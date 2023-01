Carnet de notes Chargers: l’année d’évasion de Drue Tranquill, le voyage de Joshua Kelley vers RB2

COSTA MESA, Californie – Les Chargers (10-6) se rendent à Denver pour affronter les Broncos (4-12) dimanche après-midi lors de leur finale de saison régulière.

Les Chargers entrent dans la semaine 18 en tant que cinquième tête de série dans la course aux séries éliminatoires de l’AFC. Ils décrocheraient cette cinquième tête de série avec une défaite des Ravens contre les Bengals dimanche. Baltimore et Cincinnati démarrent à 10 h 00 PT. Le match Chargers-Broncos débute à 13h25 PT. Ainsi, les Chargers pourraient verrouiller la cinquième tête de série avant le début de leur match. Quelque chose à surveiller, car les Chargers pourraient finir par reposer les joueurs contre les Broncos si le résultat du match n’a pas de sens.

Si les Ravens battaient les Bengals, les Chargers auraient besoin d’une victoire sur les Broncos pour s’assurer la cinquième tête de série.

C’est le cahier du vendredi.

Rapport de blessure

Les Chargers n’ont qu’un seul joueur sur leur rapport de statut de match pour cette semaine: l’arrière Zander Horvath, qui est répertorié comme douteux avec une blessure à la cheville.

Tous les autres joueurs, y compris le plaqueur droit Trey Pipkins III (genou), sont sortis du rapport de blessure après s’être entraînés à fond vendredi.

Pour les Broncos, le joueur de ligne offensive Calvin Anderson (cheville), le receveur large Kendall Hinton (poitrine/pied) et le joueur de ligne défensive DJ Jones (genou) ont été exclus. Le demi de coin Damarri Mathis (commotion cérébrale), le joueur de ligne offensive Billy Turner (dos), l’ailier serré Eric Saubert (genou), le secondeur extérieur Jonathan Kongbo (maladie) et l’ailier serré Eric Tomlinson (cheville) sont répertoriés comme douteux.

À l’approche d’un match de la semaine 4 contre les Texans, Brandon Staley a changé d’appelant défensif.

Tout au long de la saison dernière et au début de 2022, Derwin James Jr., lorsqu’il était en bonne santé, avait porté le point vert pour la défense – entendant les appels de jeu de Staley via son casque intégré et les transmettant à ses coéquipiers sur le terrain . Mais avec le demi de coin JC Jackson revenant, pour la deuxième fois, de sa petite opération à la cheville fin août, Staley voulait enlever l’une des nombreuses responsabilités de James.

Alors Staley s’est tourné vers le secondeur Drue Tranquill comme point vert de la défense pour cette victoire à Houston.

“Nous voulions retirer une taxe de Derwin”, a déclaré Staley plus tôt cette saison.

Une partie de cela était également la confiance du personnel d’entraîneurs en Tranquill, un joueur très intelligent et un excellent communicateur qui avait mérité ce rôle dans la défense de Staley.

Le rôle est resté coincé. Tranquill est resté le signaleur défensif depuis la semaine 4, et il a récompensé Staley et le personnel d’entraîneurs avec une saison en petits groupes.

Tranquill est troisième de l’équipe avec cinq sacs. Ses 139 plaqués sont 29 de plus que tout autre joueur défensif des Chargers. Il mène l’équipe dans les tacles pour zéro verges ou négatifs contre la course avec 13, selon TruMedia, dont deux la semaine dernière contre les Rams. Et il se classe septième parmi tous les secondeurs hors ballon qualifiés dans la métrique d’efficacité de la ruée vers la passe de Pro Football Focus.

Alors que la défense des Chargers se met en forme, Tranquill a été au centre de tout. Avant que les Chargers ne recrutent des joueurs défensifs de réserve au quatrième quart d’une victoire éclatante contre les Rams le week-end dernier, Tranquill n’avait raté que quatre clichés défensifs au total de la semaine 4 à la semaine 16 – tous à cause de blessures mineures.

“En tant que secondeur central, vous avez ce désir d’être le quart-arrière de la défense et de montrer qu’on peut vous faire confiance avec cela”, a déclaré Tranquill à propos de l’appel des jeux défensifs dans le caucus. «Pour avoir ce point vert, vous devez être sur le terrain à chaque jeu. Vous devez être capable d’ajouter de la valeur au troisième essai, vous devez être capable d’ajouter de la valeur au premier et au deuxième essai. Et donc pour avoir cette opportunité, cela signifiait beaucoup que l’entraîneur Staley me fasse confiance, et j’ai juste essayé tout au long de l’année – des hauts et des bas – d’être juste stable et cohérent et d’être un leader vocal. Non seulement diriger mon jeu et faire des jeux, mais aussi diriger avec mes mots, aligner les gars.

