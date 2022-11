Carnet de notes du journaliste anglais: Gareth Southgate restera avec l’équipe qui a battu l’Iran contre les États-Unis | Nouvelles du football

Gareth Southgate pourrait bien conserver le même onze de départ pour le deuxième match du groupe B de l’Angleterre contre les États-Unis vendredi.

Ne vous attendez pas à beaucoup de changements, voire aucun, après que l’équipe ait enregistré sa plus grande victoire de tous les temps pour lancer sa finale de Coupe du monde.

Le vieil adage “ne changez pas une équipe gagnante” résonnera fort dans l’esprit de Southgate, tels étaient les aspects positifs de la victoire 6-2 contre l’Iran.

Et – James Maddison mis à part – le reste de l’équipe a reçu un bilan de santé impeccable avec tout le monde disponible pour la sélection.

Voir le capitaine Harry Kane s’entraîner là-bas, sans aucune attache sur sa cheville droite gênante et se déplaçant librement et apparemment sans douleur, est le plus grand avantage pour le patron anglais.

Kane est le seul irremplaçable d’Angleterre. Le seul homme dont l’absence affaiblit considérablement une Angleterre partant du XI. Il va commencer.

Tout comme Harry Maguire, qui remportera sa 50e sélection internationale.

Probablement la sélection la plus controversée dans l’annonce originale de l’équipe de Southgate, et encore une fois quand il a obtenu le feu vert pour ancrer la défense contre l’Iran lundi – Maguire s’est remis de la maladie qui l’a forcé à quitter le stade Khalifa International.

Jamie Carragher affirme que si les équipes d'Angleterre dans lesquelles il a été impliqué étaient qualifiées de "génération dorée", alors la récolte actuelle de talents doit être considérée comme la même compte tenu des réalisations de Gareth Southgate.



Southgate bricole rarement sa défense si elle fonctionne bien, et bien qu’il y ait des inquiétudes quant à la facilité avec laquelle une attaque iranienne démoralisée a réussi à pénétrer en seconde période, marquant un but mal marqué et un penalty douteux, je m’attendrais à ce que l’Angleterre reste avec un dos plat quatre.

Cette formation permet un homme supplémentaire au milieu de terrain, ce qui pourrait être critique alors qu’ils tentent de contrer les niveaux d’énergie et le fonctionnement de l’équipe américaine.

C’est là que l’athlétisme de Jude Bellingham revient de plus belle.

Il a marqué son premier but en Angleterre et le premier but de son pays de ce tournoi contre l’Iran. Plus important encore, il a apporté une mobilité et une énergie au milieu de terrain anglais qui seront cruciales contre les Américains.

Il était joueur du match contre l’Iran et pourrait s’avérer être l’un des joueurs les plus importants d’Angleterre au fur et à mesure que le tournoi progresse.

Bellingham est le numéro 8 traditionnel qui manque à l’Angleterre et qu’elle recherche depuis de nombreuses années. Un bon joueur box-to-box avec un moteur bien réglé et une aptitude à l’attaque autant qu’à la défense.

Il s’est rendu incontournable.

Image:

Jude Bellingham est un certain partant pour l’Angleterre





La même chose peut être dite de Bukayo Saka. Exceptionnel toute la saison jusqu’à présent pour aider Arsenal au sommet de la Premier League, il a poursuivi cette forme pour l’Angleterre.

Ses deux buts – tous deux brillamment pris – étaient un bonus, et ce serait un brave (ou un idiot) qui doute qu’il gardera sa place sur l’aile droite.

À moins qu’il n’y ait des problèmes de forme physique dans les coulisses que Southgate n’a pas révélés, peut-être que le seul domaine où il a une décision importante à prendre est à l’arrière droit.

L'entraîneur anglais Gareth Southgate était satisfait de la victoire 6-2 sur l'Iran, mais admet qu'ils devront être meilleurs contre les États-Unis



Walker pousse pour un retour à l’action

Kyle Walker s’est proclamé en forme et prêt à jouer, après avoir subi une opération à l’aine au début du mois dernier. Son rythme pourrait être un véritable bonus contre les États-Unis, que l’Angleterre aille avec trois défenseurs centraux ou un plat à quatre.

Non pas que Kieran Trippier ait fait quoi que ce soit de mal contre l’Iran. Il était un solide sept sur 10, comme il l’est toujours, et sa capacité de balle morte offre une option dangereuse sur coups de pied arrêtés.

Image:

Kieran Trippier espère repousser le défi de Kyle Walker à l’arrière droit





Trippier a été remplacé après qu’un lourd défi en seconde période l’ait laissé terrassé lundi. Il s’est entraîné, mais la façon dont il s’est remis de ce coup pourrait influencer la pensée de Southgate.

La sélection d’arrière droit pourrait se résumer à laquelle de Trippier et Walker a la meilleure condition physique.

Il y a des raisons crédibles pour que Walker et Kalvin Phillips aient tous les deux du temps de jeu, car ils ont besoin de quelques minutes dans leurs jambes pour poursuivre leur rééducation après une opération.

Mais avec le luxe de cinq remplaçants par match, il se pourrait bien que leur implication soit hors du banc pour l’instant.

Southgate sera également parfaitement conscient que, si l’Angleterre battait les États-Unis, elle se qualifierait pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde avec un match à perdre – un match (contre le Pays de Galles) qui lui donnerait le luxe de donner à de nombreux autres joueurs de l’équipe un épuisement.

Une seule fois pendant les Euros, lorsque l’Angleterre s’est rendue jusqu’en finale, Southgate a apporté plus de deux changements à son onze de départ, par rapport au match précédent.

On s’attendrait à ce qu’il utilise une philosophie similaire au Qatar, et donc si l’Angleterre continue à bien performer, il pourrait bien y avoir une cohérence dans sa sélection d’équipe d’un match à l’autre.