Carnet de notes du journaliste d’Angleterre : Jeux d’esprit en vue de la demi-finale de la Coupe du monde féminine contre l’Australie | Nouvelles du football

Comme promis, Sarina Wiegman avait fait ses devoirs sur l’une des grandes rivalités sportives avant ce dernier concours, mais le manager anglais n’était certainement pas désireux d’alimenter le battage médiatique avant la prochaine bataille Angleterre contre Australie.

Elle était cependant heureuse d’entrer dans la dispute des « favoris » avec son homologue australien Tony Gustavsson.

Après avoir initialement refusé de répondre à la question – « c’est votre expertise », a-t-il déclaré à une salle de presse bondée – il a ensuite insisté sur le fait que l’Angleterre était l’équipe à battre.

« Si vous regardez les classements, ce sont les favoris. Si vous regardez où jouent leurs joueurs, ils ont des joueurs partants dans les meilleurs clubs, dans les meilleures ligues du monde entier. Pas seulement le onze de départ, jusqu’à 15 ou 16 joueurs.

« Ensuite, par rapport à nous, nous avons des joueurs de banc dans ces équipes. Nous avons des joueurs qui jouent dans des équipes de milieu de table en Suède.

« Donc, si vous regardez tout cela et que vous regardez les ressources, financièrement, il est évident qu’ils sont d’énormes favoris pour ce match. »

La réponse de Weigmen a été courte et finalement dédaigneuse : « Je ne pense pas qu’ils soient les outsiders. Ils jouent à domicile. Le stade sera vraiment plein. »

Elle a vraiment fait ses devoirs de rivalité et de jeux d’esprit avant l’Australie.

Gustavsson a concédé que la foule pourrait jouer un rôle « massif » mercredi. Le match devrait être le plus grand événement sportif de l’histoire de l’Australie, éclipsant la nuit où Cathy Freeman a remporté l’or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000.

L’immortalité sportive attend les Matilda mais la dernière étape est toujours la plus dure.

« Je l’ai dit dès le premier jour, nous ne considérons pas cela comme une pression », a déclaré Gustavsson. « Nous considérons comme un privilège que tant de gens croient en cette équipe. Nous ressentons le soutien. Nous ressentons l’énergie à chaque fois, que nous arrivions à l’hôtel, que nous venions à l’aéroport, que nous allions au stade ou pendant les matchs. .

« C’est incroyable de voir combien de personnes soutiennent et croient en cette équipe. Donc, dans ce sens, nous la considérons davantage comme un carburant et une énergie plutôt qu’une pression.

« Nous ne le considérons pas comme lourd, nous le regardons comme si nous étions portés par le bas et construits, et nous sentons la confiance en nous. »

Les Lionnes savent à quoi cela ressemble – cela a contribué à propulser leur été victorieux en Euros l’an dernier.





La journaliste de Sky Sports Gail Davis est rejointe par Mel McLaughlin de Channel 7 et Luke Edwards du Daily Telegraph alors qu'ils mâchent la graisse sur la rivalité de longue date entre l'Angleterre et l'Australie



Le capitaine Millie Bright sait à quel point c’est inspirant, mais cela donne également à l’équipe une idée du revers de la médaille et de ce à quoi ils pourraient s’attendre. C’est l’Angleterre contre l’Australie – la nation, pas seulement l’équipe de football.

« Leurs fans voudront toujours que l’opposition perde. C’est le football. Nous avons déjà vécu ces moments et en tant que joueurs, nous embrassons ces moments », a déclaré Wiegman.

« Il s’agit de nous en tenir à la tâche, d’exécuter le plan de match et d’embrasser le moment. C’est une demi-finale d’une Coupe du monde, vous voulez cet environnement, vous voulez qu’il soit tendu. Vous voulez que ce soit bruyant.

« C’est un moment de fierté dans le football féminin lorsque les gens allument la télévision chez eux et voient quelle atmosphère incroyable nous avons créée.

« Donc, merci à l’Australie d’avoir vendu le stade et d’avoir créé cette atmosphère parce que nous savons que le football féminin est toujours en voyage, mais quel endroit où être. »

Alors que Wiegman est resté discret sur la sélection du personnel et du système, Gustavsson était heureux de spéculer sur ce qui pourrait se passer à Sydney.





Jodie Taylor examine comment l'utilisation des arrières latéraux par l'Angleterre peut perturber l'Australie en quart de finale



« Quand nous les avons joués la dernière fois [a friendly in April where Australia won 2-0]nous avons eu un bon match de transition, mais je sais aussi que l’Angleterre a beaucoup appris de ce match.

