Carnet de notes du journaliste anglais: L’analyse et la planification derrière le style critiqué de Gareth Southgate | Nouvelles du football

Gareth Southgate a supervisé une période de succès pour l’Angleterre, sans précédent depuis 1966. Et pourtant, il est toujours qualifié de manager “trop ​​​​défensif”, d’entraîneur “trop ​​prudent”, de quelqu’un qui “ne maximise pas l’attaque”. talent” à sa disposition.

Dans une large mesure, une grande partie de cette critique est exacte, mais pas juste.

Pour commencer, regardons l’équipe que Southgate a choisie pour cette Coupe du monde. L’Angleterre a inclus neuf défenseurs sur ses 26. La plupart des autres nations du Qatar ont nommé 10 défenseurs, comme Southgate l’a fait lors des tournois précédents.

Southgate a toujours dit qu’être le manager de l’Angleterre n’était pas du “football fantastique” et que même s’il est indéniable qu’il a un vaste éventail de talents offensifs parmi lesquels choisir, ils ne peuvent pas tous être dans le onze de départ.

C’est tout à fait exact. Il est impossible d’accueillir Phil Foden, Jack Grealish, Raheem Sterling, Bukayo Saka, Marcus Rashford, James Maddison et Mason Mount, et de leur donner tout le temps de jeu dont ils ont envie.

C’est sept des meilleurs joueurs offensifs de la Premier League. Et cela ne tient même pas compte des attaquants – dont l’un a remporté le soulier d’or lors de la dernière Coupe du monde.

Mais au-delà des chiffres, qu’en est-il de la philosophie de Southgate ? Je dirais que c’est pragmatique. Défensif – mais pas négatif.

Pourquoi la défense est une priorité pour Southgate lors des tournois

Lorsque Southgate a pris la relève en tant que manager de l’Angleterre, lui et son assistant Steve Holland se sont mis à analyser exactement pourquoi cette génération après génération d’équipes anglaises avait sous-performé lors des tournois majeurs.

Ils ne comprenaient pas pourquoi l’équipe semblait toujours traverser les qualifications, pour trébucher en finale.

Lorsqu’il était manager des U21 en 2014, Southgate était un architecte clé du programme “England DNA”, aux côtés de Dan Ashworth – alors directeur du développement de l’élite de la FA.

Le centre de ce plan consistait à créer une voie permettant aux jeunes talents de progresser vers l’équipe senior et d’être prêts à gagner.

Dans le cadre de notre documentaire Gareth Southgate: Making A Manager, nous revenons sur l'expérience de tournoi du manager anglais jusqu'à présent.



Mais ils ont également étudié ce qui avait fait de l’Italie et de l’Allemagne, par exemple, les opposés polaires de l’Angleterre, en étant apparemment des réussites pérennes dans les finales majeures, quelle que soit leur forme d’entrée dans le tournoi.

Une partie de la conclusion était que les équipes les plus performantes dans les tournois étaient aussi les plus avares.

En termes simples, dans les matchs à élimination directe, si vous ne concédiez pas, vous ne pouviez pas perdre.

Et donc Southgate a déterminé que ses équipes d’Angleterre seraient basées sur une base défensive solide.

Lors de la dernière Coupe du monde en Russie, l’Angleterre a encaissé quatre buts lors de ses cinq premiers matchs, avant de s’incliner en demi-finale face à la Croatie. Ils n’avaient gardé qu’une feuille blanche.

Dans l’analyse post-tournoi, Southgate et Holland ont décidé que l’Angleterre devait être plus serrée.

Aux Euros de l’été 2021, l’Angleterre n’a encaissé aucun but jusqu’à la demi-finale contre le Danemark. C’est cinq matchs et cinq clean sheets. Et l’Angleterre était finalement à quelques tirs au but de remporter son premier trophée majeur en 55 ans.

Preuve, selon Southgate, que son approche était correcte.

Il est donc naïf de penser qu’il va soudainement changer de philosophie maintenant, alors qu’il est convaincu que ses recherches et ses tactiques ont été parfaitement justifiées.

Gary Neville, Karen Carney, Jamie Redknapp et Jamie Carragher donnent leurs prédictions sur qui, selon eux, sera titulaire pour l'Angleterre lors de leur premier match contre l'Iran, et qui sera le plus précieux pour Southgate tout au long du tournoi.



