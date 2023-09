Carnet de la Ryder Cup : Rory McIlroy, premiers succès pour l’Europe, Novak Djokovic, Gareth Bale et plus encore ! | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les fans des équipes européennes et américaines s’affrontent avec leurs propres chansons – mais qui fait mieux ?

Rory McIlroy portera-t-il une casquette pour Team Europe ? Quelles célébrités ont eu des difficultés lors du match des étoiles ? Un aperçu des dernières actualités de Rome avant la Ryder Cup, en direct de vendredi sur Sky Sports.

Rory sans chapeau

La vue de Rory McIlroy jouant sans casquette est devenue synonyme des récentes Ryder Cups, incitant beaucoup à suggérer qu’il devrait le faire plus souvent.

L’homme lui-même m’a informé de manière fiable que cette fois-ci, chez Marco Simone GC, ce sera limité aux trois jours.

Rory McIlroy jouera aux côtés de Tommy Fleetwood lors de la journée d’ouverture de la Ryder Cup à Rome

Lors de la ronde d’entraînement de mardi, Rory a joué sans casquette et a trouvé la chaleur romaine beaucoup trop énergivore. Malheureusement, contrairement à Paris il y a cinq ans et à Hazeltine deux ans auparavant, ces fameuses mèches bouclées seront cette fois masquées.

Les jeunes européens brillent

Cela faisait 17 ans que l’Europe n’avait pas remporté la Junior Ryder Cup jusqu’à ce que l’équipe de Stephen Gallacher non seulement gagne, mais le fasse avec insistance, en dépassant ses homologues américains 20,5-9,5.

Étant donné que McIlroy, Jordan Spieth et Justin Thomas ont tous participé à l’édition junior de la Ryder Cup, il va de soi que certains des jeunes responsables de la victoire écrasante de cette année continueront à jouer à la Ryder Cup et Les équipes de la Solheim Cup du futur, ainsi que la levée de championnats majeurs.

Andrea Revuelta a réussi le putt gagnant pour l'équipe Team Europe Junior Ryder Cup au Marco Simone Golf and Country Club et a remporté le trophée pour mettre fin à une série de six défaites consécutives !

Exigences supplémentaires envers Team Europe

Un joueur m’a dit en marchant avec lui lors de la dernière ronde d’entraînement de jeudi que c’était une semaine épuisante avant même qu’une balle ne soit frappée.

Les Ryder Cups sont devenues des événements tellement énormes que la préparation est dominée par des joueurs tirés dans toutes les directions. En plus des séances d’entraînement, il y a des dîners de gala, d’innombrables engagements médiatiques, des réunions d’équipe et la cérémonie d’ouverture.

Conor Moore a perfectionné certaines impressions du monde du golf, il participe en avant-première à la Ryder Cup avec Tiger Woods, Ian Poulter et Sergio Garcia.

Surtout compte tenu des températures prévues pour ce week-end, conserver l’énergie – tant physiquement que mentalement – sera la clé et j’ai du mal à voir un joueur participer aux cinq séances.

Des fortunes mitigées pour les stars célèbres

Mercredi, nous avons assisté à ce qui est désormais devenu le traditionnel lever de rideau de l’événement principal : le match des étoiles des célébrités.

Jetez un œil aux pires clichés du Ryder Cup All Star Match, notamment ceux de Novak Djokovic, Gareth Bale et Kathryn Newton.

On a vu Gareth Bale donner une leçon improvisée à Novak Djokovic sur le practice. Et ça a semblé faire l’affaire !

Bien qu’il n’ait qu’un handicap de 14, et sous la pression supplémentaire de Justin Thomas, venant de se précipiter sur le premier tee pour saluer le 24 fois vainqueur du Grand Chelem, Djoko a lancé son premier coup de départ directement au milieu du premier fairway. sous des applaudissements nourris.

Gareth Bale donne une leçon de golf à Novak Djokovic avant le match des étoiles de la Ryder Cup au Marco Simone Golf & Country Club.

Cependant, le pauvre Andriy Shevchenko, avec qui (excuses pour cette humble vantardise) j’ai joué dans le passé et que je connais donc comme un golfeur extrêmement accompli, a heurté un bloc sauvage qui a atterri sur un fairway voisin.

Toujours préférable à l’effort de Carlos Sainz, un mousqueton bas qui a laissé les spectateurs se cacher !

Et après?

L’action de la Ryder Cup de vendredi commence à 6h35 BST, avec des matchs à quatre se déroulant toutes les 15 minutes et le dernier à 7h20. L’action à quatre balles devrait ensuite commencer à 12h25.

Le timing reste le même pour les séances de samedi, les 24 joueurs étant ensuite impliqués dans les simples du dimanche. Le match d’ouverture débutera dimanche à 10h35, heure du Royaume-Uni.