Staley a qualifié Tranquill de “joueur complet” fin décembre. Et Tranquill l’a prouvé avec la façon dont il affecte le jeu aux trois niveaux. Il est physique et discipliné en défense contre la course. Il s’est converti en secondeur de la sécurité au collège de Notre-Dame, et ses compétences de couverture se manifestent à la fois dans la couverture des hommes contre les bouts serrés et les porteurs de ballon et en tant que défenseur de zone au milieu du terrain.



Drue Tranquill porte le point vert en tant que signaleur de la défense depuis la semaine 4. (Robert Hanashiro / USA Today)

La partie la plus impressionnante de l’émergence de Tranquill cette saison est peut-être sa ruée vers les passes. Les Chargers ont perdu Joey Bosa lors de la semaine 3 en raison d’une importante blessure au muscle central. Staley a dû faire pression sur le quart-arrière avec les pièces dont il disposait. Et la principale façon dont il y est parvenu a été d’envoyer Tranquill en blitz au milieu. Tranquill a régulièrement gagné contre les gardes avec une gamme de mouvements de ruée vers la passe, des tours aux bousculades. Et sa capacité à déguiser son apparence et le temps qu’il compte lui donne un avantage notable en tant que rusher.

Il n’y a aucune faiblesse dans le jeu de Tranquill. Passe précipitée. Couverture. Exécutez la défense. C’est pourquoi il joue à chaque snap.

“Vous devez créer des problèmes de matchup sur la défense”, a déclaré le rusher Kyle Van Noy. “C’est ce qu’il est capable de faire en étant capable de faire ces trois choses : être un joueur à tous les coups, puis créer des décalages.”

Lorsqu’on lui a demandé cette semaine de quoi il était le plus fier de cette saison, Tranquill a mentionné toute «l’adversité» qu’il a surmontée. Il a déchiré ses deux LCA à l’université. Il a subi une brutale blessure à la cheville de fin de saison lors de la semaine 1 de sa deuxième saison en 2020. L’année dernière, Tranquill était une pièce de rotation, et il a admis cette semaine que “ne pas vraiment savoir à chaque match ce que mon nombre de snaps allait être” était difficile à naviguer.

Maintenant, il fait partie intégrante d’une défense jouant ainsi que de toute unité de la ligue qui se dirige vers les séries éliminatoires.

“Cela montre juste sa maturation”, a déclaré Van Noy.

Tranquill sera un agent libre après cette saison. Son ascension en tant que joueur n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment.

“Drue a fait un très bon travail en relevant le défi de jouer quand ça compte”, a déclaré Van Noy. “Quiconque a eu une année de contrat, vous y pensez, évidemment, et il a mis cette distraction de côté et il se concentre juste sur le fait de jouer un bon football. Et bravo à lui. Il a joué à un haut niveau toute l’année.

Tranquill veut rester Charger. Et il a certainement assez bien joué pour mériter ce deuxième contrat de l’organisation.

“Ma femme et mes trois enfants adorent cet endroit”, a déclaré Tranquill. « Nous aimons ça ici et nous aimons cette organisation. L’entraîneur Staley plaisante toujours : “L’entreprise prendra soin d’elle-même.” Je crois que. Je pense que l’entreprise va se débrouiller toute seule. Et j’espère en avoir fait assez pour qu’ils veuillent me récompenser et me garder ici. Nous aimons certainement cet endroit et nous aimons les familles ici, nous aimons les gars. Cela signifierait donc que le monde soit de retour ici et continue ma carrière ici.

Mais d’abord, une course en séries éliminatoires.

“Nous avons un long chemin à parcourir”, a déclaré Tranquill.

Au cours des trois dernières saisons, les Chargers ont cherché une deuxième option de porteur de ballon fiable derrière Austin Ekeler.

Enfin, alors qu’ils se dirigent vers les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018, les Chargers ont trouvé ce joueur en Joshua Kelley.

Ce fut une saison décisive pour Kelley, qui a été repêché en 2020 par Anthony Lynn. Lors du premier repêchage de Staley en tant qu’entraîneur-chef en 2021, les Chargers ont sélectionné un porteur de ballon au sixième tour dans Larry Rountree III. Ils ont repêché un autre porteur de ballon, Isaiah Spiller, au printemps dernier au quatrième tour.

