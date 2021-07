Carnet de l’Angleterre: points de discussion de l’Angleterre avant la demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark mercredi | Actualités footballistiques

Avec l’Angleterre à un match de sa première finale dans un tournoi majeur depuis 1966, Sky Sports Nouvelles Le journaliste Rob Dorsett analyse les points de discussion tactiques avant la confrontation de l’Angleterre en demi-finale…

Gareth Southgate – et apparemment tous les joueurs anglais, lorsqu’ils ont été interrogés – ont parlé du lien unique et de l’esprit d’équipe incassable de cette équipe de l’Euro. C’est une unité qui pourrait conduire l’Angleterre vers son premier trophée international majeur en 55 ans.

Cela a sans doute été la plus grande réussite de Southgate, en supprimant les cliques de clubs qui avaient dominé et divisé les équipes anglaises du passé, et en apportant à la place une unité et un sens mutuel de l’orientation. Cela a certainement été sa plus grande priorité – Southgate a la conviction inébranlable qu’une camaraderie particulière entre les joueurs peut conduire à des résultats spéciaux sur le terrain. Jusqu’à présent, il a eu raison.

Il est à noter que, lorsque vous vous tenez quotidiennement sur le terrain d’entraînement de l’Angleterre à St George’s Park, comme nous le faisons à Sky Sports Nouvelles, les joueurs arrivent tous par paires différentes à chaque fois. Ce sont généralement les deux Harry – Kane et Maguire – qui montent les marches de pierre en premier ensemble. Mais, après cela, ce pourrait être Raheem Sterling et Jordan Henderson, Declan Rice et John Stones, Luke Shaw et Kieran Trippier, Mason Mount et Kalvin Phillips – chaque paire discutant amicalement. Fidélités au club oubliées. Unis pour leur nation.

Construire l’unité

Southgate tient tellement à ce que tout le monde soit impliqué et tire dans la même direction que seuls trois joueurs de champ n’ont jusqu’à présent pas eu de temps de jeu dans ce tournoi : Ben Chilwell, Conor Coady et Ben White.

L’Angleterre n’a pas aligné d’équipe inchangée lors de matches consécutifs depuis la demi-finale de la Coupe du monde contre la Croatie le 11 juillet 2018. Presque exactement trois ans de bricolage ; changer les options d’attaque pour mieux s’adapter aux faiblesses d’un adversaire ; échanger des arrières latéraux pour mieux faire face aux forces d’un adversaire.

Mais ces ajustements ne sont pas seulement tactiques. Ils sont également un signe de la façon dont l’entraîneur anglais a fait plus d’efforts que jamais pour garder tous les joueurs de son équipe impliqués, affamés et prêts à jouer s’ils étaient appelés. Jadon Sancho a été exceptionnel contre l’Ukraine lors de son premier départ dans un tournoi majeur. Le joueur de 21 ans n’avait joué que six minutes lors des quatre matches précédents.

Image:

Sept joueurs de champ anglais en moyenne dans la moitié de terrain adverse contre l’Ukraine



Southgate a parlé avant le tournoi de sa désapprobation de l’augmentation de la taille de l’équipe initiée par l’UEFA de 26. Il s’inquiétait de savoir comment garder autant de personnes impliquées et motivées. Comment éviter les dissensions dans les rangs.

Dans sa première interview sur le terrain après la victoire en quart de finale contre l’Ukraine – dans sa première réponse dans cette première interview – il a déclaré: « C’est un sentiment étrange parce que je pense en fait aux gars que nous n’avons pas réussi à faire entrer sur le terrain . » Cela en dit long sur ce qui domine l’esprit de Southgate. Avant même qu’il ne puisse parler du résultat sensationnel – un mot pour ceux qui n’ont pas joué.

