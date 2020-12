L’une des conséquences involontaires de Covid est que nous sommes tous obsédés par ce Noël, écrit Alexandra Shulman (photo)

L’une des conséquences involontaires de Covid (attendez, vous pourriez demander, y en avait-il eu l’intention?) Est que nous sommes tous obsédés par ce Noël.

Surtout l’espoir d’être avec la famille – et en particulier les grands-parents – après l’anxiété et les restrictions sans fin de cette année.

À vrai dire, ce n’est pas toujours ce que nous pensons des réunions de famille. En temps normal, il y a un certain nombre de personnes qui éviteront volontiers de passer trop de temps avec leurs proches, à cuire dans un brouillard de suralimentation et de papier d’emballage excessif.

Le bénévolat pour les heures supplémentaires de Noël n’est pas toujours une action entièrement altruiste, et à l’époque où les bureaux étaient ouverts, il était intéressant de voir combien de personnes ont réussi à trouver des raisons de reprendre le travail dès le lendemain de Noël.

Mais pas en cette année de coronavirus. Cette année, nous avons maximisé tout Noël.

Les arbres ont été installés des semaines plus tôt. Le gui, que ce soit malgré ou à cause des limites de baisers, est tombé en rupture de stock.

Les créneaux de livraison d’Ocado sont remplis jusqu’en janvier. John Lewis n’a pas eu de guirlandes lumineuses acceptables depuis des semaines (est-ce que quelqu’un utilise vraiment ces cordes bleu néon qui étaient les seules restantes?).

On pourrait penser que puisque nous étions tous à l’origine encouragés à avoir des groupes de fête plus petits, les réserves de grosses dindes auraient langui comme des giroflées à la danse, mais pas du tout. Ils sont également indisponibles depuis des semaines.

L’incertitude et la précarité de savoir si nous aurions été autorisés à nous rassembler pour Noël ont encouragé tout le monde à doubler le shebang, qui pour ceux d’entre nous maintenant lancés dans le tier 4 commence à donner l’impression que nous opérions dans un univers parallèle.

Ce que nous avons été à certains égards. Une grande partie de cette préparation excessive de Noël était une activité de déplacement.

Si nous mettions toutes les garnitures en place, suspendions suffisamment de boules scintillantes, décorions les couloirs et veillions à ce que nous ne puissions pas manquer de beurre de brandy, alors Noël serait normal.

En tant que personne avec une structure familiale assez compliquée en raison de séparations, de divorce et de personnes avec de nouveaux partenaires, cette année nous nous sommes séparés en configurations inhabituelles.

Maintenant, en tant que Londoniens, ceux-ci viennent de changer à nouveau. Pour la première fois en 25 ans, mon fils avait prévu d’être chez son père, les deux évitant le groupe plus large que j’avais espéré rencontrer. Maintenant, il est coincé à la maison avec moi.

Pendant ce temps, mon partenaire ne pourra pas passer du temps avec ses enfants comme prévu.

Bien sûr, Covid pourra peut-être faire des ravages dans le monde, mais cela ne modifiera pas la dynamique familiale habituelle de ceux qui sont encore capables de se rencontrer.

Tout le monde sait que la famille peut vous liquider comme rien d’autre, même si vous vous aimez.

Quelques minutes après la réunion, les frères et sœurs adultes reviennent aux modèles de comportement compétitif de l’enfance, tandis que les adolescents devront encore être arrachés de leur smartphone et forcés de mettre des chaussures pour le déjeuner.

Néanmoins, face au chaos général et à l’insécurité de cette année, rien de tout cela n’a d’importance ou n’est même rappelé.

La vision réparatrice d’un festin de Dickens avec la famille réunie alors que le pudding est allumé et que les craquelins sont tirés est la couverture de sécurité émotionnelle dont nous rêvons tous.

Certains d’entre nous ne pourront peut-être pas en profiter cette année, mais je vais essayer de tenir compte du conseil qui m’a été offert hier soir à propos d’un Noël en mini-format: «Pensez-y simplement comme mignon et confortable.

Les jeans de Camilla sont-ils un message secret? Non

Le choix de jeans de Camilla à porter dans sa carte de Noël et celle du prince Charles était-il un stratagème pour ne pas paraître trop voyant au milieu d’une pandémie?

Probablement pas, mais c’est amusant de pratiquer la psychologie de la morue sur ces portraits de cartes de Noël.

Malheureusement, il semble y avoir plus de rennes et de tempêtes de neige et moins de groupes familiaux à séparer que d’habitude. Sans doute encore un autre effet secondaire du virus.

Comment exaspérer les voisins gallois

Herefordshire est le seul comté d’Angleterre à avoir vu son statut de niveau rétrogradé de 2 à 1 la semaine dernière.

Cela ne pouvait pas arriver à un endroit plus agréable, parlant comme quelqu’un qui a passé mon enfance à se promener dans les Montagnes Noires et à pagayer dans la rivière Wye.

À quel point cette condition nouvellement libérée doit être complètement exaspérante pour leurs voisins gallois, qui ne sont qu’à un pas l’un de l’autre mais, en raison des mesures de plus en plus draconiennes de Mark Drakeford, sont maintenant un monde à l’écart en ce qui concerne les libertés.

Mon pote a Covid – mais seulement un petit peu!

Un de mes amis s’est rendu en Italie la semaine dernière où ils ont été testés à leur arrivée. Ils ont reçu un diagnostic «faiblement positif» – heureusement pas une catégorie qui nous est encore parvenue ici.

C’est déjà assez difficile de gérer de simples aspects positifs et négatifs sans entrer dans ce genre de minutie. Et quel genre de réconfort y aurait-il dans un «léger négatif»?

J’adore les nuits de tabouret et les jours chauds

Mes habitudes d’écoute de la radio ont suivi le cours de la pandémie. Au début, j’étais connecté aux actualités et au bavardage 24h / 24, 7j / 7, désireux d’entendre chaque bribe d’information et de débat.

Je suis passé au Classic FM et à Radio 3 plus apaisants au deuxième verrouillage, alors que c’était trop familier et déprimant.

Maintenant, alors que nous entrons dans le niveau 3, je suis à l’écoute de Chris Country, une station qui semble correspondre à mon humeur.

Le drame schmaltzy de la musique country, avec ses gars qui vous ont fait du mal et vos filles qui vous ont brisé le cœur, des nuits de tabouret et des jours chauds, est un excellent antidote à ce qui se passe dans la vraie vie. Et pas une mention de vous savez quoi…

Je parie que j’ai pris plus de poids que toi …

Le coronavirus a bouleversé le monde à bien des égards. Les amis se vantaient du poids qu’ils avaient perdu.

Maintenant, après des mois de verrouillage, nous partageons tous de manière compétitive le poids que nous avons mis – ma charge est plus difficile à supporter que la vôtre.