Carnet de notes des femmes d’Angleterre: Georgia Stanway pour combler le vide de Keira Walsh contre la Chine? | Nouvelles du football

C’est la semaine que Sarina Wiegman doit montrer au monde pourquoi elle est considérée comme l’une des meilleures entraîneures du football féminin.

Une planificatrice méticuleuse de scénarios, c’est quelqu’un qui ne semble jamais phasé, mais même l’entraîneur-chef inébranlable de l’Angleterre a dû vaciller un peu cette semaine alors qu’elle envisage le défi d’essayer de garder les espoirs de Coupe du monde de son équipe en vie sans son milieu de terrain vedette Keira Walsh.

« Bien sûr, ce n’est pas bien de perdre des joueurs », a déclaré Wiegman. « D’abord pour eux et ensuite pour l’équipe. Cela fait partie du sport et ce n’est pas agréable mais il faut avancer et s’adapter à la nouvelle situation et trouver un moyen. Nous amènerons sur le terrain des joueurs qui, selon nous, peuvent gagner le jeu. C’est ce que nous faisons tout le temps.

Wiegman a refusé de confirmer l’étendue de la blessure de Walsh ou si elle participerait à nouveau à la Coupe du monde si l’Angleterre se qualifiait pour les huitièmes de finale, préférant plutôt se concentrer sur l’ici et maintenant.

Alors, comment combler le vide géant laissé par la joueuse la plus chère du football féminin ? L’économie de base vous dira qu’il n’y en a pas beaucoup qui peuvent faire ce que fait Walsh, ce qui rend presque impossible la recherche d’un remplaçant similaire.

Que regarder sur Sky Sports cette semaine Profitez de l’action en direct de l’EFL, The Hundred et plus avec NOW Sheffield Wednesday contre Southampton – 4 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Celtic vs comté de Ross – 5 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Kilmarnock contre les Rangers – 5 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Leicester contre Coventry – 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Leeds contre Cardiff – 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

Sunderland contre Ipswich – 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Football

La centaine – Du 1er au 27 août – EN DIRECT sur Sky Sports Cricket

Coupe du monde de netball – 28 juillet au 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Action

Championnat Wyndham – 3 au 6 août – EN DIRECT sur Sky Sports Golf

Avec un revirement aussi rapide depuis la victoire contre le Danemark à Sydney, l’Angleterre arrive à Adélaïde pour son dernier match de groupe après avoir eu un temps de préparation limité. Wiegman se tournera probablement vers Georgia Stanway, comme elle l’a fait contre le Danemark, non seulement pour occuper le poste vacant de milieu de terrain défensif, mais aussi pour jouer un rôle de leader.

Ce dernier ne devrait pas être un problème pour la version mature de Stanway, qui, de son propre aveu, pourrait avoir besoin de maîtriser son style combatif pour éviter de prendre une deuxième réservation du tournoi qui l’exclurait du prochain match de l’Angleterre.

Image:

Georgia Stanway a marqué le vainqueur de l’Angleterre lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde contre Haïti





« J’ai réussi 45 minutes lors du premier match et 90 minutes lors du dernier match », a-t-elle déclaré. « Alors, oui, j’espère pouvoir gérer beaucoup plus de minutes sans en prendre une autre. » En ce qui concerne le rôle plus profond, Stanway a ajouté: « Je pense que pour moi, cela apporte probablement cet élément de discipline au jeu. Pas nécessairement en sachant que je peux courir et attaquer à chaque fois. Juste en sachant que je dois protéger le dos quatre.

« Je pense que cette position m’aide parce que je l’ai un peu joué au club [level], et j’ai joué aux côtés de Keira qui est la meilleure prof sans le savoir. Donc, la chose la plus importante est que nous avons juste besoin de communiquer au milieu du terrain. La connexion que nous avons entre moi, Keira et Tooney [Ella Toone] a été facile et a été synchronisé. Demain (mardi) posera un défi différent. »

Je ne sais pas ce que Stanway avait avant de s’endormir dimanche soir, mais cela a évidemment fait l’affaire.

« Je me suis réveillée ce matin en me sentant beaucoup plus mature », a-t-elle poursuivi. « Je pense que je viens de créer un peu un rôle de leadership dans la façon dont je joue. J’ai construit beaucoup de confiance dans mon propre jeu.

« J’ai été constant à l’arrière des Euros. Je veux garder mon élan. Je peux en quelque sorte prouver mon leadership par la façon dont je joue. Je peux donner l’exemple. Je n’ai pas peur de communiquer, je vais essaie de faire deux boulots. »

Image:

Sarina Wiegman cherche à guider l’Angleterre devant la Chine vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde





Qui joue aux côtés du milieu de terrain du Bayern Munich sera un débat intéressant avant le match. Laura Coombs a remplacé Walsh la semaine dernière et en toute autre circonstance, son histoire de débuts en Coupe du monde à 32 ans après huit ans dans le désert international aurait fait la une des journaux.

Wiegman a récompensé ceux qui ont contribué en tant que remplaçants, et elle sait qu’elle peut faire confiance au joueur de Manchester City pour faire un travail. Si l’Angleterre sort de son groupe, et ce n’est pas du tout certain dans une Coupe du monde qui a provoqué de grosses surprises, l’entraîneur-chef de l’Angleterre aura une semaine pour remodeler son équipe et les goûts de la capitaine de Manchester United Katie Zelem ou Jordan Nobbs d’Aston Villa pourrait entrer dans l’équation ou repenser la formation éprouvée.

Il y a un sentiment de malaise autour de cette équipe d’Angleterre avant un match que les Lionnes ne peuvent tout simplement pas perdre – à un moment donné, les blessures et le manque de buts pourraient bien les rattraper.

On nous a rappelé que c’est deux victoires sur deux et que la qualification est entre les mains de l’Angleterre et, au milieu de toutes les battes droites jouées par Wiegman, une sorte de révélation et un léger soulagement de son milieu de terrain à qui on a demandé d’avoir sa famille en Australie.

« Nous avons tous des familles ici à peu près, même Sarina », a déclaré Stanway. « Nous aimons simplement le fait que s’il y a du temps pour se détendre, vous pouvez détourner votre esprit du football et passer du temps en famille. »

« Même Sarina ? Invité à élaborer, Stanway a ajouté: « Parfois, vous ne réalisez pas que votre entraîneur-chef est en fait humain. C’est agréable de voir que sa famille la soutient ici avec un maillot anglais. »

Peut-être y aura-t-il des aperçus plus rares sur ce qui motive Wiegman à venir, mais pour l’instant, l’Angleterre doit répondre à des questions plus immédiates et plus importantes qui seront posées par la Chine pour assurer la poursuite de son aventure australienne.

Montre La centaine vivre de Sky Sports Cricket depuis Mardi. Diffusez le Cent et plus avec NOW.