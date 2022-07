Carnet de notes du journaliste: Arsenal semble fort à Orlando alors que la victoire 4-0 sur Chelsea laisse le patron des Blues Thomas Tuchel en colère | Nouvelles du football

Une tournée réussie pour Arsenal

C’est juste un match en pré-saison. C’était le message d’un Mikel Arteta prudent après leur raclée 4-0 de Chelsea. Au fond de lui, cependant, il sera ravi, et ce fut une tournée américaine très réussie.

Mikel Arteta dit que son équipe d’Arsenal ne devrait pas s’emballer après avoir battu Chelsea 4-0 lors de la Coupe de Floride de pré-saison



Guillaume Saliba regarde la partie; il a attrapé et refusé Timo Werner et doit être en lice pour commencer contre Crystal Palace le jour de l’ouverture de la saison de Premier League le 5 août, en direct sur Sky Sports. J’ai eu le plaisir de me promener dans les studios Universal avec lui et de discuter avec lui. Plus de prêts était son message – son temps à Arsenal est maintenant.

C’est aussi quatre buts en quatre matchs pour Gabriel Jésus, qui pourrait être une option évidente pour vos équipes de Fantasy Football. Un bel exemple de faire votre recrutement tôt, il est installé et impatient de partir.

La nouvelle recrue estivale Gabriel Jesus a marqué lors de la victoire 4-0 d’Arsenal sur Chelsea





Le 11 qui a commencé contre Chelsea pourrait bien être l’équipe qui lance la campagne de Premier League à Selhurst Park, et Arteta ne semblait pas trop optimiste quant à une apparition le jour de l’ouverture pour Kieran Tierney.

Martin Odegaard portait à nouveau le brassard, et de sérieux sourcils seront levés si Arsenal ne l’annonce pas comme capitaine permanent à son retour au Royaume-Uni.

Gabriel Martinelli était excellent; Arsenal a un vrai talent là-bas, et le garder en forme pourrait être crucial.

Nuno Tavares est arrivé au début de la seconde mi-temps malgré le fait qu’il était fortement lié à un prêt d’une saison à Atalanta.

Chez Bukayo Saka le troisième semblait hors-jeu, mais sans VAR, le but était valable. En vérité, l’équipe d’Arteta méritait la victoire 4-0, et ils apprécieront certainement leur vol de retour. Ils remportent la Coupe de Floride, mais Arteta et le club poursuivent des argenteries beaucoup plus prestigieuses dans les mois à venir.

Beaucoup de choses à méditer pour Tuchel en colère

Oui, ce n’est que la pré-saison mais ce fut une très mauvaise soirée pour Chelsea. Je ne savais pas si j’étais trop critique étant donné que c’est essentiellement un match amical, mais c’était avant Thomas Tuche est entré dans la conférence de presse. Il ne s’est pas retenu, et en fait, je ne me souviens pas l’avoir vu aussi en colère pendant longtemps.

L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, ne peut cacher sa colère après que son équipe ait été battue 4-0 par Arsenal lors de la Coupe de Floride de pré-saison



Souligner le besoin de signatures, remettre en question l’engagement actuel des joueurs et accuser certains de vouloir simplement partir ne sont que trois des nombreux points soulevés.

La tournée a été longue et peut-être un match de trop, car ils ont beaucoup voyagé, mais Arsenal était sur une vitesse différente tout au long du match.

Tuchel m’a dit vendredi qu’il voulait au moins un nouveau défenseur avant la nouvelle saison et que ce désir deviendra une nécessité. Pas de mise à jour sur Jules Koundé sera également une préoccupation.

Tuchel est passé au 3-4-3 pour la seconde mi-temps et a effectué un certain nombre de changements. Le fait qu’Arsenal n’ait fait qu’un seul changement a mis en évidence la position actuelle des deux clubs avec seulement deux semaines avant l’ouverture de la saison.

Le patron de Chelsea, Tuchel, mécontent de la défaite à Orlando





La défense a semblé fragile toute la nuit; Chez Edouard Mendy distribution sera également une préoccupation, mais Thiago Silva à 37 ans, montre toujours qu’il est un acte de classe.

Nouvelle signature Kalidou Koulibaly est entré en jeu pendant les 20 dernières minutes et Tuchel a déclaré qu’il était de loin leur meilleur joueur. C’est un point lumineux dans ce qui a été une nuit à oublier.

Et peut-être que le meilleur exemple de Tuchel et des propriétaires ayant encore beaucoup à faire est l’arrivée de Michy Batshauyi. Vous vous souvenez de lui ? Pas de mouvement de prêt pour lui pour l’instant. Il a fait une apparition à la 64e minute.

Chelsea est rentré chez lui juste après le match, et il y avait beaucoup à méditer sur l’avion pour Tuchel.