Le coach anglais est critiqué pour avoir régulièrement inclus deux milieux de terrain défensifs dans son onze de départ, même contre certains des “non-élites” du football mondial. Il pourrait bien le faire à nouveau contre l’Iran lors du match d’ouverture du groupe B, car Declan Rice est un shoo-in et Kalvin Phillips a besoin de temps de jeu après s’être remis d’une opération à l’épaule.

Et nous devrions nous attendre à ce que cette approche se poursuive au Qatar car Southgate sait que la défense de l’Angleterre est le talon d’Achille de l’équipe et il essaiera de la protéger à tout prix.

L’Angleterre est plus vulnérable défensivement dans ce tournoi que jamais sous le règne de Southgate. Reece James et Ben Chilwell sont absents pour cause de blessure, Kyle Walker est dans l’équipe mais se remet d’une opération à l’aine, et Harry Maguire est à des kilomètres d’être choisi en premier dans l’ordre hiérarchique de Manchester United.

Et il est donc inévitable – et compréhensible – que Southgate veuille un tampon devant sa défense.

Qu’y a-t-il derrière les décisions tactiques back-three / back-four de Southgate…

Image:

Gareth Southgate et son assistant Steve Holland ont une approche éprouvée des configurations tactiques de l’Angleterre





De même, Southgate est critiqué pour avoir favorisé trois défenseurs centraux dans une formation 3-5-2. L’argument est le suivant : “Pourquoi avez-vous besoin de trois défenseurs centraux contre des équipes qui s’assiéront profondément contre l’Angleterre, comme nous nous attendons à ce que l’Iran le fasse ?”

C’est une perspective très juste, que de nombreux experts ont exprimée.

La réponse de Southgate, en privé, est que la formation libère les arrières latéraux anglais pour pousser et offrir des options d’attaque plus larges.

Quelle que soit la formation choisie par cette équipe d’Angleterre, elle attaque avec cinq joueurs et défend avec cinq joueurs. Ce n’est pas différent s’il s’agit d’un dos plat à quatre ou d’un dos à trois.

Cela nécessite quelques explications, alors voilà…

Avec un arrière à quatre, l’Angleterre est comme la plupart des équipes de club – les arrières latéraux ont pour instruction de se mettre en liaison les uns avec les autres, et si l’un pousse en avant pour soutenir l’attaque, l’autre doit s’asseoir et couvrir toutes les pauses rapides de l’adversaire. .

Avec trois défenseurs centraux, les deux ailiers anglais sont autorisés à avancer en même temps car ils disposent d’une couverture défensive suffisante en cas d’échec d’une attaque.

Ainsi, avec l’une ou l’autre formation, il y a (supposé être) trois défenseurs et deux milieux de terrain à l’esprit défensif pour briser les attaques de l’opposition. Et, par conséquent, il y a cinq joueurs à l’esprit offensif qui devraient aller chercher les buts.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le panel de l'avant-première de la Coupe du monde discute des adversaires de l'Angleterre en Coupe du monde dans le groupe B et analyse jusqu'où l'Iran, les États-Unis et le Pays de Galles peuvent aller au Qatar.



La principale différence entre les deux formations est la direction d’attaque. Si les analystes de Southgate pensent qu’un adversaire est vulnérable, il peut opter pour trois défenseurs centraux. Avoir deux ailiers attaquant librement dans la formation anglaise – ainsi que deux ailiers – est logique, pour essayer d’exposer cette faiblesse.

Si les entraîneurs anglais pensent que les arrières latéraux adverses sont forts et qu’une attaque étroite créerait plus d’opportunités, alors un arrière plat à quatre pourrait mieux fonctionner, avec un joueur attaquant anglais supplémentaire en position centrale.

De même, si l’analyse montre qu’un adversaire a ses propres options d’attaque larges et solides, avoir deux arrières latéraux anglais qui poussent et laissent beaucoup d’espace derrière est insensé.

Pour résumer, il est trop simpliste de dire que Southgate est trop prudent, même s’il est tout à fait juste de dire que Southgate est sur la défensive.

Et, après avoir atteint la finale de l’Euro il y a tout juste 16 mois, ne vous attendez pas à ce qu’il change de tactique au Qatar.