« Je pense que vous avez vu l’Angleterre jouer contre le Nigeria, par exemple, qui est aussi une très bonne équipe de transition. L’Angleterre a joué beaucoup plus directement qu’elle ne le fait normalement. Je pense donc qu’ils ont un peu évolué et ajusté leur plan de match pour qu’ils ne soient pas juste basé sur la possession – surtout s’ils jouent avec un arrière trois et deux n ° 9 qui sont prêts à courir derrière.

« Nous pouvons voir qu’ils jouent beaucoup plus directement. Ce sera un jeu tactique intéressant dans ce sens, car l’Angleterre va-t-elle rester fidèle à son jeu de possession ou va-t-elle nous enlever notre jeu de transition en jouant un style de football différent qu’ils ne le font normalement et juste en s’ajustant dans ce sens ?

« Nous sommes préparés pour les deux, nous sommes préparés pour les deux systèmes, s’ils jouent en 4-3-3 ou en 3-5-2. »

Image:

L’Australie est la seule équipe à avoir battu l’Angleterre sous Sarina Wiegman





Ce qu’il a poursuivi en disant a certainement attiré l’attention aussi, ajoutant: « La seule chose que je trouve intéressante, c’est qu’il y a des joueurs, quel que soit le système sur lequel ils jouent, qui ont les mêmes tendances et quand nous les avons joués la dernière fois , nous avons réussi à cibler spécifiquement deux de ces joueurs et en avons profité tactiquement.

« Donc, nous avons examiné un peu plus ces nuances et ces comportements individuels maintenant au lieu du système et espérons que nous pourrons également cibler cela demain. »

C’est le genre d’intrigue qui rend ce jeu si attendu. Les sous-intrigues sont fascinantes et il y a aussi la question de savoir comment l’Australie se relève mentalement après sa victoire épique en demi-finale contre la France.

Le manque de rotation de Gustavsson au sein de son équipe rattrapera-t-il les Matildas dans ce qui a été quelques semaines intenses de football de tournoi?

Ensuite, il y a la plus grande question de toutes : Sam Kerr est-il apte à débuter son premier match de cette Coupe du monde ?

L’énigme domine les chaînes d’information depuis un mois. Ils cherchaient tellement désespérément une réponse qu’une agence médiatique a mis en place un hélicoptère pour espionner l’entraînement.





Chelsea et l'Anglaise Hannah Hampton attendent avec impatience leur demi-finale de la Coupe du monde contre l'Australie et déclarent que l'équipe est prête à relever le défi d'affronter le pays hôte



C’est à peu près à ce moment-là que l’entraîneur-chef de l’Australie a cessé d’être aussi ouvert. Ce mystère devra attendre encore un peu.

Si l’objectif de l’Angleterre était de rester sous le radar – autant que possible avant une demi-finale – alors la mission était terminée mardi.

En disant très peu, Wiegman contrôlait magistralement le récit alors que la couverture des Matildas devenait stratosphérique, certains pourraient dire renforçant la prétention d’« outsider » de l’Angleterre. Même les fans australiens les plus ardents ne peuvent pas vraiment croire ce qui se passe dans ce pays.

Puis, juste au moment où la conférence de presse touchait à sa fin, un petit quelque chose de plus pour nous rappeler pourquoi nous aimons regarder les drames sportifs Australie vs Angleterre.





L'ancienne internationale anglaise Jill Scott a soutenu les Lionnes pour battre l'Australie en demi-finale de la Coupe du monde mercredi et pense qu'elles prospéreront dans l'atmosphère hostile à laquelle elles peuvent s'attendre à Sydney.



À quel point serait-il impensable d’être éliminé de votre tournoi à domicile par l’Angleterre, a demandé le gardien Macenzie Arnold.

Aussi rapide qu’un éclair et avec un sourire malicieux, elle a répondu : « Se faire éliminer par qui que ce soit est impensable. Il y aura beaucoup de fans anglais qui, j’en suis sûr, aimeraient nous voir éliminés par eux, mais je pense qu’il y a beaucoup plus d’Australiens qui aimeraient que nous les éliminions. »

C’est vraiment la dernière question à laquelle répondre et elle est si serrée que personne n’est prêt à prédire qui sera la dernière équipe debout à venir à plein temps à Sydney mercredi.

Suivez l’Australie contre l’Angleterre sur le site Web et l’application Sky Sports mercredi; coup d’envoi 11h.

Quel est le programme ?

L’Espagne a remporté sa demi-finale contre la Suède mardi, l’autre demi-finale entre l’Australie et l’Angleterre se déroulant le 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le 19 août à Brisbane.