Carnet de notes du journaliste anglais: Gareth Southgate adoptera une approche prudemment pragmatique du match contre l’Iran | Nouvelles du football

Patience – c’est ce que Gareth Southgate a demandé lors de sa conférence de presse à la veille du premier match de l’Angleterre à la Coupe du monde 2022.

Vous avez senti que cet appel visait autant les supporters anglais que ses joueurs, qui risquent de se heurter à une résistance iranienne obstinée. Un blocage bas, qui va frustrer et perturber.

Néanmoins, ne vous attendez pas à ce que le coach anglais abandonne le pragmatisme prudent qui a si bien servi son équipe lors des deux derniers tournois majeurs.

Le match d’ouverture de l’Angleterre lors de la Coupe du monde de Russie il y a quatre ans a été décrit par les médias comme “un début bégayé”, “terne” et “sans intérêt”.

Harry Kane a marqué un vainqueur du temps d’arrêt à Volgograd contre la Tunisie pour remporter une victoire 2-1 sur une équipe classée 23e au classement de la FIFA. Mais, surtout, ils ont gagné. Et ce fut le début de la meilleure course de l’Angleterre en finale de Coupe du monde depuis plus d’un demi-siècle.

L’Iran est mieux classé trois places maintenant que la Tunisie à l’époque et si vous offriez à Southgate quelque chose de similaire mais efficace dans ce match d’ouverture du groupe B, il vous casserait la main. Ce premier match pour l’Angleterre est une question de résultat et évite les blessures aux joueurs clés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant lors du GP d’Abu Dhabi, Emile Smith Rowe d’Arsenal pense que l’Angleterre peut gagner la Coupe du monde au Qatar



Le Southgate naturellement prudent sera infiniment conscient des pièges s’il perd. Les équipes qui n’ont pas de points après leur premier match de groupe ont souvent du mal à progresser. Ils n’ont aucune marge de manœuvre et doivent gagner leurs deux derniers matchs pour garantir leur qualification. Quatre points, et c’est une loterie si vous arriverez aux huitièmes de finale.

Vous savez que dans son esprit, même s’il ne l’admet pas publiquement, Southgate pensera qu’un match nul n’est pas un mauvais résultat. Les États-Unis et le Pays de Galles (en particulier) offriront des défis plus difficiles – en particulier compte tenu des troubles en Iran qui engloutissent toujours la nation et ont un impact sur l’équipe nationale de football.

La question clé en ce qui concerne la tactique de Southgate concerne la formation. En privé, le coach anglais et son assistant Steve Holland sont perplexes face à l’opinion générale selon laquelle jouer avec trois défenseurs centraux est négatif et pas assez offensif.

Et même s’il est possible que ce soit le système qu’ils pourraient utiliser contre l’Iran, il se pourrait bien qu’ils optent pour un arrière plat à quatre, afin d’avoir un joueur supplémentaire au milieu de terrain – et ce joueur serait presque certainement Jude Bellingham.

L’idée que Southgate pourrait modifier sa formation défensive afin d’accueillir un milieu de terrain de 19 ans est extraordinaire. Mais c’est une description tout aussi pertinente des performances de Bellingham cette saison – 23 apparitions pour le Borussia Dortmund, dont beaucoup en tant que capitaine, en témoignent.

Un arrière quatre permettrait au sélectionneur anglais d’atteindre trois objectifs cruciaux en un : obtenir un joueur offensif supplémentaire sur le terrain, exploiter l’athlétisme, l’énergie et la véritable capacité de Bellingham en défense et en attaque, et – surtout – obtenir également de Kalvin Phillips le temps de jeu qui il a désespérément besoin.

Le milieu de terrain de Manchester City a subi une opération à l’épaule en septembre et il a joué moins de 70 minutes de football toute la saison.

Pour un homme qui était toujours présent dans la course de l’Angleterre à la finale de l’Euro, et que Southgate évalue si bien aux côtés du partant garanti qu’est Declan Rice, c’est une inquiétude.

Southgate voudra un Phillips à fond pour les matchs clés à venir, et il est donc essentiel de lui faire passer quelques minutes sur le terrain maintenant. Cela pourrait cependant être réalisé en le faisant entrer après une heure de jeu, par exemple.

Et rappelons qu’il s’agit de la première Coupe du monde où cinq remplacements sont autorisés. Cela signifie que Southgate peut changer la moitié de tous ses joueurs de champ pendant le match, et cela signifie que le 11 de départ qu’il choisit est moins fondamental qu’il ne l’était.

Cela signifie également que celui qu’il choisit pour démarrer aux côtés de Raheem Sterling et Harry Kane (qui sont tous deux des partants cloués) pourrait bien être invité à jouer un rôle plus discipliné, avec un œil sur les contre-attaques de l’opposition,

Cela indiquerait peut-être que Bukayo Saka ou Mason Mount seraient les troisièmes du trio offensif – qui ont tous deux un sens défensif et ont été remarquables en faisant le sale boulot pour Southgate dans les matchs passés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul Merson et Clinton Morrison expliquent leurs onze de départ pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Iran



Que ce soit un arrière trois ou un arrière quatre que Southgate choisit, Harry Maguire est presque certain d’être le centre de cette défense. Ce sera controversé, compte tenu de son manque de temps de jeu pour Manchester United et de sa confiance ébranlée, qui n’a pas été aidée par un hurlement défensif qui a coûté un but à l’Angleterre contre l’Allemagne à Wembley il y a huit semaines.

La campagne cauchemardesque de l’Angleterre dans la Ligue des Nations signifie qu’elle n’a pas gagné depuis six matches – la pire série de résultats de l’équipe depuis que Southgate a pris les rênes.

Il cherchera désespérément à mettre fin immédiatement à cette course sans victoire dans cette Coupe du monde, et si l’Angleterre y parvient, la confiance – parmi les joueurs et les fans – reviendra sans aucun doute rapidement.