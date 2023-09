Carnet de la Ryder Cup : les duos de l’équipe européenne, le « gentleman » Jordan Spieth, le drame et la chaleur de Rome | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La plus grande rivalité du golf se ravivera à nouveau cette semaine alors que l’Europe affrontera les États-Unis lors de la Ryder Cup, en direct exclusivement sur Sky Sports.

Un aperçu des dernières actualités de Rome avant la Ryder Cup, y compris les duos potentiels de l’équipe Europe, le partenaire probable de Jordan Spieth, les conditions difficiles et les drames possibles à venir au Marco Simone GC…

Premier aperçu des couples européens

Comme toujours pendant les jours d’entraînement précédant le début de la Ryder Cup, nous essayons de deviner les capitaines en voyant qui joue avec qui pendant les tours d’entraînement.

Rory McIlroy, Shane Lowry, Sepp Straka et Tommy Fleetwood ont pris le départ mardi dans le premier groupe européen, le deuxième groupe étant composé de Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Viktor Hovland et Ludvig Aberg. Les quatre derniers sur le tee étaient Matt Fitzpatrick, Justin Rose, Nicolai Hojgaard et Bob MacIntyre.

Le groupe de McIlroy a joué avec ses propres balles sur les neuf premiers, mais est ensuite passé à quatre sur les neuf derniers, McIlroy et Fleetwood formant une équipe à quatre affrontant Lowry et Straka. Peut-être pourrions-nous voir McIlroy et Fleetwood ensemble lors des quatuors du vendredi matin ?

L’équipe américaine donne-t-elle de gros indices ?

Face aux médias, le capitaine européen de la Ryder Cup, Luke Donald, a déclaré que nous ne devrions pas trop lire dans les paires de mardi, mais il semble un peu plus simple de savoir qui nous pourrions voir jouer ensemble pour l’équipe américaine vendredi.

Dans leur premier groupe, Jordan Spieth et Justin Thomas ont été rejoints par Xander Schauffele et Patrick Cantlay, qui sont deux duos prêts à l’emploi que nous avons vus dans les Ryder Cups et les Presidents Cups dans le passé.

Le deuxième groupe comprenait Collin Morikawa et Max Homa ; deux garçons californiens qui sont de bons amis et ont joué ensemble au Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans plus tôt cette année, avec Rickie Fowler et Brian Harman également dans ce quatre balles.

Leur troisième quatre balles a vu le numéro 1 mondial Scottie Scheffler avec Sam Burns, un duo que nous avons vu lors de la Coupe des Présidents de l’année dernière, avec Brooks Koepka et Wyndham Clark complétant ce groupe.

« Gentleman » Spieth va-t-il rester avec Thomas ?

Dharmesh Sheth : «Je voulais vous donner un petit aperçu de ce qu’est un gentleman Jordan Spieth. Je l’ai vu au practice lundi et je lui ai demandé quelques minutes de son temps pour Actualités Sky Sportsce à quoi il a répondu « Je ne peux pas pour le moment mais je peux le faire demain ».

« Je l’ai revu un jour plus tard et je lui ai dit ‘Je suis de retour, est-il possible de faire cette interview ?’. Il a demandé si nous pouvions le faire près du chipping green et il était plus qu’heureux de le faire. Il a continué avec sa parole et a offert de nombreuses idées intéressantes sur une variété de sujets.

« L’équipe américaine s’est entraînée sur neuf trous mardi matin, jouant les trous 10 à 18, et les deux personnes se trouvaient seules sur le practice lorsque nous sommes arrivés, peu de temps après avoir terminé, il s’agissait de Spieth et Justin Thomas.

« Ils ont déjà joué ensemble lors des Ryder Cups et des Presidents Cups, ils se sont entraînés ensemble et vous ne pouvez pas les séparer. Quelque chose me dit que nous pourrions les voir poursuivre ce partenariat lorsque le jeu commencera. »

Drame à venir le 16 carrossable ?

Le 16e trou de Marco Simone GC sera riche en drames cette semaine. Le 16e trou est toujours crucial lorsqu’il s’agit de match play, car les matchs peuvent y arriver avec une équipe à deux ou trois d’avance et essayant de clôturer le match, ou cela peut être juste dans la balance.

Le 16e ici est un par quatre de 303 verges praticable qui se joue en descente, avec quelques cadets me suggérant que leurs joueurs l’accepteront toujours parce que l’immobilisation n’est pas vraiment une option pour eux.

Mardi, McIlroy a pris un bois à cinq et l’a atteint confortablement, tout comme Fleetwood avec un bois à trois, mais le vent était derrière eux. On leur hurle entre les dents, ça pourrait être une autre histoire.

Avec du rough entourant le green, une zone de roll-off à l’arrière et une immense étendue d’eau sur la droite, cela pourrait s’avérer un véritable trou de risque-récompense qui divertira les fans qui regardent sur le parcours et à la maison.

Semaine chaude à venir à Rome

Autrefois, une des caractéristiques des Ryder Cups européennes était la météo imprévisible. En 2006 au K Club en Irlande et en 2014 à Gleneagles en Écosse, les joueurs arrivaient sur le tee de la tête aux pieds avec des couches de vêtements, des mitaines et des chapeaux en laine.

En 2010, au Celtic Manor au Pays de Galles, le tournoi s’est même prolongé jusqu’à un lundi après que les fortes pluies aient frappé l’événement en début de semaine. Ce ne sera pas le cas à Marco Simone en 2023, avec des températures annoncées très ensoleillées et atteignant les 30 degrés chaque jour.

Nous allons vivre une Ryder Cup chaude. On m’a dit que ce phénomène s’appelle Ottobrata romaine, ou un octobre romain. Les habitants se vantent fièrement que Rome, à cette époque de l’année, est le meilleur endroit où vivre en Europe.

