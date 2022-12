Carnet de notes du journaliste anglais: Jordan Henderson est la clé de la forme de Jude Bellingham – mais Gareth Southgate s’en tiendra-t-il? | Nouvelles du football

Gareth Southgate a salué les performances de Jordan Henderson au Qatar, affirmant qu’il méritait beaucoup de crédit pour avoir aidé Jude Bellingham à briller dans cette Coupe du monde.

Henderson et Bellingham ont développé une relation étroite à la fois sur et en dehors du terrain depuis que l’Angleterre s’est envolée il y a trois semaines – comme en témoigne la célébration du capitaine de Liverpool pour le premier but contre le Sénégal lors du dernier match des 16 – un objectif qui a été mis en place par un course brillante et croix de Bellingham.

Henderson et Bellingham célèbrent après avoir combiné pour le premier but de l’Angleterre contre le Sénégal





Henderson a pointé les supporters anglais du stade Al Bayt vers l’adolescent, affirmant qu’il méritait tout le crédit, seulement pour que Bellingham retourne le geste et appelle les supporters à applaudir son mentor plus âgé.

Southgate dit que Henderson n’a jamais été aussi influent et plus important pour l’Angleterre.

“C’est la meilleure version de Hendo que nous ayons eue”, déclare le manager. “Il a l’air en bonne condition physique, touche du bois. Son influence sur le groupe est fantastique, elle l’a toujours été. Et pour marquer un but, il le mérite vraiment.”

Gary Neville dit que Jude Bellingham joue d’une manière qui lui rappelle Steven Gerrard et Roy Keane



Il ne fait aucun doute que Bellingham a mûri, tout comme son rôle au sein du milieu de terrain anglais. Il a maintenant remporté 21 sélections en Angleterre, à l’âge de 19 ans.

Southgate cherchait le fleuret parfait pour jouer aux côtés de Bellingham, pour lui donner cette liberté de se déplacer. Et il pense l’avoir trouvé – avec l’expérience et la défensive d’Henderson et de Declan Rice.

“J’ai senti que dans le match contre les États-Unis (le deuxième match de groupe), nous imposions une énorme responsabilité à Jude et c’était un match difficile à gérer au milieu de terrain”, explique-t-il.

“C’était difficile avec le pressing et la résolution de problèmes, et nous pensions que Jordan avait aidé cela et nous pensons qu’il donne à Jude un peu plus de liberté. Il n’a pas besoin d’être aussi discipliné en termes de position.”

Néanmoins, le manager anglais affirme que le rôle de Bellingham reste un travail en cours.

Bellingham et Henderson célèbrent le premier but de l’Angleterre contre le Sénégal





“Pour le moment, il est encore jeune et apprend encore quand appuyer et quand ne pas appuyer”, explique-t-il.

“Le point positif, c’est qu’il retourne tellement de balles et les récupère pour vous. Nous devons toujours trouver le bon équilibre dans l’équipe.

“Nous voulons être positifs, nous pensons que nous l’avons fait jusqu’à présent dans ce tournoi. Nous avons de l’énergie dans l’équipe, nous avons des jambes dans l’équipe, nous avons de la profondeur dans l’équipe.

“Donc je ne pense pas que nous devrions dériver trop loin de ce que nous avons été.”

Cette dernière déclaration de Southgate est essentielle et laisse entendre que les fans anglais ne devraient pas s’attendre à trop de changements dans son alignement contre la France.

Neville: La France en QF est le match d’une vie

Gary Neville pense que le quart de finale de la Coupe du monde de l’Angleterre contre la France est un match “une fois dans une vie” pour l’équipe de Southgate



Gary Neville pense que l’Angleterre contre la France en quart de finale de la Coupe du monde est un “match d’une vie” et pense que Kyle Walker est l’homme idéal pour affronter Kylian Mbappe.

L’Angleterre a organisé une énorme confrontation en Coupe du monde avec les champions en titre après avoir battu le Sénégal avec une victoire 3-0 en huitièmes de finale dimanche soir.

“C’est le match d’une vie samedi”, a déclaré Neville Sports du ciel.

“Quand je repense à ma propre carrière et que j’ai joué dans des matchs comme celui de l’Euro 1996 ou en 2004 et 2006 contre le Portugal. Ces matchs sont une ou deux occasions dans une vie. L’Angleterre contre la France un samedi soir lors d’un quart de Coupe du monde- final, ils ne viennent pas très souvent dans votre vie. Ce sont de grands moments. Je ne peux pas attendre.

“Je ne pense pas que les gars pourront attendre. C’est un match que nous pouvons perdre, nous le savons, ce sont des champions du monde et une équipe fantastique. Je pense toujours que vous pouvez aller profiter de matchs comme celui-ci car il y a moins de pression que de jouer contre un Sénégal.Comme si vous vous faisiez assommer là-bas, l’enfer se déchaîne.

“Si vous perdez samedi, à moins que ce ne soit une pagaille, ce qui ne sera pas le cas, vous sortirez du tournoi en obtenant un par. Sortir au deuxième tour est un bogey, les demi-finales sont un birdie et un finale est un aigle. Et la gagner sera un albatros.

La route potentielle de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde

L’Angleterre affrontera la France samedi soir en quart de finale de la Coupe du monde après avoir battu le Sénégal en huitièmes de finale.

L’Angleterre contre la France débutera à 19 heures le samedi 10 décembre.

Avant la défaite 3-0 de l’Angleterre contre le Sénégal, la France avait atteint les quarts de finale en battant la Pologne.

Si elle atteignait les demi-finales, l’Angleterre jouerait alors le mercredi 14 décembre contre Maroc, Espagne, le Portugal ou Suisse.

La Finale de la coupe du monde est le dimanche 18 décembre.