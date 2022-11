Carnet de notes du journaliste anglais : Harry Kane, Jude Bellingham, Raheem Sterling et Bukayo Saka devraient-ils se reposer pour le match contre le Pays de Galles ? | Nouvelles du football

L’Angleterre a produit une performance molle lors d’un match nul et vierge contre les États-Unis vendredi, mais qu’est-ce qui a causé la chute des niveaux quatre jours seulement après une impressionnante victoire 6-2 contre l’Iran ? Sky Sports Nouvelles‘ le journaliste Rob Dorsett fait part de ses réflexions depuis Doha…

Kane a-t-il des problèmes de forme physique?

Harry Kane déplore une occasion manquée lors du match nul 0-0 de l’Angleterre contre les États-Unis





Harry Kane n’a pas l’air en forme. Oui, il a été autorisé à jouer contre les États-Unis, mais il n’avait pas l’air aussi mobile ou vif qu’un Kane qui tire à fond.

Comme ce fut le cas lors des 20 minutes contre l’Iran, après avoir reçu ce coup violent à la cheville et avant d’être remplacé, il s’est montré exceptionnellement inefficace.

De plus, Kane a raté une chance dans le temps additionnel qu’il engloutirait, neuf fois sur 10, pour permettre à l’Angleterre de remporter une vilaine victoire.

J’ai appris que Kane avait raté plus d’une séance d’entraînement en Angleterre la semaine dernière, dans la préparation du match contre l’Iran, alors que les physios et les médecins de la FA géraient sa charge de travail.

Rob Dorsett et Kaveh Solhekol analysent le match nul 0-0 de l’Angleterre contre les États-Unis lors de la Coupe du monde au Qatar.



Rappelez-vous, Antonio Conte a déclaré une semaine avant que le capitaine des Spurs ne s’envole pour la Coupe du monde que Kane était “vraiment, vraiment fatigué”.

“Et hier, nous avons eu une séance d’entraînement en douceur et à un moment donné, il s’est arrêté pour récupérer de l’énergie”, a poursuivi Conte.

Avec l’Angleterre presque jusqu’aux 16 derniers, il y a un argument solide pour qu’il soit reposé. Récupérez, recentrez-vous et préparez-vous pour de plus grands jeux à venir. Mais je doute que le patron de l’Angleterre pense comme ça.

Gareth Southgate a plaisanté avant le match contre les États-Unis : “Ce serait une décision courageuse de le laisser en dehors de l’équipe de départ !”

Peut-être est-il temps pour le coach anglais d’être courageux?

James Allcott et Zac Djellab rejoignent Kyle Walker dans The Heated Debate pour évaluer les performances des défenseurs anglais lors du match nul et vierge contre les États-Unis.



Existe-t-il des alternatives ?

Marcus Rashford a semblé vif lorsqu’il est sorti du banc lors des deux premiers matches, et il a également eu la confiance de marquer son premier but en Coupe du monde.

Dans ce qui sera probablement une rencontre plus proche de la Premier League contre le Pays de Galles, avec plus de physique sur le terrain, pourquoi risquer un Kane déjà en difficulté ? Surtout lorsque le rythme et la course directe de Rashford causeraient à la défense du Pays de Galles tout un tas de problèmes différents.

Après le match nul de l’Angleterre contre l’Amérique, l’ambiance et les attentes, tant pour les joueurs que pour les fans, sont revenues à ce qu’elles étaient à la veille du tournoi : mitigées.

Kaveh Solhekol de Sky Sports News a les dernières nouvelles du Qatar alors que l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate s’entraîne avant son dernier match de groupe contre le Pays de Galles.



Avant le début de la Coupe du monde, si vous aviez proposé à quiconque dans le camp anglais ou dans les tribunes un scénario où seule une défaite de quatre buts contre le Pays de Galles lors du dernier match du groupe B pourrait empêcher la progression vers les huitièmes de finale, la plupart auraient heureusement pris cela.

L’Angleterre avait disputé six matchs sans victoire – sa pire course sous Southgate – et avait une foule de blessures et de soucis de forme. Mais ensuite, l’Angleterre a mis six buts devant l’Iran avec le genre de verve offensive fluide que nous n’avons pas vue depuis longtemps.

