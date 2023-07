Carnet de notes du journaliste : 500 jours et plus alors que la guerre en Ukraine continue

Cette semaine marquera 500 jours de guerre en Ukraine. Une étape incroyable pour ceux d’entre nous qui ont suivi la bataille avec la Russie depuis le début, mais beaucoup plus significativement, bien sûr, pour ceux qui l’ont vécue en Ukraine… certains à peine.

Un nouveau sondage est sorti qui explique à quel point cette guerre est profonde et brûlante pour les gens d’ici. Il a révélé que 80% des Ukrainiens avaient soit un membre de la famille, soit un ami tué ou blessé à la suite de cette guerre.

Nous avons trouvé la vérité de cette statistique dans le centre de Kiev. C’était notre dernier tournage du voyage actuel en Ukraine. Et peut-être le plus émouvant.

Un espace public a été transformé en un champ de petits drapeaux ukrainiens jaunes et bleus. Chacun avec un nom et un message écrit dessus. Chacun représentant un mort de cette guerre. Des êtres chers viennent y laisser leurs pensées et leurs souvenirs.

Un homme était là avec sa jeune fille, plantant un drapeau pour un soldat mort avec lequel l’homme avait été au combat dans le combat acharné autour de la ville orientale de Bakhmut.

« C’était mon meilleur ami », nous a-t-il dit, « j’ai l’impression d’avoir perdu mon cœur. »

Deux femmes… des sœurs… étaient là avec une double douleur. L’une avait perdu son mari à la guerre. Tous deux avaient perdu un frère.

En larmes, l’un d’eux nous a dit, avec un message clair pour Vladimir Poutine : « C’est très injuste car le monde entier ne peut pas vaincre un seul homme et nous en souffrons. »

Aucun voyage en Ukraine n’est facile. Ou sans incident. Celui-ci a commencé avec les Russes qui ont creusé un trou dans un barrage hydroélectrique critique dans le sud du pays. Inondant une région entière avec un torrent toxique jaillissant. Laissant la mort et la destruction dans son sillage.

Les responsables avec qui nous avons parlé l’ont comparé à rien de moins que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl… juste sans les radiations.

Et ce voyage s’est terminé avec les retombées encore ressenties du soulèvement armé raté – certains l’ont qualifié de tentative de coup d’État – du groupe de mercenaires Wagner, contre les dirigeants militaires de la Russie. Pendant environ 24 heures, nous avons rendu compte, et beaucoup ont regardé, alors que la plus grande puissance nucléaire du monde vacillait au bord du chaos.

Elle a été évitée et Vladimir Poutine est encore, pour le moment du moins, en train de recoller les morceaux.

Les responsables avec qui nous avons parlé ici à Kiev ont regretté que la mutinerie n’ait pas duré assez longtemps pour qu’ils en profitent vraiment. Mais le voyait toujours comme un signe de l’emprise glissante de Poutine.

Et entre ces deux événements énormes, nous avons suivi le démarrage lent et réticent de ce qu’on appelle maintenant la contre-offensive « d’été » de l’Ukraine contre la Russie.

Après quelques semaines de progrès hésitants, nous avons demandé au ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Resnikov, s’il s’agissait de la « blitzkrieg » américaine et occidentale qui avait été tant attendue.

« Non Non Non Non! » me cria-t-il en retour. Mais a promis des résultats quand le moment était venu.

De notre point de vue, l’Ukraine est actuellement confrontée à deux gros problèmes. Premièrement, avec tout l’équipement que l’Occident lui a donné, il n’a toujours pas la maîtrise totale du ciel. Et cela permet aux avions, hélicoptères et drones russes de retirer le blindage.

Deuxièmement, la Russie a eu des mois pour creuser, poser des mines, disposer des pièges, visant à bloquer toute avancée ukrainienne. Même si une armée se déplace sur ses propres terres occupées, elle a encore besoin de plus de troupes pour avancer

Et l’horloge tourne. Il y a un grand sommet de l’OTAN en Lituanie la semaine prochaine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy voulait désespérément avoir quelque chose à montrer à ses alliés occidentaux. Il pourrait partir les mains vides.

Et incroyablement, alors que nous transpirons pendant les longues et chaudes journées d’été à Kiev, les gens ici s’inquiètent déjà de savoir quand le mauvais temps froid et le sol détrempé de la fin de l’automne et du début de l’hiver s’installeront, dans environ quatre mois. Ralentir leurs efforts.

L’autre chose à laquelle l’Ukraine doit faire face. Son ennemi, la Russie, ne respecte pas les « règles ». Pilonnant des cibles civiles, le plus frappant de ce voyage a été une frappe de missile sur une pizzeria dans la ville orientale de Kramatorsk. Treize personnes ont été tuées et plus de 60 ont été blessées.

Parmi les blessés, un Américain du nord de l’État de New York, Cris Zeledon, 24 ans. Il était ici en train de livrer des fournitures médicales humanitaires des États-Unis aux soldats en première ligne. Il est maintenant dans un hôpital de Kiev avec des blessures graves.

Et ainsi la guerre continue. Les officiels sont toujours heureux de parler avec nous. Vous avez l’impression qu’ils savent que si le soutien aux États-Unis et dans le monde baisse, ils seront bloqués. Aussi braves, courageux et déterminés que soient les soldats et le peuple ukrainiens… ils ne peuvent pas y arriver seuls.

Mais ils le feront, s’il le faut. Après près de 500 jours de guerre, personne ne parle encore ici de compromis, de donner à Poutine un morceau supplémentaire de leur terre pour l’apaiser, de se contenter d’être presque un État vassal d’un voisin antidémocratique et doté de l’arme nucléaire.

Revenons à ce mémorial du drapeau à Kiev. Il y avait une jeune femme. La guerre l’avait vieillie au-delà de ses années. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu’elle nous a dit que son mari avait été grièvement blessé lors de combats autour de la ville méridionale de Marioupol. Il a été soigné dans un hôpital pendant six mois. Il a perdu deux camarades dans le combat.

Je lui ai demandé si elle souhaitait que la guerre contre la Russie soit terminée. À quoi elle a répondu: « Oui, mais je comprends que nous ne pouvons pas être libres tant qu’ils ne sont pas partis. »

Des hauts fonctionnaires avec qui nous avons parlé… aux jeunes enfants dans la rue avec qui nous avons bavardé… il n’y a pas de retour en arrière.

Tout le monde ici espère… prie pour… la prochaine grande surprise en leur faveur. Plus à venir.