Il était tout aussi significatif qu’au coup de sifflet final de la plus grande victoire de l’Angleterre lors des huitièmes de finale d’un tournoi majeur samedi, le patron de l’Angleterre se soit tourné vers le remplaçant inutilisé Jack Grealish. L’a serré dans ses bras. Il avait un mot calme à l’oreille. Vraisemblablement pour dire « ne vous inquiétez pas de ne pas jouer aujourd’hui. Vous aurez toujours un rôle énorme à jouer dans les dernières étapes de ce tournoi. »

C’est un signe de l’humanité de Southgate – faire preuve d’intelligence émotionnelle et de compréhension envers un joueur qui se sent probablement un peu lésé de ne pas avoir eu plus de temps de jeu dans ces Euros. Grealish a eu un départ contre la République tchèque et deux remplaçants contre l’Écosse et l’Allemagne. Pendant ce temps, il a contribué deux passes décisives et a contribué à un troisième but anglais.

Mais c’est aussi un signe du pragmatisme et de la volonté de réussir du sélectionneur anglais.

Image:

Gareth Southgate embrasse Jack Grealish après la victoire 2-0 contre l’Allemagne



En parlant à Grealish comme ça, il pensait déjà au prochain match et à la façon dont il pourrait avoir besoin de se tourner vers le capitaine d’Aston Villa pour sortir du banc et tourner la demi-finale en faveur de l’Angleterre, si le Danemark frustre l’effort offensif . Un Jack Grealish qui est apprécié et encouragé est un Jack Grealish confiant et dangereux. Il pourrait toujours être un facteur clé pour que l’Angleterre remporte les championnats d’Europe, et Southgate le sait.

Attendez-vous à un noyau inchangé

Les adversaires de l’Angleterre en demi-finale forment également un groupe très soudé. Leur unité est née d’une vague d’émotion mutuelle pour un coéquipier sinistré. Ils jouent en l’honneur de Christian Eriksen, qui a été si cruellement et de manière choquante exclu du tournoi lors du tout premier match du Danemark. Ainsi, mercredi soir à Wembley verra se rencontrer deux équipes très unies, chacune très motivée pour franchir un pas de plus dans la compétition.

Image:

Les Danois jouent généralement très haut sur le terrain avec un style offensif et des arrières latéraux avancés, tandis que seules l’Italie et l’Espagne ont en moyenne plus de tirs par 90 que les 17,2 des Danois.



Néanmoins, ne vous attendez pas à ce que Southgate soit assez charitable pour changer beaucoup son onze de départ, pour garder ses joueurs marginaux heureux. Il ne laissera pas Coady, Chilwell ou White s’enfuir. Vous vous attendriez peut-être à un ajustement à l’arrière latéral, peut-être à une alternative sur l’aile droite. Mais pas plus. Le noyau de l’équipe et l’approche prudente resteront exactement comme ils l’ont été jusqu’à présent.

Le manque de temps de jeu de Chilwell est une véritable surprise, compte tenu de son importance pour l’Angleterre au cours des 18 derniers mois et de sa forme exceptionnelle pour Chelsea avant ce tournoi. Il a remporté la Ligue des champions avec son club quinze jours avant le match d’ouverture de l’Euro de l’Angleterre – mais il n’a pas eu l’idée d’ajouter à ses 14 sélections.

Donc – une humanité pragmatique du manager anglais. Southgate a appris l’importance du moral des équipes en Russie. C’est quelque chose qu’il a défendu pour la première fois en 2018.

À Repino, les joueurs semblaient tous très bien s’entendre et appréciaient la compagnie les uns des autres. Je me souviens que Jesse Lingard et Marcus Rashford s’attardaient quelque temps dans le centre des médias, riant et plaisantant ensemble alors qu’ils tentaient de se surpasser sur les pistes de bowling à dix quilles.

Lingard n’a pas fait cette équipe. En fait, il ne reste que neuf joueurs de ces belles journées d’été de 2018. Mais le lien entre les joueurs de cette équipe d’Euros est encore plus fort. Cela pourrait pourtant les mener au plus grand exploit du football anglais depuis une génération.