Avec la concurrence tout autour de lui, Kelley s’est concentré sur lui-même. A l’intersaison, il a travaillé sur ses faiblesses, notamment sur les unités spéciales. Il a refait son corps à travers son régime et ses entraînements. Et il ressemblait à un joueur différent lorsqu’il est arrivé au camp d’entraînement en juillet.

Kelley est sorti du camp avec une légère emprise sur la deuxième place de porteur de ballon. Et il a pris un bon départ, y compris son premier touché de la saison lors de la semaine 5. Mais lors d’un match de la semaine 6 contre les Broncos, Kelley s’est blessé au genou en bloquant lors d’un retour de coup d’envoi. Il a ensuite raté quatre matchs.

Depuis son retour à la semaine 12, cependant, Kelley a retrouvé son rôle. Il a parcouru 45 verges en neuf courses lors de la victoire de la semaine dernière contre les Rams. Sur la saison, Kelley a une moyenne de 4,2 verges par course. Il a en moyenne 3,2 verges par course au cours de ses deux premières saisons.



Joshua Kelley a finalement pris le rôle de porteur de ballon de secours derrière Austin Ekeler. (Trevor Ruszkowski / États-Unis aujourd’hui)

Réfléchissant cette semaine à ce qu’il a appris au cours de la dernière année, Kelley a déclaré: «Des choses comme ça portent leurs fruits. Tout ce travail que j’ai fait, j’étais vraiment critique et je me suis vraiment évalué, et je me suis dit : ‘D’accord, où puis-je m’améliorer ? Où puis-je obtenir plus de puissance ? Où puis-je devenir plus fort ? Où puis-je m’améliorer mentalement ? Et j’ai essayé de faire de mon mieux cette saison pour appliquer cela.

Kelley a déclaré que la clé pour lui de la dernière intersaison était de “ne pas jouer la victime”.

“J’ai l’impression que lorsque les choses ne vont pas dans votre sens, vous recherchez tant de facteurs extérieurs”, a déclaré Kelley. « ‘Oh, c’est ce qui se passe. C’est pourquoi je ne fais pas ça. C’est pourquoi je ne joue pas ou pourquoi je n’aide pas à contribuer. Mais j’ai l’impression que si vous regardez vraiment en vous et voyez ce que vous pouvez contrôler, mec, vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir – dans n’importe quel domaine.

«J’ai l’impression qu’une chose que je n’ai pas faite était, d’accord, je ne vais pas essayer d’avoir une mentalité de victime et de me dire, je me fais avoir ou m’effrayé. Je vais contrôler ce que je peux et m’améliorer. En fin de compte, si vous avez vraiment cet état d’esprit, je vais contrôler ce que je peux et m’améliorer et vivre avec les résultats, c’est la paix.

Kelley a fait d’énormes progrès dans les équipes spéciales en tant que bloqueur et joueur de couverture.

Il court de manière plus décisive et avec une meilleure vision qu’il n’en a jamais eu en tant que pro.

“Les deux premières années, j’étais ici en train de penser, OK, où ce jeu pourrait frapper ou mes pas, tout ça”, a déclaré Kelley. “Mais maintenant, c’est juste comme, mon frère, jouons au football. Va. J’ai travaillé, j’ai regardé suffisamment de cassettes, je me suis entraîné. Bro, je frappe ces trous, et vous devez me tacler. C’est une mentalité. »

Et Kelley s’est transformé en un protecteur de passe fiable, identifiant les blitz et gardant Justin Herbert propre.

“Mentalement, il peut voir les choses et y réagir et s’attaquer au bon gars”, a déclaré cette semaine le coordinateur offensif Joe Lombardi à propos de la protection contre la passe de Kelley. « Il a été efficace, physiquement, quand il a dû faire le bloc. Juste quelqu’un en qui nous avons confiance dans ce rôle, ce qui est énorme.

Kelley a déclaré qu’il regardait toute la nuit des séquences filmées de blitz des défenses adverses lorsqu’il rentrait de l’établissement. Parfois, il regarde jusqu’à ce qu’il s’endorme. Et le lendemain matin, “Mon iPad est dans le lit”, a-t-il dit en riant.

Face à une situation incertaine, Kelley baisse la tête et mérite son rôle.

“Juste la propriété”, a-t-il dit. « C’est comme ça qu’on s’améliore. Je te le dis, mec. C’est ainsi que vous pourrez vous améliorer. Parce que si vous continuez à penser : « Oh, je ne suis pas le problème », vous n’irez pas mieux. »

