait. Ils ont fini par terminer 11e.

Ensuite, il y a eu une deuxième phase où on les a vus opter pour des joueurs comme Alexander Isak pour des frais de transfert plus élevés et des joueurs un peu plus réputés au niveau européen mais qui étaient encore basés sur le potentiel. Anthony Gordon est venu d’Everton pour beaucoup d’argent, mais ce sont de jeunes joueurs qui pourraient potentiellement devenir les meilleurs joueurs.

C’est la phase dans laquelle ils sont encore, mais c’est probablement la phase trois et je pense que nous verrons des joueurs similaires amenés mais se dirigeant presque vers un profil légèrement plus élevé. Je ne pense pas qu’ils soient au stade – auquel beaucoup de gens pensaient qu’ils allaient être – où ils commenceront à cibler des joueurs comme Neymar et Kylian Mbappe.

Pour Howe et pour Dan Ashworth en particulier, et le dépisteur en chef Steve Nickson, il s’agit de construire des blocs lentement. Ils sont bien en avance sur le calendrier, ayant atteint une finale de coupe et terminé quatrième la saison dernière, tout le monde a été choqué, même ceux qui sont au sommet du club.

Maintenant, il s’agit de garder les pieds sur terre et de continuer ce qu’ils ont commencé. Ils ne vont pas commencer à dépenser d’énormes frais de transfert et à offrir des salaires énormes pour bouleverser le panier de pommes. Ils continueront d’aller au même rythme de croissance que nous l’avons vu jusqu’à présent.

Quelles sont les dernières nouvelles sur l’avenir de James Maddison ? Pourrait-il rejoindre Leicester?

Nous ne pouvons pas encore exclure la venue de James Maddison à Newcastle. Cette idée que la signature de Sandro Tonali met fin à la poursuite de Maddison, je ne pense pas que ce soit vrai. Ils se sont dirigés vers cette fenêtre en soulignant qu’ils voulaient un milieu de terrain plus défensif ainsi qu’un milieu plus offensif.

Je sais que le club aimerait certainement encore ajouter un milieu de terrain offensif et Maddison est une option. Mais ils sont réalistes. Ils ont des frais en tête et ils n’iront pas au-delà. Ce dont Leicester a besoin, c’est d’une guerre d’enchères entre deux clubs.

Ils aimeraient que Tottenham et Newcastle s’affrontent, mais je ne pense pas que Newcastle soit intéressé à s’impliquer là-dedans. Ils ont une idée des frais en tête – probablement autour de 40 millions de livres sterling – et ne voudront pas aller beaucoup plus loin.

Leicester a déclaré vouloir plus de 50 millions de livres sterling, donc si les Spurs sont prêts à payer cela, ils pourraient l’obtenir. L’autre chose, ce sont les salaires. Newcastle a une politique assez stricte en matière de salaires. Les meilleurs salariés gagnent environ 120 000 £ par semaine.

Maddison a 26 ans et il lui reste un an sur son contrat à Leicester. À juste titre, il cherchera un gros jour de paie car cela pourrait être le dernier gros problème de sa carrière. Que Newcastle soit prêt à faire de lui le joueur le mieux payé du club, je n’en suis pas si sûr.

Du point de vue des coûts, cela pourrait inciter Newcastle à regarder ailleurs.

Si ce n’est pas Maddison, alors qui ?

Ils ont repéré toute une série de joueurs dans ce moule de milieu de terrain offensif. Nous savons qu’ils aiment Dominik Szoboszlai au RB Leipzig, et les dépisteurs l’ont beaucoup observé. Il a une clause de rachat d’environ 60 millions de livres sterling, mais il a 22 ans et son salaire serait nettement inférieur à celui de Maddison.

Ils pourraient le peser et décider que Szoboszlai est la meilleure option. Il y a également eu des rapports en Italie selon lesquels ils aiment Federico Chiesa à la Juventus, alors c’est peut-être un signe qu’ils ont commencé à chercher des cibles alternatives à Maddison.

Quel serait l’impact de l’arrivée de Tonali sur Bruno Guimaraes ?

Tonali correspond à la facture de quelqu’un qui peut jouer défensivement. Il est aussi assez dynamique. Il fait partie de ces milieux de terrain qui peuvent faire un travail défensif, mais il peut aussi jouer plus avancé. Je le regardais jouer pour les U21 d’Italie jeudi soir et il avance, il monte sur la ligne.

Il est partout et ressemble en fait beaucoup à Bruno Guimaraes. Je pense que ce sont des joueurs assez similaires et beaucoup de fans de Newcastle disent que lorsque Sean Longstaff a été blessé pendant une grande partie de la saison, cela signifiait que Bruno devait jouer plus défensivement.

L’équipe a perdu ses capacités d’attaque. Lorsque Longstaff a joué, il a libéré Bruno et Newcastle étaient une bien meilleure équipe. Ce que le club veut, c’est amener un autre joueur au milieu de terrain pour aider à cet égard.

Si le club signe Tonali, Bruno aura plus une licence pour se déplacer plus loin. Comme je pense qu’ils sont assez similaires, vous pourriez voir une situation où si l’un avance, l’autre s’assoit. C’est vraiment excitant.

Où d’autre Newcastle cherchera-t-il à ajouter de la profondeur avant la campagne de la Ligue des champions?

Je pense vraiment qu’ils se renforceront également dans d’autres domaines, mais ce sera avec des joueurs plus jeunes. Ils envisagent un arrière droit et un arrière gauche pour concurrencer Trippier et Burn. Ils veulent également un défenseur central pour rivaliser avec Fabian Schar et un attaquant.

Je m’attends à ce que ces quatre postes soient occupés par des joueurs jeunes mais encore à un âge où ils peuvent avoir un impact sur l’équipe.

Ce sera similaire à la signature d’Anthony Gordon qui a 21 ans et est entré directement dans l’équipe première. En tant qu’arrière gauche, je sais qu’ils ont été liés à Theo Hernandez de l’AC Milan. S’ils signaient quelqu’un de son expérience, ils devraient laisser partir Matt Targett.

Ce sera important pour eux de renforcer l’équipe.

Des départs ?

Eddie Howe a tellement tiré parti de ce groupe actuel et il n’y en a donc pas beaucoup qu’il voudra vendre pour lesquels ils pourraient obtenir une énorme somme d’argent. Allan Saint-Maximin est celui pour lequel vous pourriez potentiellement obtenir des frais de transfert avec Targett.

Ce que nous avons vu jusqu’à présent cet été en donnant de nouveaux contrats à Matt Ritchie, Paul Dummett et Mark Gillespie, c’est qu’il croit vraiment au groupe et qu’il ne va pas perdre un joueur à moins qu’il sente qu’il ne correspond pas. dans, sur ou hors du terrain.

Saint-Maximin est difficile car je pense que s’ils obtiennent une bonne offre pour lui, ils pourraient être tentés. Ils ont un luxe d’ailiers au club à la minute et il n’a pas joué autant qu’il l’a fait sous les anciens managers. Il a été le meilleur joueur du club pendant si longtemps, mais Howe est arrivé et a déployé un système différent.

Des joueurs comme Miguel Almiron et Jacob Murphy ont émergé et ont connu des saisons incroyables tandis que Gordon aura une opportunité la saison prochaine après avoir trouvé ses marques. Saint-Maximin a suscité l’intérêt de l’étranger dans le passé, il est donc peut-être le seul joueur à être sacrifié.