Les deux plus jeunes stars anglaises se sont épanouies. Bukayo Saka et Jude Bellingham avaient pris d’assaut leur premier match de Coupe du monde. Le plaisir et l’attente ont grimpé en flèche. Puis vint une performance tiède et léthargique, à peine quatre jours plus tard contre les États-Unis.

Attendez-vous à ce que Southgate fasse quelques changements pour le dernier match de groupe de l’Angleterre contre le Pays de Galles.

Les supporters anglais au Qatar réagissent au match nul 0-0 de leur équipe contre les États-Unis lors de la Coupe du monde.



Des problèmes de blessures plus larges subsistent

Au-dessous de tout cela, ces soucis de blessure et de forme demeurent. James Maddison s’entraîne maintenant avec l’équipe complète d’Angleterre pour la première fois depuis son départ pour le Qatar il y a une semaine et demie. Ne vous attendez pas à ce qu’il soit jeté directement dans le onze de départ, cependant.

Un autre gros appel que Southgate doit sûrement faire est de jouer Phil Foden dès le début. C’était déconcertant qu’il soit resté sur le banc contre les États-Unis – alors que l’Angleterre n’avait effectué que trois de ses cinq remplacements et qu’elle avait besoin de quelqu’un de rusé et de prouesse de passe pour ouvrir la défense américaine.

Saka et Raheem Sterling n’ont pas été en mesure d’avoir le même impact surprenant contre les États-Unis que contre l’Iran, et les deux sont donc dans la ligne de mire avec autant d’options d’attaque de qualité dans cette équipe d’Angleterre.

Gary Neville décrit Phil Foden comme un “talent générationnel” et pense que le milieu de terrain aurait dû participer au match nul 0-0 de l’Angleterre contre les États-Unis.



Southgate examinera également si Bellingham devrait se reposer contre le Pays de Galles. Formidable face à l’Iran, il s’est montré beaucoup moins efficace face à un milieu de terrain américain chargé et énergique. C’était son 24e match cette saison – c’est 24 matchs en 17 semaines. Il a 19 ans, rappelez-vous.

Kalvin Phillips a besoin de temps de jeu alors qu’il poursuit sa forme physique et Jordan Henderson a apporté un leadership et un contrôle indispensables au milieu de terrain anglais lorsqu’il est sorti du banc vendredi soir. Ils poussent pour les places de départ.

Tout comme Kyle Walker, dont le rythme et la conduite seraient un ajout bienvenu à l’approche piétonne de l’Angleterre en ce moment. Les rapports médicaux peuvent dicter combien Walker peut jouer, cependant, après avoir subi une opération à l’aine le mois dernier.

Dilemme de la porte sud

Gareth Southgate





Le seul vrai positif à sortir de l’America Dross-fest était une feuille blanche de l’Angleterre. Il n’y en a eu qu’un lors des huit précédents internationaux. Et cela suggère que le débat sur l’implication de Harry Maguire dans l’équipe d’Angleterre est terminé pour le moment. Jusqu’à présent, le demi-centre décrié de Manchester United a bien paru dans les deux matchs de la Coupe du monde.

Southgate a donc un dilemme : l’Angleterre a besoin d’une victoire pour assurer la première place du groupe B et aligner un match des 16 derniers matchs contre l’Équateur ou le Sénégal, au lieu des Pays-Bas. Ils ont également besoin d’une victoire pour reprendre leur élan après le bégaiement des États-Unis.

Cela suggérerait qu’il doit jouer son XI le plus fort.

Harry Maguire a été élu joueur le plus performant d’Angleterre contre les États-Unis par les lecteurs de Sky Sports, tandis que le manager Gareth Southgate a réitéré sa confiance en le joueur.



Mais il y a aussi une vue d’ensemble de la meilleure façon de se préparer pour les matchs à élimination directe, Maddison, Walker et Phillips ayant besoin de temps de jeu, et Kane, Bellingham et Saka ayant besoin de repos.

Comme toujours, les sélections du manager anglais seront examinées de près et, finalement, jugées sur le prochain résultat – un résultat qui donnera le ton pour les matchs à élimination directe de l’Angleterre à venir.